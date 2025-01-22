明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

飲食

WINE：限定禮盒添藝術氣息 新春版威士忌 靈蛇活現

【明報專訊】新春蛇年在即，威士忌界亦早有準備，跟往年一樣，像Johnnie Walker、Glenfiddich等大品牌都推出了蛇年限定版，但意想不到的是，連一些細品牌亦追上潮流，大抵中國這個增長極速的威士忌市場實在太吸引！

藍色靈蛇禮盒 James Jean操刀設計

繼2024年龍年後，Johnnie Walker繼續跟華裔藝術家James Jean合作，在蛇年推出了兩款作品，其中包括Blue Label的限量版，禮盒上的藍色靈蛇十分搶眼，零售價大約1600港元；另一款則是John Walker & Sons XR 21蛇年限量版，以品牌第一代調酒大師Sir Alexander Walker的親筆配方手稿為靈感，調和多種最少達21年的蘇格蘭威士忌而成，售價約1280港元。XR 21較着重蜂蜜與雲呢拿風味，相比起來Blue Label則會多點煙熏與香料辛辣。

James Jean在台灣出生，於美國成長，並成為視覺藝術家，他早年已為DC和Marvel兩大漫畫陣營繪畫封面，之後又跟不少傳媒和品牌合作，例如《時代》雜誌、《紐約時報》和Prada等，電影《媽的多重宇宙》海報亦是由他繪製；他擅長將中國水墨與美式插畫風格結合，在Johnnie Walker的新春限定版亦能略窺一二。

中西合璧創作「福鹿雙至」

新春限量版，當然最重視包裝，全球最好賣的Single Malt Glenfiddich去年找來日本藝術家井上羅來設計禮盒，今年蛇年則換上中國當代水墨女畫家張漁。她以敦煌壁畫與西方九色鹿神話為靈感，中西合璧，並用色彩班斕的方式，呈現Glenfiddich的品牌象徵「鹿王」，以表達「福鹿雙至」的概念。今年的禮盒裝包括12年、15年、18年和21年共4款；值得一提的是21年的Rum Cask finished，曾在rum酒桶陳釀，因此帶點薑的香氣，又有無花果與拖肥糖的甜蜜，非常適合新春的節慶氣氛。

家族6代經營的Glenfarclas，亦推出了「繁花禮綻系列」，分別是17年、25年和2001年單桶原酒，不過這是台灣限定，可能要找網店蒐羅。由於是台灣限定，設計以當地自然生態中的彩色蝴蝶和盛放花卉為主題，呈現「小龍年」喜慶意象（我也是最近才知道台灣人叫蛇年做「小龍年」）。Glenfarclas的作品素來就算是高年份也不會太昂貴，譬如今次的25年，台灣的建議零售價也是5980台幣（約1400港元），屬傳統「花格」的重雪莉風格，但因為年份夠高，酒體柔和，除了果醬味道，餘韻還帶點煙熏氣息。至於2001年單桶原酒，顏色呈琥珀色，有淡淡焦糖香氣，有趣的是還有點布甸甜味。

小酒廠也推新春版本

除了大品牌，也有不少小酒廠推出新春特別版，例如GlenAllachie。這一家在Speyside的酒廠原本大部分酒都是供應給Chivas作為調和基酒之一，但在2017年Chivas將它售予前BenRiach調酒師Billy Walker和伙伴，令GlenAllachie成為蘇格蘭少數獨立的威士忌廠。這一款11年蛇年特別版正是Billy Walker親手炮製，用了Pedro Ximénez、Oloroso、Virgin Oak等酒桶陳釀，因此風味十分豐富，聞香有橙皮、車厘子等，喝下去會嘗到熟梨、朱古力蛋糕。這一支香港好像也有售，而官網售價是77英鎊（約730港元），值得一試。

近期在香港頗多推廣的Tamnavulin，亦趁新春熱鬧氣氛推出賀年特別版，禮盒用上中國元素傳統圖案，作品亦偏向傳統，跟自家其他作品一樣先在波本桶陳釀，然後以來自西班牙南部的雪莉桶過桶，很容易找到香蕉、雲呢拿、焦糖等風味，老實說未算特別，但勝在價格相宜，大約400港元便可入手。

在網上還找到極為罕見的「23街酒廠」（23rd Street Distillery），來自南澳洲，他們幾乎什麼酒也生產，除了whisky，還有gin、brandy、vodka等。23街新年版威士忌，禮盒上的蛇形圖案非常精美，酒樽上的蛇更是栩栩如生；製作也特別，用上澳洲特產酒Galway Pipe Tawny的酒桶陳釀15年，再於燒焦橡木桶過桶，因此出來的味道有拖肥、葡萄乾，也有一些辛辣香料風味。

另一款有趣的新春版，是大型超市Costco自家品牌Kirkland 8年威士忌，我在Costco的IG看到，可是上官方購物網又找不到（只找到龍年那款，但已售罄），上深圳店的網頁亦找不到。從IG影片所見，盒上與酒樽都有蛇形圖案，據稱是蘇格蘭調和威士忌，但到底是什麼基酒構成，還是一個謎，但定價48.99英鎊（約466港元），似乎太過進取吧？

內地威士忌市場10年升逾3倍

各個品牌也熱中推出精美的新春限量版，無他，因為中國內地威士忌市場發展迅速，2024年的數字好像仍未公布，但以2023年的數據來說十分可觀，例如市場規模由2013年的12.88億元人民幣（約13.68億港元），增長至2023年的55億元人民幣（約58.42億港元），增幅達3.2倍，當中95%是進口威士忌。

進口威士忌中英國（主要是蘇格蘭）、日本、美國和愛爾蘭佔了95%，而單是英國，就佔了85.61%，難怪各大品牌都極力開拓內地市場。在內地最好賣的威士忌品牌是哪個呢？不難猜是深受亞洲酒友歡迎的The Macallan，第2位反而有點意外，竟是Dalmore；Glenfiddich、Chivas Regal、The Glenlivet、Johnnie Walker排第3至6位，都是大品牌。前10位中唯一非英國代表，是排第10、來自美國的Jack Daniel's。業界專家預計，未來5年內地威士忌市場仍會有可觀的增長，畢竟現時威士忌在內地還只屬小眾玩意，仍未能動搖中國白酒的地位。●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕23rd Street Distillery Johnnie Walker James Jean 威士忌 蛇年

上 / 下一篇新聞