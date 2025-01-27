明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

共建家庭抗逆力 SEN童克服成長挑戰

【明報專訊】特殊教育需要（Special Educational Needs，SEN）多年來一直是一些家庭面對的重要挑戰。

根據香港教育局資料顯示，由2018/19至2023/24學年，在公營中小學就讀的SEN學生人數持續上升。雖然教育界及社福界一直提供不同資源及服務予SEN學童，然而，家長及整個家庭仍然面對不同的壓力，如果家庭的整體抗逆能力較高，就有助家庭成員及整個家庭面對挑戰。

根據香港教育局定義，SEN學生是指在學習上有某些困難並需要特別教育支援。現時，政府採用雙軌制推行特殊教育；有較嚴重或多重殘疾的學生，教育局會根據專業的評估及在家長同意下，轉介他們入讀特殊學校，以便接受加強支援服務；而較輕微SEN學生，可入讀普通學校。

個案：過度關心令人窒息

阿安（化名）是一名初中學生，有一名小1歲的妹妹。阿安家境小康，父母一直對他及妹妹呵護備至。阿安於小學3年級時發現有讀寫障礙及輕微專注力問題，經過評估，程度不算嚴重，因此入讀主流學校，並需在學習及考試上適當調適。阿安父母很憂心，特別是媽媽，一直認為是自己於阿安小時候忙於工作，未有好好照顧，導致兒子出現特殊學習需要，十分自責。阿安媽媽因此辭掉工作，留在家中全心全意照顧阿安，每天親自陪伴做功課及參與不同的課外活動。雖然阿安的成績未有改善，但阿安媽媽一直抱着不打不罵的態度，全天候陪伴，但同時忽略了對其他家庭成員的關注。

阿安雖然明白媽媽的關心，但是無間斷的照顧令他開始感到壓力；加上學業成績一直未見理想，又即將面對高中課程，阿安在校內校外均感到很大壓力。他曾向母親表示希望擁有自處空間，母親因而感到傷心。阿安亦認為因為自己有特殊學習需要，母親才需要犧牲放棄工作，只好把壓力放在心中，在家中變得沉默寡言。

阿安妹妹學習成績一直優異，但她多次對母親表示感到被忽略，甚至說希望自己也有特殊學習需要以獲得更多的關注。然而，母親向妹妹表示應該學習體諒哥哥，因此母女關係及兄妹感情亦受到影響。阿安父親曾勸太太開始學習放手，並平衡對兄妹的關注，但太太感到丈夫不理解自己的苦心，夫婦為此經常吵架。阿安父親為避免家庭關係更加惡劣，選擇避免與太太溝通相關的親子問題，家庭氣氛日漸冷漠。

最終一天，阿安留下字條「過度的關心令我窒息，我只是有特殊教育需要，但我是正常人」，然後離家出走。

看罷阿安的故事，大家也可能感到矛盾。一方面明白阿安母親的苦心與付出，另一方面亦理解阿安想獨立的需要。事實上，根據心理學家艾力遜（Erikson, H. E.）提出的心理社會發展階段，孩子由兒童時期需要培養屬於自己的成就感，以讓他們於青春期時建立正面的自我認同。當中，家長適當的情緒支援、信任及空間，均有助孩子建立成就感及自我認同。

家庭失和 面對逆境欠缺力量

然而，華人社會家庭甚少習慣表達內心情緒，如阿安的家庭，在遇到逆境時，很多時只是以行動表示關心，同時避免表達內心感受，以免影響家庭和諧。再者，大部分華人家長均將子女的成績與將來發展過度掛鈎，因此對於SEN孩子的家庭，面對的挑戰更為複雜。以阿安為例，他一方面需要面對進入青春期的成長需要，同時亦要面對特殊教育需要所帶來的學業挑戰，再加上家庭壓力，令他難以有力量面對逆境。

事實上，家庭的逆境無所謂大與小，只要其中一名家庭成員遇到困難，他所承受的壓力必然會對整個家庭造成影響。此時，如果家庭的整體抗逆能力較高，便有助個別家庭成員及整個家庭面對挑戰。過往文獻指出，在抗逆力較高家庭中成長的孩子，一般亦能培育出較高的自身抗逆力，同時家庭成員的幸福感及生活滿意度亦相對較高。

理解與包容 建立解難動力

家庭治療師及心理學家芙瑪．華許（Froma Walsh）曾提出家庭抗逆力的理論框架（family resilience framework），強調應視家庭為一整體，以協助家庭成員面對挑戰。家庭抗逆力的理論框架包括3大範疇和9個元素，當中提及有效的家庭溝通，必須包括清晰及坦誠的情感表達，這亦正是許多華人社會家庭所缺乏。清晰且有效的家庭溝通可以讓家庭成員學習互相理解及包容，令整個家庭有共同解難的動力。同時，協助家庭尋找逆境中的意義，重新定義逆境對家庭的價值，為家庭灌注新希望，亦有助提升家庭成員間的親密度。

就如阿安的家庭，家人間需要學習坦誠的情感表達及溝通，讓各人明白大家自身的內在感受及需要，從而學習以家庭為一整體以面對逆境。同時，家長應該明白縱使是SEN孩子，亦有一般年輕人的成長需要。再者，孩子在青少年時期一方面仍然渴望得到家長的建議及指導，但同時需要進一步學習成為自己人生舞台的主持，親自體驗迷茫與錯誤，從而建立自己的自我效能感與價值觀。

文：羅綺雯（香港中文大學社會工作學系講師）

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕抗逆力 情緒支援 自我 健康 特殊教育需要 親密關係

上 / 下一篇新聞