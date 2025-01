【明報專訊】年底收爐在即,工作量大增,壓力亦隨之而來,而最直接的減壓法就是刻意地去食垃圾食物!即食麵、薯片、漢堡包等等,不再是食物,而是給自己的獎勵。有趣的是,在身體尚未有發出強烈警告之前,命運的主宰似乎按下了提醒鈴,讓筆者遇見了一本書——Good Energy: The Surprising Connection Between Metabolism and Limitless Health。