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開眼 一場show一次旅行

梁祖彝×成啟聰 鹽田梓小屋陶藝展詰問浮生

【明報專訊】陶藝家梁祖彝（Joey）和自由攝影師成啟聰（Gary）合作，租下西貢鹽田梓空屋來舉辦陶藝展「為當夢是浮生事 為復浮生在夢中」，展覽名字引用自詩偈。約訪Joey是場心理戰，記者2024年7月看到展覽預告便詢問，Joey回覆「仍在籌備中」，預計8月頭開展；7月底又問，回覆「希望閣下繼續期待展期公布」；11月底不抱希望地最後一問，終於「是的差唔多開始啦」，但他說來訪時不能拍照——還要不要報道好？

展覽所在的藝術空間「空hone」，是Joey和Gary自2年前開始復修的舊村屋。屋子曾為民居，自1990年代丟空變儲物室，幸好30多年來橫樑沒怎麼被白蟻蛀過。如果你和記者一樣，對這個神秘的展覽好好奇，從西貢碼頭坐街渡到鹽田梓看展，進門後你首先會察覺室內漆黑一片，僅有幾支蠟燭照明。

啟發自「桔皮紋」 創作粗糙且真誠藝術

裂開、未燒製、直接擺放在地面的陶藝展品無名，Joey說他沒特別區分哪一件是展品，更希望參觀者視整個空間、搭船和遊島體驗為一體。如到訪日本滋賀美秀美術館，一定要徒步或搭乘接駁專車，經過隧道及鐵橋才能抵達；到「空hone」，也必須坐船。

「所以這其實是在搞什麼？」記者心中冒起疑問；一些村民最初也有懷疑。但Joey說，有幾名村民曾來參觀，「他們的看法給我很多驚喜，對作品的聯想很生活。我沒想過一個村民在這裏看，真的看了『成粒鐘』」。有村民說，看到這團泥有點怕，因為以往農耕生活中，看到類似紋理的物體，就代表有黃蜂，是蜂巢；看久後，又覺得形狀跟某些島嶼相似。

Gary說設立「空hone」這個空間是自陶藝啟發。有一種陶瓷的紋理叫「桔皮紋」，當陶泥燒製時有「缺氧還原」反應，灑上鹽或梳打，表面便會遍佈一點點凹凸。他在Joey的工作室學會此做法後被觸動，想開始創作更原始、粗糙和真誠的藝術。「桔皮紋」可以是瑕疵，亦可以是另一種美學的表現，「每個器皿花紋都是獨一無二」。

「我就問Joey有冇得搞。」Gary是鹽田梓村民，眼見西貢海藝術節把藝術作品引入小島，他躍躍欲試。他們跟屋主一拍即合，Joey給屋主看過自己作品集，表示想租下空間，做出香港較難見到的展覽方式；屋主支持有趣的事情發生，便簽下10年租約。原本有兩層的空間，剩下一層半（地面加閣樓）；兩人再找僅存有鋪瓦頂技術的師傅復修小屋。

「是順利的，只是我們自己想來想去，要怎麼佈展，才搞了那麼久。」Gary解釋。「搞了那麼久，是因為我經常覺得要做到最好，才能呈現出來」，Joey再解釋。究竟要做什麼作品呢？Joey在去年6月時花了1個星期在鹽田梓「閉關」細想。展覽名字的詩偈，典故自和尚問禪師有關夢境與現實的問題，禪師答只要感覺到自己存在的地方，便是現實；不論是夢還是現實，人類經歷的一切或都短暫，應以平常心對待得與失。

創作生涯橫跨香港動盪年份的Joey，說港人面對很多個人問題和社會的紛擾，但沒有多少空間讓人停下來思考。「靜靜地思考自己的問題，而不是大仁大義，想我要改變個世界。」「空hone」和裏面的一團裂開的陶泥，邀請人來到坐下，向自己提問。

未燒製泥自然分裂 似人際關係

過去Joey參加和舉辦過多場展覽，但局限於做一件件的作品，未感滿足；今次終於能把整個展廳用上。閉關期間，他被島上大大小小嶙峋石頭吸引，因石頭目前的狀態，是經過大自然長時間塑造。透過一團由本地泥和各類型黏土混合而成的泥，他嘗試重現時間和變幻經驗：搓揉、固定和等待重量不平均的泥團受地心引力分裂。

他續指，「近年身邊很多人離開或離世，如陶泥緩慢分裂。本身它是類似一個球體，（一些部分）慢慢慢慢跌下來，如原本看似好牢固的人與人關係，不知不覺疏遠。我不覺得是一件很sad的事，反而很自然，而始終保持聯繫」。Joey說泥團未經燒製，可謂脆弱，但他不介意來賓撫摸泥團表面，只要不是刻意槌爛便沒所謂。

租下空間10年，Gary說自己並非閒錢太多，而是年過知天命的歲數，希望為家鄉帶來生氣，亦利用空間做陶瓷到80、90歲。兩人今次提升觀展門檻，地點不在中上環，也不在大南街，Joey說「你想來看就要付出」。看完展，有感受的，或沒感覺的，都可以在對面茶室吃塊茶粿；藝術可以高雅或親民，但客家鄉土味總不會讓人後悔。

梁祖彝作品展

「為當夢是浮生事 為復浮生在夢中」

日期：即日至2月28日（須預約）

地址：西貢鹽田梓村5號

IG：honefineart

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

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