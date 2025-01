WATCHOUT：草叢、祥雲、岩石中覓蛇蹤 金蛇蜿蜒表盤間 迎接好年份

Breguet雙重鐫刻技藝

早在1786年,Breguet引入了精美銀質或金質機刻雕花表盤,此獨特細節後來發展成品牌經典元素。品牌為農曆蛇年推出的Classique 7145 Lunar New Year 2025腕表,亦結合了機刻雕花和手工鐫刻兩大技藝。靈蛇和茂葉圖案由工匠大師以纖細鑿子和刻刀,在顯微鏡下悉心勾繪雕刻;而在工匠巧手控制下,機器鐫刻的圖案能精準至0.1毫米,繁複的圖案突顯工匠的工藝水平。為刻劃栩栩如生的茂葉,表盤塗覆半透明微繪塗料,營造深淺綠調。腕表全球限量8枚,設獨立編號。

Harry Winston靈蛇好奇探頭

自2016年開始,每年Harry Winston均會推出生肖表。今年的Chinese New Year Automatic 36mm腕表設有鑲嵌鑽石的玫瑰金與白金殼兩款。兩個表盤景致相同,卻分別描繪晝夜風貌:色調明亮、充滿活力的玫瑰金款代表白晝,沉穩色調的白金款展現夜晚。其中白晝款採用淺綠色珍珠貝母襯托,深藍色眼睛的靈蛇在綠葉後方好奇探頭。蛇身先雕刻了紋理,再塗覆半透明紅漆,並以金色花紋點綴。寶石一向是品牌的重要賣點,表盤上綴以欖尖形祖母綠、綠色藍寶石、錳鋁石榴石等鑲嵌而成的花朵和枝葉。

Hublot鍍金工藝雕刻

Hublot Spirit of Big Bang 乙巳蛇年黑色陶瓷腕表以精湛工藝,將精美蛇形圖案巧妙融入表盤、表殼和表帶之中。表盤上的靈蛇經鍍金工藝雕刻而成,形態經過精心佈局,就像在機芯的3個計時盤間蜿蜒游走。酒桶形陶瓷表配搭品牌一鍵式快速更換表帶系統,蛇鱗紋理從表圈一直延伸至黑色橡膠表帶。表帶以整塊橡膠製成,創新浮雕工藝令其呈現獨特天鵝絨質感。腕表配搭的HUB4700機芯,是以1969年面世的經典Zenith El Primero機芯為基礎改良而成,限量88枚。

Franck Muller表殼線條嫵媚

Franck Muller不單止為蛇年推出新表,甚至推出全新表殼Silhouette CX。由Curvex CX演變而來,Silhouette CX的嫵媚曲線源自靈蛇優雅迷人的柔軟身段,不對稱的外形既優雅又富動感。藍寶石玻璃鏡面經過鑽石研磨和CNC技術,製成獨特曲面。表盤上的蛇形圖案用到複雜的雪鑲技術,深綠色的綠寶石精妙地鑲嵌其中。腕表機芯同樣為訂製設計,安置在形狀獨特的表圈內,以配合不對稱表殼。蛇紋綠色表帶由壓紋小牛皮製成,呼應主題。Silhouette CX Snake腕表僅在亞太地區發售,香港限量5枚。

Longines靈蛇「盜仙草」

為了製作Conquest Heritage系列蛇年生肖限量款腕表,Longines邀請中國知名藝術家鄔建安設計表背的「靈蛇獻寶」圖騰。靈感源自中國民間傳說《白蛇傳》「盜仙草」的故事,作品中靈蛇口含靈芝,身形以同心圓呈現,寓意時間迴轉與生命的延續。表盤一面採用漸變紅色設計,搭配系列標誌的指針和立體刻度時標。腕表搭載品牌獨家L888自動上鏈機械機芯,內置矽游絲和創新元件,防磁性能超過ISO 764標準10倍,動力儲存長達72小時,限量2025枚。

Jaeger-LeCoultre模雕琺瑯

繼虎年和龍年紀念腕表後,Jaeger-LeCoultre今年推出Reverso Tribute系列第3款生肖作品Enamel 'Snake'琺瑯蛇年紀念腕表。表蓋上手工鐫刻的靈蛇在18K金質祥雲中間現身,蛇身的拋光表面和鱗甲的微小細節皆以黑色銠金屬手工勾勒而成。為突顯立體層次感,雕刻大師用上模雕工藝(modelled engraving),一般做法是在空白金屬表面上雕刻,但大師卻在覆以大明火琺瑯塗層的表面雕刻圖案,需避免損壞原有琺瑯塗層,難度更高。過程中需用上10種不同大小的鑿刀逐步雕鑿金屬,耗費80小時才能完成。

Vacheron Constantin傳統微繪琺瑯

過去12年來,Vacheron Constantin一直推出限量版腕表,致敬中國傳統十二生肖的交替。今年Métiers d'Art The Legend of the Chinese Zodiac腕表是新一輪生肖表的首作,給合手工雕刻與琺瑯彩繪工藝。蛇年腕表表盤中央,眼鏡蛇盤繞於嶙峋岩石上,手工雕刻大師以恰到好處的力度雕琢出靈蛇的鱗紋和岩石的斑駁紋路,工序歷時3天。隨後琺瑯彩繪大師運用微縮繪畫和氧化着色工藝,突顯圖案紋理和浮雕效果。表盤方面,先以大明火琺瑯繪製出漸變色調背景,再以傳統微繪琺瑯技法以霧面琺瑯釉彩勾繪繁茂的植物紋樣,最後在表面覆上一層透明釉層,整體感覺清麗高雅。●

查詢:Breguet 2518 9928 Franck Muller 3108 4830 Harry Winston 2868 6877 Hublot 2781 2728 Jaeger-LeCoultre 2918 4388 Longines 2518 9987 Vacheron Constantin 2585 7272

文:張曉冬

編輯:陳淑安

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Watchout]