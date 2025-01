【明報專訊】蛇在十二生肖中是神秘複雜的生物,象徵智慧、直覺和機智,擁有卓越的觀察力與洞察人性的能力。Montblanc今年以蛇為主題推出一系列書寫工具和配件。「Signs & Symbols The Legend of Zodiacs The Snake限量版512支」簽名筆的筆蓋以Ag925純銀製作,部分經熏黑和拋光處理,飾有一條靈巧地盤纏在竹樹上的蛇,蛇頭昂起朝向天空。圖案的每個細節皆蘊含象徵意義:蛇身修長柔軟,蛇首高舉,象徵長壽與幸福;而蛇盤纏的竹樹能夠抵禦暴風雨,被視為生命力、成功和韌力的象徵。筆蓋圓環上鐫刻2025年以及過往6個蛇年年份,筆蓋頂部飾有珍珠貝母品牌標誌,手工製作的18K金鍍銠筆尖也飾有蛇圖案。其他以蛇為靈感的配件包括飾有紅蛇圖案的皮面筆記本和同一色彩的墨水,另外還有以925銀製作、設計獨特的蛇形袖扣,願大家以智慧迎接新一年的挑戰。●