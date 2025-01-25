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重現「花樣年華」懷舊韻味 化身旗袍麗人 中上環復古遊

【明報專訊】在日本體驗穿和服、在韓國穿韓服打卡，相信是不少人的旅遊指定行程吧？但說到香港的代表服飾，你腦海裏有沒有閃過《花樣年華》中張曼玉那身妸娜多姿的旗袍？那優雅的姿態，古典的韻味，簡直就是復古時尚的最佳代言！臨近農曆新年，何不換上一身旗袍，漫步於中西交融的中上環區，來一趟充滿懷舊氣息的打卡之旅，留下最美的倩影。

年輕一輩對旗袍的印象，或許只停留在中式婚禮或老電影裏。旗袍是展現東方女性美態的代表服裝，既能充分展現女性的線條美，又能散發出古典東方韻味，故有不少遊客或本地人喜歡體驗這份優雅與華美。在香港就有不少旗袍租借店提供一站式體驗，包括旗袍租借、髮型設計，甚至室內及室外的拍攝服務。今次記者走進位於中環的「貳拾年華」，讓現代女生體驗一下穿旗袍的獨特魅力，絕對能驚艷朋友圈！

修讀時裝設計出身的「貳拾年華」創辦人Pandora Cheng曾從事婚嫁行業，她發現不少準新娘都想過在婚禮上穿旗袍，卻擔心老套，因為坊間不少婚禮服飾租借店的旗袍款式相對成熟、傳統。因此她希望把旗袍年輕化，令年輕一代也能輕鬆駕馭，從而讓更多人認識和喜愛這種服飾，不只是歷史印記，而是現代時尚的一部分。

先選旗袍尺碼再選款式

店內的旗袍皆由Pandora設計，從傳統剪裁到現代的創新元素應有盡有。除了常見的短袖款式，也有長袖及短裙設計，滿足「遮手臂」和追求更少女、時尚的設計。且店內旗袍尺碼齊全，從XS到5XL都有，還設有修改服務；選料主要是棉及彈性物料，希望不同身形的女士都能穿出纖細修長的效果。

客人選擇旗袍時，Pandora亦會根據身形提供建議，幫大家選出合適尺寸及款式。我們一般在時裝店會先選款式，再選尺碼試穿；但來試旗袍，記者建議大家先試尺碼，再挑款式，以免心儀的旗袍最後不合身形而浪費時間。除了旗袍，店內亦提供簡易盤髮服務，以及不同配件，例如各式手袋、首飾和扇子，讓造型配搭更為完整。近期天氣較冷，建議自備一件「毛茸茸」短冷外套來搭配，既不會破壞旗袍的傳統韻味，又為造型多添一份溫柔恬靜的氣質。

打扮就緒，就前往各個合適景點打卡。中環本身保留了很多英式建築、老香港的生活景象，擁有深厚的歷史底蘊與中西合璧的獨特氣質，與旗袍本身所代表的東方韻味與優雅時代完美契合。即使沒有指定目的地，邊行邊拍，也能隨處尋找到別致的景物。就像是從貳拾年華一下樓後，只需向皇后大道中左轉走幾步便已看見一處3棟相連的唐樓，拱形走廊的兩側白色石柱更保留紅漆寫上的珠寶商號，立即叫人感受到那陣懷舊感覺。

由於旗袍呈現女性優雅氣質的一面，因此拍照時不必擺太大動作，避免旗袍起褶皺。模特兒可嘗試輕靠在石柱，挺胸收腹，站姿保持端莊優雅。同時，雙手可交叉重疊，擺出環顧四周的模樣，拍出來就比較自然；加上附近的古老建築，讓人彷彿穿越時空，回到上世紀中的中環一樣！繼續向前步行約1分鐘左右，眼前出現數間小而簡樸的綠色鐵皮屋。中上環現今仍有不少老舊的鐵皮排檔，而這條鴨巴甸街的樓梯兩旁也有幾間仍在營業的老店，有售賣日常用品，也有提供補鞋、維修服務，為此處增添濃厚的老香港色彩。

西港城電話亭 重演《阿飛正傳》情節

穿起一身懷舊服飾，自然想跑到擁有維多利亞式、愛德華式建築群的大館打卡。但大館經常人頭湧湧，不如稍移玉步，向上環西港城進發。同樣擁有愛德華式建築風格的西港城，拍照氣氛毫不輸蝕，且人流不多，更能讓你安心拍照。前身為上環街市北座的西港城於1906年落成，其紅磚外牆與花崗石砌成的拱頂正門，是當時流行的愛德華式建築風格。其後街市修葺後改名為西港城，售賣各種特色工藝品、懷舊收藏品及布疋，並於1990年被列為法定古蹟。

值得一提的是，西港城內有兩個紅色英式電話亭依然保存完好。類似的電話亭曾在許多膾炙人口的港產片中扮演重要角色，成就了不少經典浪漫情節，例如《阿飛正傳》中劉德華在電話亭前徘徊等待張曼玉的場景。走進西港城這個懷舊電話亭，拿起話筒拍照，每一張照片都彷彿凝固住某個說不盡的故事，不禁讓人好奇：今夜，又有誰會接到電話呢？由於電話亭內較暗，建議帶備具有暖光的LED補光燈，既為模特兒面容補光，也增加氛圍感。模特兒可盡量倚靠在玻璃上，反射出人物倒影，為相片增加層次感，也帶來一點浪漫的電影感。

藏在西港城角落的樓梯間，也是適合打卡的秘密空間。此處保留了原有的石製樓梯及舊式窗戶，加上彩色玻璃窗更添一份復古氣息。而一個曾用於通風的圓形大窗，如今被玻璃封上，也成為了新的打卡熱點。

電車站捕捉「時空交錯」

回程歸還旗袍時，可以走到上環電車站坐「叮叮」。這些「叮叮」已經陪伴香港走過百年歲月，都是這座城市歷史的活化石。趁着等車的空檔，不妨與一輛輛緩緩駛過的電車合照。當鏡頭捕捉到人與電車的交會瞬間，彷彿能感受到一種時空交錯的奇妙氛圍。登上電車後，建議在上層拍攝，既避開熙來攘往的乘客，也可利用車尾較寬闊的空間。模特兒的坐姿可雙腿交叉，倚着窗邊往外看。若擔心小肚腩突出影響效果，可善用道具如手袋遮掩，效果自然。從上環乘坐至租庇利街站下車，還可順道前往復刻舊街市風貌的中環街市打個卡，這裏保留了貫穿整個街市的水磨石主樓梯，身穿旗袍走在其中也沒有違和感，還可裝作低頭整理鞋子，比起單純倚靠扶手，畫面更富趣味兼自然。

貳拾年華

租金︰每日$420（包租借旗袍、配飾及盤髮服務；需於當日晚上6:00前歸還，逾期額外收取每日$100）

​地址︰中環皇后大道中176A-F錦安大廈4樓402室

查詢︰2530 0181、6888 0825（WhatsApp）

穿著貼士

預留時間：需要提前預約旗袍和盤髮服務，並最好預留30至45分鐘試身、化妝及盤髮

貼身內衣：由於旗袍設計收身，且部分款式質料較薄，容易透底，建議穿著較貼身的淺色內衣褲

自備鞋款：基於衛生考量，又因中上環路段多為斜路和梯級，建議自備素色的1、2吋低跟鞋或平底鞋搭配

文：陳真紀

模特兒：伊喬

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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