WINE：限定禮盒添藝術氣息 新春版威士忌 靈蛇活現

藍色靈蛇禮盒 James Jean操刀設計

繼2024年龍年後，Johnnie Walker繼續跟華裔藝術家James Jean合作，在蛇年推出了兩款作品，其中包括Blue Label的限量版，禮盒上的藍色靈蛇十分搶眼，零售價大約1600港元；另一款則是John Walker & Sons XR 21蛇年限量版，以品牌第一代調酒大師Sir Alexander Walker的親筆配方手稿為靈感，調和多種最少達21年的蘇格蘭威士忌而成，售價約1280港元。XR 21較着重蜂蜜與雲呢拿風味，相比起來Blue Label則會多點煙熏與香料辛辣。

James Jean在台灣出生，於美國成長，並成為視覺藝術家，他早年已為DC和Marvel兩大漫畫陣營繪畫封面，之後又跟不少傳媒和品牌合作，例如《時代》雜誌、《紐約時報》和Prada等，電影《媽的多重宇宙》海報亦是由他繪製；他擅長將中國水墨與美式插畫風格結合，在Johnnie Walker的新春限定版亦能略窺一二。

中西合璧創作「福鹿雙至」

新春限量版，當然最重視包裝，全球最好賣的Single Malt Glenfiddich去年找來日本藝術家井上羅來設計禮盒，今年蛇年則換上中國當代水墨女畫家張漁。她以敦煌壁畫與西方九色鹿神話為靈感，中西合璧，並用色彩班斕的方式，呈現Glenfiddich的品牌象徵「鹿王」，以表達「福鹿雙至」的概念。今年的禮盒裝包括12年、15年、18年和21年共4款；值得一提的是21年的Rum Cask finished，曾在rum酒桶陳釀，因此帶點薑的香氣，又有無花果與拖肥糖的甜蜜，非常適合新春的節慶氣氛。

家族6代經營的Glenfarclas，亦推出了「繁花禮綻系列」，分別是17年、25年和2001年單桶原酒，不過這是台灣限定，可能要找網店蒐羅。由於是台灣限定，設計以當地自然生態中的彩色蝴蝶和盛放花卉為主題，呈現「小龍年」喜慶意象（我也是最近才知道台灣人叫蛇年做「小龍年」）。Glenfarclas的作品素來就算是高年份也不會太昂貴，譬如今次的25年，台灣的建議零售價也是5980台幣（約1400港元），屬傳統「花格」的重雪莉風格，但因為年份夠高，酒體柔和，除了果醬味道，餘韻還帶點煙熏氣息。至於2001年單桶原酒，顏色呈琥珀色，有淡淡焦糖香氣，有趣的是還有點布甸甜味。

小酒廠也推新春版本

除了大品牌，也有不少小酒廠推出新春特別版，例如GlenAllachie。這一家在Speyside的酒廠原本大部分酒都是供應給Chivas作為調和基酒之一，但在2017年Chivas將它售予前BenRiach調酒師Billy Walker和伙伴，令GlenAllachie成為蘇格蘭少數獨立的威士忌廠。這一款11年蛇年特別版正是Billy Walker親手炮製，用了Pedro Ximénez、Oloroso、Virgin Oak等酒桶陳釀，因此風味十分豐富，聞香有橙皮、車厘子等，喝下去會嘗到熟梨、朱古力蛋糕。這一支香港好像也有售，而官網售價是77英鎊（約730港元），值得一試。

近期在香港頗多推廣的Tamnavulin，亦趁新春熱鬧氣氛推出賀年特別版，禮盒用上中國元素傳統圖案，作品亦偏向傳統，跟自家其他作品一樣先在波本桶陳釀，然後以來自西班牙南部的雪莉桶過桶，很容易找到香蕉、雲呢拿、焦糖等風味，老實說未算特別，但勝在價格相宜，大約400港元便可入手。

在網上還找到極為罕見的「23街酒廠」（23rd Street Distillery），來自南澳洲，他們幾乎什麼酒也生產，除了whisky，還有gin、brandy、vodka等。23街新年版威士忌，禮盒上的蛇形圖案非常精美，酒樽上的蛇更是栩栩如生；製作也特別，用上澳洲特產酒Galway Pipe Tawny的酒桶陳釀15年，再於燒焦橡木桶過桶，因此出來的味道有拖肥、葡萄乾，也有一些辛辣香料風味。

另一款有趣的新春版，是大型超市Costco自家品牌Kirkland 8年威士忌，我在Costco的IG看到，可是上官方購物網又找不到（只找到龍年那款，但已售罄），上深圳店的網頁亦找不到。從IG影片所見，盒上與酒樽都有蛇形圖案，據稱是蘇格蘭調和威士忌，但到底是什麼基酒構成，還是一個謎，但定價48.99英鎊（約466港元），似乎太過進取吧？

內地威士忌市場10年升逾3倍

各個品牌也熱中推出精美的新春限量版，無他，因為中國內地威士忌市場發展迅速，2024年的數字好像仍未公布，但以2023年的數據來說十分可觀，例如市場規模由2013年的12.88億元人民幣（約13.68億港元），增長至2023年的55億元人民幣（約58.42億港元），增幅達3.2倍，當中95%是進口威士忌。

進口威士忌中英國（主要是蘇格蘭）、日本、美國和愛爾蘭佔了95%，而單是英國，就佔了85.61%，難怪各大品牌都極力開拓內地市場。在內地最好賣的威士忌品牌是哪個呢？不難猜是深受亞洲酒友歡迎的The Macallan，第2位反而有點意外，竟是Dalmore；Glenfiddich、Chivas Regal、The Glenlivet、Johnnie Walker排第3至6位，都是大品牌。前10位中唯一非英國代表，是排第10、來自美國的Jack Daniel's。業界專家預計，未來5年內地威士忌市場仍會有可觀的增長，畢竟現時威士忌在內地還只屬小眾玩意，仍未能動搖中國白酒的地位。●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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