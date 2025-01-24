明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 設計

利市封講究儀式感 靈巧設計改「蛇」形象

【明報專訊】農曆乙巳蛇年將至，各大商場、超市又染上一片紅。揮春、利市俯拾皆是，百家姓、祝福語等傳統設計持續熱賣，去年廣受喜愛的Chiikawa更是率先跑出全城缺貨。但萬紫千紅間似乎較難尋見金蛇獻瑞，由西方伊甸園惡蛇到東方的蛇吞象，在圖像與「意頭」上不易拿揑。歸根究柢，利市的意義是什麼，設計時又牽涉什麼？本報邀請多位本地設計師及學者，剖析利市封設計的二三事。

用紙印刷考慮多 最重要是目標受眾

香港理工大學設計學院講師劉偉強（Martin Lau）指出，利市封與固定張貼的揮春不同，涉及人際互動，是「見面時親手交到對方手中的祝福，本質上是禮物」，在拜年等場合也充當「開場白」，故設計除節慶元素外，也需考慮話題性。消費者不論選購Sanrio等IP（智慧財產權）為主題的利市封，還是別出心裁設計的利市封，也都隱含藉此拉近距離的意願。而對企業機構而言，利市封既能作為禮物送贈，又能在化為另一種禮物轉贈時傳遞企業形象，是不可多得的宣傳品。

「愈簡單的東西愈難做到令人驚喜」，Martin指利市封設計從用紙到印刷工藝都要考慮，而最重要的是「目標受眾」。如保險公司便會依客戶等級提供不同利市封，又如銀行的利市封設計以大眾不反感為前提，卻亦因此欠缺針對性，消費者或會贈予關係較疏遠的對象，再另購更具個性的設計送給親友。品牌如Chanel、Gucci等製作的利市封則限量送給客戶，比起節慶元素可能更着重品牌標誌，務求反映身分地位。

「任何用紙製品的儀式感都很重要，因為紙很貴，與人見面都很貴。」Martin指利市封必須考慮紙質、印刷色彩、能否摺疊等，若要做精緻雕刻但紙質太軟，可能會破洞，不吉利，故近年多見硬身封套。若色彩過多會遮蓋質感，故部分品牌會選擇以較貴的紙料製作，加上燙金、壓紋等工序，以質感加強打開利市時的儀式感，似俄羅斯娃娃般「揭開封套後，原來還有一層」——每一個動作、經驗都會加強受眾記憶。

從傳統找新主題演繹 免變普通賀卡

談到儀式感，不少獲獎利市封設計由意念到打開的過程都讓人耳目一新。如本地設計工作室Nous去年為紙行Antalis設計的「神聖幾何的祝福」利市封便獲台灣2024金點設計獎標章。他們留意到在各種宗教和文化中都會出現幾何符號，被視作能夠淨化精神，而派利市的本質又在於祝福，便將其與中式吉祥寓意結合，例如以生命種子為基礎，以魚為視覺元素，寓意「如魚得水」等。加上紙行每年都會以利市封宣傳所備的紙料，展示印刷加工的效果等，比起新年派發流通，更着重設計的收藏價值。

同樣曾因利市封設計獲獎，設計工作室BLOW的創辦人Ken Lo則是「保守派」，不完全反對創新，但更注重保留利市封的傳統意義，嘗試從傳統中「調校出新一代的品味」，避免以「創新」之名破壞利市封的內涵。設計時要在「派利市的人」與「收利市的人」之間選擇目標受眾，他較為偏向作為「真正的用家」的前者，考慮派發利市者的年齡層，也盡量避免以「噱頭」作招徠，而強調傳統節慶元素。他指以前覺得利市封上的福字、財神「老套」，後來想起如今拜年雖然不再穿唐裝，但仍會穿著紅色衣物拜年，慢慢累積的節日文化與精神仍在，也值得保留。比起可能加入外來元素，他認為設計師需要從傳統找到新主題演繹這些舊的元素；否則若設計出來的利市封與聖誕卡、普通賀卡無異，便反過來削弱這個節日的重要性。他以自身與友邦洋紙合作的幾套利市封為例，指10多年前設計第一套時思考如何「令到一件傳統的事變得時尚」，而當中獲2016年Topawards Asia獎項的第四套利市封「豐足」也延續一樣的思維。當時發現賀年食物較少出現於利市封，便將瓜子、蓮藕、桔等融入設計帶出喜慶感，同時寄意整年辛勤辛勞有「豐足」收穫的祝願。

生肖設計難重用 但可配合宣傳商品

從紀念價值而言，生肖設計似乎是不二之選，Martin卻指因其只能用一年，不太環保。儘管如此，生肖設計依舊「老是常出現」，但相比兔、狗等「可愛」的動物，要將蛇融入設計或許不易。他便提到以一般大眾、街坊消費者為主要客群的中級商場面對普羅大眾，或會可愛化地將蛇柔軟的特質和「lazy」、「利市」扣連，而較高級的品牌則可能會從鱗光等局部特徵出發，呼應新年的同時保持格調。

Ken指自己亦因環保較少用生肖設計，但認為它在收藏價值上仍有重要性。而有些委託方也偏好加入指定生肖設計配合宣傳新春商品，例如他便曾為周生生設計兔年利市封呼應賀年金飾。「『生肖』是很惡的」，在這個應節的大前提下，他認為設計師靈活發揮的空間也有可能更大，例如他在牛年為虛擬銀行Mox設計利市封，便以類似原始碼（source code）砌出牛的形象，既呼應生肖又隱寓牛市，在傳統的框架下以數字與符號變出新花樣。他今年為SOGO設計蛇年利市封，初也苦惱「蛇感覺邪魅，感覺不是那麼好」，終以蛇交織出如意結，扭轉刻板印象，以之象徵吉祥外，也寓意商場來年能夠「打蛇餅」，含蓄地加入生肖應節又不失格調。

如意結寓意打蛇餅 「可拉伸蛇口」藏祝福

在商業機構送贈的利市外，本地創作人製作的利市封似乎也形成一股浪潮。插畫師阿莉與Joanne創立的文創品牌All Things Bright and Beautiful自2017年起畫利市封，去年便以恐龍為靈感設計龍年利市封，拉開時封面的小恐龍便會變成大恐龍，寄意小朋友「快高長大」。面對相對棘手的蛇年，他們不單將生肖變作利市封上的圖像設計元素，更將整個利市封都化作一條蛇。「蛇靈活多變，故這次設計了可拉伸的利市封，拉出時化為一條蛇，錢在蛇口中拿出來」，祝福語句也藏在裏面，讓傳統利市封增添趣味。

Ken認為，許多人將利市封視為一個小項目，但如何以小小一個利市封呈現印象，又或不落俗套地傳遞祝福，難度不容忽視。喜迎新春，不知〈開眼〉讀者又會收到或封出何種利市？無論是時尚設計，還是傳統樣式，相信都傳遞着一份誠摯祝福，在此先向讀者拜個早年，祝願新一年都能以靈蛇的敏銳繼續打開眼睛看地球。

文：鍾卓言

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 設計]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞