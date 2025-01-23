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SEASONAL PICKS：新春系列 紅金白色調 喜慶靈蛇添東方優雅氣質

【明報專訊】相信一般人對蛇都沒什麼好印象，有關蛇的負面成語一籮籮，西方更將它比作魔鬼。不過今年乃乙巳蛇年，農曆新年又講求好意頭，蛇的負面印象因而一掃而空，時尚品牌亦迸發創意，將蛇的設計元素變得正面、優雅或前衛。即使沒有蛇元素的應節系列，亦針對以農曆新年的喜慶和暖意為出發點，為佳節添上時尚一面。

靈蛇珠片裙裝

蛇圖案乃Gucci的經典設計元素，加上品牌創作總監Sabato De Sarno自2024春夏季起狂推的Gucci Rosso Ancora酒紅色，為蛇年創作新春系列完全沒有難度。Gucci推出的一系列精選單品以華貴的Gucci Rosso Ancora為主色調，再將蜿蜒優雅的靈蛇形態融入衣飾之中（A），例如加入靈蛇圖案的GG Monogram、靈蛇圖案珠片的裙裝，再襯以提升造型魅力的Gucci Blondie手袋，高雅而型格。●

查詢：Gucci 2524 4492（置地廣場店）

融入傳統結飾

新加坡手袋鞋履品牌Charles & Keith推出新春系列（B），設計融入中式細節，系列中的樂福鞋和瑪莉珍鞋推出應節的深紅色和經典的黑色，鞋面則點綴象徵吉祥好運的傳統結飾，為鞋履增添東方優雅氣質，另外以緹花布製作的迷你手提袋、肩袋和水桶袋等，輪廓經典簡約，細節獨特精緻。Charles & Keith的定價向來平易近人，能以相宜價錢就購得賀年配飾，實為划算。●

查詢：Charles & Keith 3905 2638（K11 MUSEA店）

金白淡雅配色

Christian Dior本人熱中於占卜藝術，品牌農曆新年別注系列中的蛇，乃Dior Astral中的巨蛇座主題圖案，系列亦非預期中的紅色，而是金和白交織的淡雅配色（C），效果如璀璨繁星般落在裙裝、運動鞋、遮陽帽，各款手袋和多款小型皮具之上，當中的Lady D-Lite手袋效果尤其優雅，亦適合全年使用。●

查詢：Dior 2524 8277（置地廣場店）

反叛展蛇個性

誰說新春着裝一定要端莊賢淑，反叛型格其實更能展現「蛇」的個性。Diesel推出的2025新春蛇年別注系列（D），就以獨特創意設計出12款男女適用的蛇年時尚精品，包括以復古的蛇圖案海報、寫實的雜色蛇群作T恤和連帽衣的印花，以及石洗牛仔外套、牛仔褲上的雷射鱗片印花，效果前衛有型。●

查詢：Diesel 3101 2880（時代廣場店）

極繁主義美學

時尚品牌為大家提供的新春styling主意，確實頗有參考價值，例如Valentino的創意總監Alessandro Michele，就以品牌2025早春系列的服飾詮釋了春節傳統中蘊含的生機勃勃與煥新魅力。品牌還特意找來「亞洲流行天后」蔡依林（E，圖左）和《甄嬛傳》的孫儷（E，圖右）攜手演繹，兩人雖已非年輕偶像，卻更能以衣飾表現節日的共融，且能帶出Alessandro Michele主張的極繁主義美學。●

查詢：Valentino 2523 8035（置地廣場店）

貴氣矜貴材質

新春期間的確是穿上大紅大綠的最佳時機，不過穿上用料上乘又耐看耐穿的新衣，能帶來的卻是切切實實的暖意。Loro Piana的2025農曆新年限定系列（F），當中便包括特別版的Bomber外套，上乘用料包括剪羊毛面料、含有超薄Storm System面料層而具備防風防雨性能的超輕款Windbelt Stretch材質；另外還有混合真絲、羊毛和羊絨的Silk Wool Cash等。容易配襯的矜貴材質盡展貴氣，是佳節的理想選擇。●

查詢：Loro Piana 2234 7398（ifc店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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