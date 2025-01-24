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【阿布扎比】思考公眾與藝術

【明報專訊】我在中東過了3個不冷不熱的冬天，經歷了藝術季節的更替、改變及進步。去年2023/24年度阿布扎比舉行了光藝術節（Manar Abu Dhabi），看來是為了2024/25年度公共藝術雙年展（Public Art Abu Dhabi Biennial，簡稱PAAD）鋪路。今次比以往更有規模，與超過70名藝術家合作，展期由去年11月15日至今年4月30日。當局不但在城市各處放置各式藝術作品，從去年開幕至今，幾乎每星期都有籌備公眾活動，如表演及工作坊等，聯繫散落在城市各處的藝術品，更有巴士專車接載大家，鼓勵大眾積極參與。

門面的工夫及規劃做足，亦有在城內鋪天蓋地宣傳。在藝術圈中，朋友都頗為雀躍。阿布扎比本身的藝術盛事不多，一有活動舉行都會激發大家的好奇心。而在圈外的朋友，除了間中因看到街上的宣傳會問我PAAD是什麼以外，皆提不起勁去觀賞這些作品。藝術及大眾的分野有時像是水溝油，有些人定義了藝術跟自己沒有關係，就會自動過濾了藝術活動。對我而言，我看着作品時也的確有難以說出的抽離感。縱然對這些藝術家有一定的認識，也感到很抽離。是因為我對於這個城市的聯繫不夠深，還是作品質素的問題？從作品造工、選址方面來看，其實做得不錯。近年在國際藝壇上嶄露頭角的阿聯酋藝術家Farah Al Qasimi的Homesickness（2024）由5個巨型貝殼雕塑組成，每個貝殼中有一顆珍珠，播放着採珍珠專員的太太的頌唱。巨型貝殼放置在海濱大道旁，以碧綠的海岸作背景。頌唱聲及環境聲攙雜着，遙想着阿聯酋在早年以採珠業為生的過去。與城市脈搏連結，在熙來攘往的中央巴士站中，有巴西藝術家Henrique Oliveira以棄置樹木組成的大型雕塑Desnatureza 7（2024）。中央巴士站是阿布扎比有名的現代化建築，1989年由保加利亞建築師Georgi Kolarov設計，其簡約線條帶有蘇聯現代建築的意味。藝術家於荷索的電影作品《陸上行舟》（1982）得到啟發，電影講述一名對歌劇狂熱的男爵，想在秘魯小鎮上建造歌劇院，電影中最經典的一幕是男主角將一艘蒸汽船拉上山，畫面誇張又怪異，呈現出現代社會與自然環境的衝突。而藝術家則以糾纏的樹木形態營造出自然入侵現代建築的畫面，以此詰問自然與人類社會的權力關係。

那麼藝術作品與大眾的權力關係又是什麼？公共藝術是政治的延伸，以之建構集體回憶，凝聚市民的歸屬感。選址也必定選在與大眾生活相關的地方，少不免干預到居民的生活。在阿布扎比的地氈市集中，藝術家Christopher Joshua Benton放置了作品Where Lies My Carpet Is Thy Home（2024）。藝術家在地氈市集的中庭戶外空間做了一幅巨型的地氈，圖案與他在阿富汗、巴基斯坦及印度等地的個人回憶有關。雙年展的開幕晚宴在此作的所在地（即地氈市集）舉行。原本凋零、周遭被各個工程地盤圍繞着的地氈市集，氣氛瞬間被藝術炒熱了。旁邊的商家紛紛出來圍觀。當天的飯局是開放式的，店家沒有獲邀，也沒有被拒。而他們就只是默默地站在場外看着我們一堆藝術人不知在喜慶什麼。情景就像是大眾與藝術總是有着無形的界線，若跨越了，會不會更顯尷尬？

文：鄧芷茵（游走阿布扎比與香港兩地的策展人，專注當代藝術及文化研究）

設計：賴雋旼

編輯：鄒靈璞

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]

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