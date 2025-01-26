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社會實驗：無血緣關係的家人 蝦仔蝦女共聚團年 留港長者展歡顏

【明報專訊】農曆新年快到。與家人團年吃飯是多數港人願望，但沒有家人陪伴的獨居長者怎辦？移民潮過後，留港長者尤其多，遠在海外的子女無法親自照顧父母，令不少長者鬱鬱寡歡。黃大仙、九龍城區，有280多個家庭，正以「蝦」爹、娘、仔、女、孫、息（曾孫）的關係相處；沒有血緣關係的「蝦」後輩，填補了每逢佳節倍思親的獨居長者需要，簡單如短訊問候，或得閒飲茶，已經讓長者很開心。在酒樓吃團年飯時受訪的兩個家庭，說自己的「蝦子女」比親子女更親。

背景

項目：「蝦仔蝦女」關懷長者社區網絡計劃（下稱計劃）

目的：配對黃大仙、九龍城區居民、學生，成為恆常照顧獨居和留港長者的義工

人物：計劃參加者及九龍城浸信會社會服務處（下稱城浸）團隊

獨居長者變「蝦爹蝦娘」

如果無端端有人要跟你「上契」，做「契仔契女」或「契爺契媽」，你可能會好擔心。跟陌生人建立關係需要一點勇氣，但九龍城浸信會社會服務處督導主任姚鳳說，獨居長者面對的孤獨感，可能更難耐，令他們渴望一段持續關係，即使是非血緣的。「『蝦仔蝦女』關懷長者社區網絡計劃」的緣起來自姚鳳，她是癌症康復者，曾經歷兩次癌症病發，亦有家人因為癌症逝世，「知道自己病情後，我害怕自己會比先生先走」。

姚鳳與丈夫同為社工，服務社會半生，開始擔心日後無人照顧伴侶。「我好想附近的中心派兩個人來，持續關心我先生。他的要求好簡單，幫忙操作一下遙控按鈕、換燈膽。不知道之後能不能安排，每逢生日送個蛋糕給我先生？我想他有力量去生活，留在社區、居家安老，不要那麼快入老人院。」推己及人的思考下，有見區內高齡人口比例嚴峻，她在2015年發起計劃，以《歡樂今宵》中長壽短劇《蝦仔爹哋》為靈感，稱將服務的獨居長者為「蝦爹蝦娘」，義務服務長者的參與者為「蝦仔蝦女」。

怎知，10年過後，計劃已有280多名長者參與。城浸團隊只有數十人，目前專責服務計劃的社工更僅有兩人；如果將長者數量除二，豈不是每個社工要服務140人？城浸社工馮錦濠笑說長者人數真的很多，但日常服務主要靠義工協助。計劃配對區內居民和大、中、小學生，恆常探訪及關懷長者，再於其中選出「樓長」和「區長」，有層級地匯報及支援，分擔社工工作。

調查：近七成留港長者有抑鬱傾向

香港基督教服務處2023年「留港長者狀况及服務需要調查」發現，36%受訪長者有子女在2020年或以後移民，其中63%移民子女更是長者的「最主要照顧者」。調查顯示，相較沒有子女移民的長者，留港長者社交情况及情緒健康均顯著惡化，如69.9%留港長者有抑鬱傾向，約四成人表示子女移民後「記憶變差」、「更常失眠」、「影響日常開支」，並減少外出消閒活動。移民潮去年有所減緩，但2024年「留港長者狀况及服務需要調查」顯示，有抑鬱傾向的留港長者仍有49.6%。同年，經緯青年商會的調查又指出，26%留港長者疑似出現中度及以上抑鬱症狀。

留港長者的情况，出現在人口本來就持續老化的香港，令銀髮社會服務充滿挑戰。「很多時候單靠社工，未必能夠改變社會，要靠居民、有心義工幫忙。」姚鳳說。長者所求的可能不多，一句關心已經足夠。馮錦濠補充：「一個家庭不會每一天都有特別事的，例如天氣凍，我們請蝦仔女提吓爹娘就可以。有事的時候區長和樓長會第一線幫手了解，當問題嚴重，再講給我們聽；會定期開會了解每個家庭狀况如何。」

蝦娘「四代同堂」樂開懷 健康狀况改善

「蝦仔蝦女」的團年飯有27圍圓枱，與不少長者平日家中面對的摺枱形成對比。參與者包括「四代同堂」滕蓓鳳婆婆一家。67歲的滕婆婆是上海人，自兒子到內地成婚以來，過去7年獨居，一度情緒低落。她原本身體狀况欠佳，3年前跌倒後要拄拐杖蹣跚出行。不過，自「開心了、心情好了」後，她已經可以偶爾不用拐杖。讓她心情變好的原因是什麼？原來只是「蝦女」謝潔紅和麥桂嬋不時抽時間探望，「換季、天氣冷熱、落雨什麼的，都會問候我」。

「蝦女」紅姐參加計劃已有10年，滕婆婆是她第3個「蝦父母」；紅姐跟嬋姐是在計劃初期認識的義工拍檔。紅姐：「我們跟長者的相處很好，學到很多關於人生的東西，很快就過了10年。」嬋姐則說，只要是人都會老，提早感受長者的需要，日後會更能坦然面對。

團年飯時，有「蝦女」大學生在舞台上表演K-POP熱舞。滕婆婆的「蝦孫」黃舜和「蝦息」黃晴也跟着舞動。阿舜和阿晴的媽媽黃明琪則是滕婆婆的第3個「蝦女」。黃明琪看我一頭霧水，主動解釋，計劃內「孫」指小學生義工，「息」指幼稚園學生義工，阿舜自小學起參與計劃，阿晴則幼稚園起便參與，因此得名。多次跟着孩子探訪滕婆婆後，她覺得活動有趣，自己也參與其中。

全家做義工，不會很大負擔嗎？黃明琪說不會，反而時間充實了。「平時在家看電視、看電影，好容易浪費了一晚。」一家六口，平日會一起過生日，到上海餐廳食飯，也會去夾公仔舖挑選玩偶。姚鳳說明道，「蝦仔女」是最主要照顧「蝦爹娘」的人，但有更多世代參與，亦有意義。如她遇過一個「蝦女」，平日要上班和買菜，沒空照料自己的子女；她認識「蝦娘」後，蝦娘提出幫她託管小朋友，讓她放下心頭大石。

「長者不止是接受服務，而是可以有貢獻的。」姚鳳說，計劃強調持續參與，不是一次性的服務，結束後便不再見。計劃不同「契仔契女」，不涉及金錢和遺產關係，她形容義工和長者的關係，可以很深厚。有一個「蝦女」嫁女兒時，讓「蝦娘」上台接受敬茶、鞠躬；亦有「蝦仔」、「蝦女」感「蝦娘」偏心，向城浸反映，可見關係非萍水相逢。

活動完結 關係繼續

浸會大學中醫學生陳展澄兩年前透過學校活動參與計劃，為期一年，但活動結束後繼續擔任周永娟婆婆的「蝦仔」。「覺得好可惜，如果這樣就斷了關係。」阿澄說計劃好的一點，是提供家居用品，讓義工帶到「蝦爹娘」家使用，也可以轉介陪診服務——最簡單但花時間的服務。

74歲的周婆婆，女兒6年前移民到澳洲，使她失望。「很遠啊，照顧不到我，這兩個人（阿澄和「蝦女」蕭美卿）就照顧我，很夜都打給我，『著衫啦、凍啦、飲茶啦』。」據周婆婆憶述，女兒一家移民時，沒有仔細談過周婆婆的照顧事宜，「她有她的事情，她的家庭，照顧不到我」。

蝦娘：找到活下去的動力

如果不是有「蝦仔」阿澄和「蝦女」卿姐，周婆婆說自己可能不想活下去，因為做過多次手術後，「（身體）這裏不妥，那裏又不妥」，但現在有更多活下去的動力。兩年來，他們「一家三口」會一起飲茶、看電影和逛街，阿澄和卿姐又幫周婆婆家的廁所加了防滑設備，換掉壞雪櫃，在周婆婆做手術住院時輪流探訪。

宛如一家人的3人，關係熟絡後，自己的親人會否吃醋？阿澄說媽媽很鼓勵他做社會服務，卿姐則指家中小孩從小知道她喜歡做義工，所以都不介意。記者問了數名出席團年飯的參與者，都表示在跨世代互助中，學會聆聽別人需要；獨居長者得到關懷，有家人的年輕世代，也可以活用從中學到的技巧，與家中老友記相處。

根據2021年人口普查，全港有27萬名獨居長者。工聯會2024年10月的調查指，僅21.29%獨居長者安裝平安鐘，呼籲政府跟進。不過，在長者按鐘求助之前，社會各界還可怎樣做多幾步？近年陸續有社福機構推出新服務，如香港基督教服務處，在觀塘區推出支援留港長者的社區計劃。城浸歷時10年的計劃得到政府新一輪「社區投資共享基金」撥款；如繼續契合想付出關心和想被關心的人，排卻世代偏見和跨越代溝，會是民間的一種「精準扶貧」。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 盧曼盈

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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