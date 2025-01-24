中環唐樓穿越1950s家居

唐樓體驗館重現1950、60年代的簡樸生活環境，保育團隊特意保留房間原有間隔，如高樓底、橫樑、木窗等，並將來自不同單位的原裝木門製成木屏風，加裝在單位中間，展現靈活的唐樓間隔。牆上一隅可見戰前唐樓常用的英式紅磚，紅白地板有如西洋棋盤般排列，感覺懷舊。室內各處展出當年的家居常見陳設，記錄用電量的電表、電池收音機、鐵信箱、火水爐等舊物，在這裏都一一重現。共居營運單位Habyt在士丹頓街88號和華賢坊西的多處設有聲音導航，介紹唐樓建築特色、內部樣式、卅間舊貌等。

前《華僑日報》員工宿舍 變身印報紙機

《華僑日報》創辦人陳楷和岑維休都曾是士丹頓街88至90號的住客，部分單位曾用作《華僑日報》員工宿舍，此棟唐樓可說是見證本地報業與印刷歷史。市建局的「地膽遊中」活動與中國美術學院合作，在中上環5個具歷史意義的地點，以AR技術創造打卡景點，其中一處就是士丹頓街88至90號，只要用智能手機掃描「地膽遊中」在唐樓外牆設置的QR Code，之後將鏡頭對準唐樓，眼前的舊式唐樓外牆就會被報紙覆蓋，源源不絕地印刷出報紙。

唐樓體驗館

地址：中環士丹頓街88號1樓

預約網址：bit.ly/4chJnZe

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