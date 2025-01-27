蛇年食蛇進補 蛇肉低脂 蛇羮小心高卡

在西方角度，蛇繞權杖自古便是西方醫學的象徵，其中一個解說是因蛇毒可以置人於死地，但同時能充當藥物救人，象徵對生與死的掌控。在中醫角度，蛇是滋補之物，但食之不當，補身不成反傷身。

蛇有很多食法，常見蛇羹、蛇湯、蛇肉，坊間更流傳生吞蛇膽，飲蛇血；而蛇酒更是香港非物質文化遺產。網上傳言，蛇愈毒愈補，是真是假？

蛇，總是伴隨着很多食品安全爭議，好壞參半，滋補但燥熱，高蛋白質卻多寄生蟲……

蛇全身是寶 補益氣血

從中醫角度，蛇全身是寶。註冊中醫莫茸式指出，蛇性味偏甘，能補益氣血；主要功效為祛風通絡、活血祛瘀、消腫止痛、熄風止痙；而不同的品種治療功效會有輕微差別，例如烏梢蛇大多用於治療皮膚病；蛇不同部位亦有不同療效，如蛇肉補虛、祛風通絡，蛇皮解毒殺蟲，蛇膽行氣化痰、驅風祛濕、涼血明目，蛇鞭則有補腎之效。

非愈毒愈補 更年期、感冒不宜食

至於網上流傳，蛇愈毒愈補，莫茸式指出，毒蛇或無毒蛇，在用藥上有不同功效，毋須盲目追求蛇毒性。中醫根據患者體質採用相應藥材，她指蛇是大補之物，無論煮法與食用部位，都應該視乎個人體質，並非所有人都適合。舉例說，蛇滋補燥熱，故實熱體質或陰虛火旺的人不宜吃；經常吃熱氣食物、熬夜、口乾舌燥、便秘、潮熱出汗、處於更年期或感冒者亦不宜食用。另外，小朋友正值生長發育階段，消化系統未成熟且陽氣旺盛，屬純陽之體，吃太多燥熱食物容易上火，亦不宜食用。而且蛇具有行氣活血之效，故高血壓人士、孕婦、月經較多或正處於經期的女性都不宜進食。

勿同時食羊、鴨 搭蔬果護腸胃

若食蛇是為了進補，莫建議應諮詢中醫，根據體質尋找合適食療，蛇並非唯一選擇。而且，蛇屬熱氣食物，不應大量、頻密食用，亦應避免同時進食溫燥食物如羊、鴨、煎炸和辛辣食物；可配搭新鮮蔬果如蘋果、橙等以保護腸胃。

高蛋白質 鈣含量比大多數肉高

從西方營養學角度，蛇肉屬低熱量、低脂、高蛋白質食物。註冊營養師陸肇麟說，每100克生蛇肉約含有85千卡熱量、19克蛋白質、0.4克脂肪、157毫克鈣，鈣含量比大多數肉類高。註冊營養師李振洋則指出，蛇肉與雞、豬、牛肉一樣是完整蛋白質，具備人體所需胺基酸，屬低脂、高蛋白質食物，但不應誤解為蛇肉很健康而天天吃，因為過量食肉本身亦不建康，肉類中的嘌呤可致尿酸增加，容易造成高尿酸血症（hyperuricemia），導致尿酸結晶形成，堆積在關節中，造成痛風，故痛風患者不宜過量食用肉類。

多寄生蟲忌生食 不宜吃蛇膽

李振洋指出，蛇帶有很多寄生蟲與細菌，如線蟲、吸蟲、絛蟲及五口蟲等，故任何部分都不適合生食。食物安全中心曾提醒，蛇膽不論生或熟亦不宜食用，因有中毒風險。陸肇麟又指，食物安全中心曾檢查發現，油麻地一家食物製造廠中的冷藏蛇肉，金屬雜質超出法例標準。

天寒地凍食碗蛇羮暖暖肚，無可厚非，但綜合專家建議，應幫襯信譽良好的有牌食肆，確保蛇肉經專業處理，無毒並完全煮熟。在新春期間旅遊食蛇宴，亦要特別留意上述建議，不可掉以輕心；如非專業人士不應自行製作蛇料理。

文：彭堦琛

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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