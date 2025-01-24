2.7萬三角板逐塊製 築起「海邊珍珠」 啟德體育園汲大球場經驗 人車分流保出入暢順

啟德體育園以「設計、興建及營運」的模式招標，成功投標者在計劃和興建時已需要考慮到日後的行人設施、交通及人流規劃。經過5年多的工程，體育園將於3月正式開幕啟用，最終造價超過300億元。整個體育園最矚目和重要的莫過於可容納5萬名觀眾的主場館。

弧形大建築本地少見 專有技術噴塗夢幻色

主場館以「東方之珠」為設計主調，啟德體育園總監（設計管理）李榮昌形容它就似「在海邊發光發亮的珍珠」。主場館坐立前啟德機場北停機坪舊址，從昔日到現在，當飛機飛抵香港上空，旅客從窗戶眺望，映入眼簾的是五光十色、燦爛奪目的城市風貌，燈火通明的景况就像海上冒出一顆閃亮明珠。李榮昌說設計師取此意念用作主場館的設計概念，將場館打造成一顆珍珠，珍珠會在太陽光的映照下折射出暈彩。項目團隊於是不斷研發和尋找，在約2.7萬塊三角形鋁質面板上使用專有噴塗技術，令外牆漸變成夢幻的藍綠紫粉色。

主場館亦是香港少見的大型弧形建築，驟眼望去外牆的三角形面板大小均等，李榮昌卻指2萬多塊面板的角度都存有一點點偏差，要逐塊製造使其合適地安裝至柔和、具流動感的曲面建築上。要實現此設計，過程中要用上BIM（Building Information Modelling，建築信息模擬）系統，計算建築的幾何結構、精確的元件數量和尺寸。

體育大道、天橋、小徑 多路進出主場館

啟德體育園佔地約28公頃，前後夾帶兩大地標，分別是前方的維多利亞港和背面遠處的獅子山，李榮昌介紹「從獅子山往下看，會先見到一堆民居，再看到體育園，然後到海皮，景觀慢慢cascade（逐層）地降落去」，三者恍似井然有序地連成一線，避免與城市景觀衝突違和。李榮昌邊指着地圖，邊說明園區有一大片綠化空間，青年運動場、體藝館、零售館、主場館不會過於高聳，而且分散在不同位置，「不想做類似屏風樓的事」，人流動線亦就着主場館分散擴展開。

體育園在規劃和建造時，「最主要的一件事，是我們汲取了現有在香港大球場的經驗」，李榮昌說，過往大球場每次舉辦大型賽事總會封路改道，要不然疏散不了人群，並癱瘓銅鑼灣一帶交通。為避免出現同樣的不便，園區採用人車分流設計，連接主場館和體育大道的平台架空地面。李榮昌說當有賽事的時候，群眾行過微微向上斜的體育大道便會到達中央廣場，再進入主場館，沿途不用行經馬路，減低危險，而交通道路又能如常運作；沒有賽事時，體育大道和中央廣場又可當作休憩、遮風擋雨的地方。「體育大道是其中最主要的一條命脈，我們叫axis（軸線），因此用上奪目的橙色線道穿過整個體育園，很方便地把內陸的人引導去到主場館和海邊」。

另外，園區又設兩條主要通道供人們四方八面地進出主場館，包括連接車站廣場有蓋行人天橋「西橋」，和仍在興建的蜿蜒小徑（meandering path）。後者將會設有兒童遊樂場、緩跑徑和樹木綠化帶，「適合不走大直路、想賞心悅目地慢慢走過去的人」。日後市民亦可行出海旁的長廊，到達戶外餐飲區至啟德郵輪碼頭。

研行人動力學 信一小時安全疏散5萬人

李榮昌與團隊透過研究行人動力學和用上疏散模擬軟件分析，如撇除天氣因素、路面交通或突發情况，以一般準則來說相信一小時內能夠安全有序地疏散5萬人。啟德體育園作為香港規模最大的體育園區，他亦冀望市民會為「香港主場」的建造而驕傲。

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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