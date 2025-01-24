明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【香港】2024年作品回顧

【明報專訊】年底重溫自己過去一年的作品成為年度指定反省動作，然而更值得每年重溫的是觀賞過的別人的作品，除了從中學習，更可以從側面看整個領域的生態。抓住大家可能還沉醉在年度回顧的尾巴，新一年的1月我挑了3部2024年別人的作品跟大家分享。

首先是去年1月城市當代舞蹈團的《Living Up/噏to Death》。演出由林俊浩導演，用劇場講關於生死的議題——這個很容易就會變成很老套的議題。然而這部作品卻一丁點老套也沒有。進場的路上先上了幾級樓梯，走完昏暗的通道後突然豁然開朗，看到一個我印象很深的場景：兩排工整而冷血的解剖牀，這和我在創作《大音希聲》時拜訪香港大學解剖室當刻的感覺一模一樣，我甚至還記得那個整齊排列的不鏽鋼解剖牀的血腥氣味。然後觀眾參加了一場在解剖室進行的喪禮，也同時去了一家夜店。解剖人體和回顧人生同步演出，沒有舞台的佈局，就在觀眾之間發生——觀眾沒有去觀看演出，是在摺疊時空中旁觀。由喪禮到解剖，甚至之後將烹調和煮咖啡類比成解剖身體和認識身體的過程、幾段語音訪談等，都可以看得出是團隊經歷大量調研後所消化成的演繹。中間一段live MV儀式感極度強烈，觀眾參與了一場人生派對的拍攝現場，由拍攝團隊到喬楊的演出都十分精彩。離場的手拖手大巡遊同樣為整個「儀式」增加參與感，而出口處的吉儀包裏面的糖，用味覺把整個演出的餘韻延伸到場外。我想起《齊克果日記》的段落：「我剛從一場派對回來，我是派對上的活力與靈魂：我字字珠璣，人人都因此歡笑，崇敬我——但我走開，我在這篇日記裏確實需要用到如地球軌道一般長的破折號——————我想一槍斃了自己。」我們都是向死而生，選擇當功利主義者在世上盡情來一場party，還是選擇悲觀到盡頭是積極？Why not both？沒有用厭世tone讀出的獨白和硬塞的社會議題，利用切換觀眾不同視點的方式演繹出生死就在我們的周圍，也許比矯情的生人破地獄來得溫柔。

同樣是林俊浩導演的《憩園》主題也是死亡，但由參與派對換成恬靜的葬禮。我看過NOĒMA的練習和演出，一直好奇他們在一個非典型舞台演出可以是怎樣。林俊浩和音樂總監劉卓熙提供了非常精彩的答案。死亡、落葬、重生；墮落和上升，空間佈局、調度和動作巧妙而精準，觀眾因此不用懷疑演出的焦點。非舞者的合唱團，但動作不見業餘，群體佈局和姿態非常好看，每個畫面相當淒美。不是加個投影那種所謂新元素，這種精密的跨媒介合作把合唱團引領出舊有的演繹框架，有助推廣合唱團文化。

在《Living Up/噏to Death》負責音樂的hirsk則領航了《再現黃色魔力樂團》。我是YMO迷，這也許是我看過最好看最抓到YMO神髓的YMO rework。沒有用不同風格演繹傳奇SynthPop的作品，卻抓住了YMO那種年代瘋癲的精神。演後龔志成上台說了一句「為什麼香港就出不到一隊美學和實驗兼具的流行樂隊」。我立即想到了這裏的3部作品，主創和演出才華橫溢，作品擁有高度的國際語言，然而卻花了不少心力在提高票房上。承11月的文章的提問：香港的觀眾在哪裏？

文：林欣傑（媒體藝術家，Dimension Plus藝術總監。IG@keithlyk）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕Living Up/噏to Death 憩園 再現黃色魔力樂團 死亡 回顧 林欣傑 香港 大都會文藝誌 開眼

上 / 下一篇新聞