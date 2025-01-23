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BEAUTY：清黑頭粉刺 去角質 為面部「大掃除」 煥然一新

【明報專訊】按照傳統習俗，新年前必須去舊迎新。除了打理家居，清走過去一年積累的舊物，大家也別忘了為面部「大掃除」，將沉積在皮膚表面的老化角質和污垢徹底去除，讓皮膚光澤嬌嫩，煥然一新，迎接蛇年來臨！

溫和潔面乳 去除污垢滋潤肌膚

深層清潔面部是保持「靚樣」的重要關鍵，而選擇一款適合皮膚類型的潔面乳，亦至關重要。優質的潔面乳應有效去除污垢、油脂和化妝品殘留，同時不會剝奪皮膚的天然水分，使用後不會令皮膚感到繃緊，例如Drunk Elephant Mello Marula潔面乳（A，$300/150ml，from Sephora），採用親膚的5.0 pH值配方，包括不含刺激的表面活性劑或月桂基硫酸鈉，而蘊含的1.0%膠體燕麥和馬魯拉油的滋養混合物，據稱能紓緩並滋潤肌膚。其溫和的界面活性成分，據稱有助徹底去除雜質，即使在眼部周圍也能使用。

要處理面上的黑頭、粉刺，很多人會貪圖一時之快，直接用手擠出，但這個壞習慣有可能導致毛囊發炎，更好的方法是借助溫和的產品去除它們。SUQQU毛孔淨柔精華露 （B，$295/50ml）專為清除黑頭粉刺而設，成分採用品牌研發的「黑頭分解配方」，質地濃密且易於沾取，據稱能服貼於面頰和鼻翼等細緻部位，幫助清除黑頭粉刺，同時帶走多餘油脂、污垢和老廢角質，讓皮膚顯得光滑細緻。

「化學」去角質層較溫和

說起為皮膚深層清潔，當然少不了去角質層。市面上去角質層的產品，大致可分為「物理」和「化學」兩種，前者指透過使用磨砂產品、毛巾或洗面機等，磨走不健康的角質；後者則指使用含有酸性成分的護膚品來去除角質，過程相對溫和。Farmacy蜂蜜煥膚精華（C，$520/30ml，from Sephora）蘊含蜂蜜萃取，當中的臨牀活性乳酸和乙醇酸，據稱能分解皮膚表層角質；柳樹皮提取水楊酸成分則據稱可穿透皮膚，滲透到毛孔中溶解多餘油脂。

瞓住敷面膜 深層清潔

使用泥狀面膜是另一常見的深層清潔方式，例如belif深層潔淨奇蹟泥膜（D，$200/75ml），採用高嶺土和取自法國蒙脫土混合成的雙重黏土成分，具多種礦物成分，吸附力強，據稱有效清潔毛孔、吸走多餘油脂。至於「懶人」一族則可邊休息、邊敷面膜，使用Noble Panacea時光煥顏睡眠去角質精華（E，$2622/8片，from JOYCE Beauty），透過OSMV技術釋放活性成分，利用睡眠的自我修復能力，於晚間釋放強效和低分子量的AHA和BHA複合物，據稱能溫和去除肌膚老舊角質，同時促進細胞更生。●

查詢：belif 2110 0131（時代廣場Facesss專櫃）

JOYCE Beauty 3798 0172（太古廣場店）

Sephora 3168 4088（ifc店）

SUQQU 2831 8926（銅鑼灣崇光百貨專櫃）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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