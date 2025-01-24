明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

中環唐樓穿越1950s家居

【明報專訊】JPS Gallery位於的士丹頓街88至90號，曾是昔日中環唐樓建築群「卅間」之一，在1951年建成，屬二級歷史建築。2023年市建局完成活化，保留木製窗戶、窄身樓梯、外牆飾面等建築元素，修復唐樓原貌。JPS Gallery進駐地面，樓上則改建為共居空間，其中1樓為唐樓體驗館，供公眾預約免費參觀。

唐樓體驗館重現1950、60年代的簡樸生活環境，保育團隊特意保留房間原有間隔，如高樓底、橫樑、木窗等，並將來自不同單位的原裝木門製成木屏風，加裝在單位中間，展現靈活的唐樓間隔。牆上一隅可見戰前唐樓常用的英式紅磚，紅白地板有如西洋棋盤般排列，感覺懷舊。室內各處展出當年的家居常見陳設，記錄用電量的電表、電池收音機、鐵信箱、火水爐等舊物，在這裏都一一重現。共居營運單位Habyt在士丹頓街88號和華賢坊西的多處設有聲音導航，介紹唐樓建築特色、內部樣式、卅間舊貌等。

前《華僑日報》員工宿舍 變身印報紙機

《華僑日報》創辦人陳楷和岑維休都曾是士丹頓街88至90號的住客，部分單位曾用作《華僑日報》員工宿舍，此棟唐樓可說是見證本地報業與印刷歷史。市建局的「地膽遊中」活動與中國美術學院合作，在中上環5個具歷史意義的地點，以AR技術創造打卡景點，其中一處就是士丹頓街88至90號，只要用智能手機掃描「地膽遊中」在唐樓外牆設置的QR Code，之後將鏡頭對準唐樓，眼前的舊式唐樓外牆就會被報紙覆蓋，源源不絕地印刷出報紙。

唐樓體驗館

地址：中環士丹頓街88號1樓

預約網址：bit.ly/4chJnZe

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞