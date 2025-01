【東京】修復青空：I Redo

專欄伙伴陳楚翹在1月3日刊登的文章中也寫過Louise展。翹既是藝術家,亦擁有母親的身分,能以截然不同的角度與感受書寫,我讀得津津有味。展覽以章節形式呈現,分別是第一章「Do Not Abandon Me」、第二章「I Have Been to Hell and Back」及第三章「Repairs in the Sky」,結合Louise的作品與生平,揭示她如何透過藝術處理情感、記憶與心理創傷。

Louise一生反覆製作以「母性」和「拋棄」為題的作品。父親曾長期出軌,母親的忍讓和抑壓讓年幼的Louise充滿矛盾,這些情緒在她成年後未曾消解,反而形成了憤怒。Louise在21歲時母親病逝後嘗試過自殺,卻被父親救回,這些複雜深刻的情感,驅使她創作大量作品處理對母親的依戀、恐懼以及早逝的悲傷。例如在1999至2000年創作的I Redo和I Undo,刻劃了飄浮在空中的嬰兒以臍帶連結着面容痛苦的母親,以及抱着母親小腿的幼童似乎在哀求,母親卻看着遠方,母性的象徵—— 一個乳房滲着奶水滴到地上,另一個靠近幼童的乳房卻沒有給予孩子所需的奶。

即使長年不忠,父親對家庭仍採取強硬操縱的態度,Louise對此感到矛盾、痛苦,及後照顧病弱的母親時更深刻化了這份矛盾,成為她一生的創傷。1951年父親離世後Louise陷入了深深的抑鬱之中,從1952到1966年整整14年間,她接受了精神分析,其間寫下的文字,在展覽中以三面投影的形式展示。而Cell X、Why Have You Run So Far Away?等布藝人頭雕塑,伸出舌頭極具挑釁性的樣子,就如Louise寫下的「我的舌頭如一把刀——我愛你,我恨你。如你不愛我,我便準備好去攻擊。」

我相信,是長久籠罩着Louise的不安,讓她的作品具有攻擊性,同時卑微而溫柔。她用一生嘗試透過作品修復各種關係,就如她從事壁氈修復工作的母親,也如蜘蛛:蜘蛛從不因自己的網被破壞而發怒,牠只是編織、修補。

《哈利波特》裏,蜘蛛阿辣哥的喪禮有這麼一段悼辭:「別了,蜘蛛之王。雖然肉體會腐爛,你的精神將留在森林之家那靜謐的、蛛網交織的所在。願你的人類朋友在哀痛中得到慰藉。」

文:Papaya Fung(喜好是觀察人類,著有繪本touch和漫畫《地獄行》)

