簡易廚房：燜獅子頭、「快手煮」雞煲 熱辣辣吃團年飯

我會建議分別用燜燉、「快手煮」及蒸的方法。預先燜好一些比較多工夫、又可以翻熱的食物，而蒸煮的可以預先準備及醃好，再準備一兩道「快手煮」，就可以同時間起菜，全部都熱辣辣！

今次我們先煮紅燒獅子頭，所用的便是燜燉。半肥瘦絞肉做肉丸加娃娃菜，菜會把肉汁的味道吸收，而且可慢慢燜煮，好食又易做；「快手煮」則介紹冬菇鮑魚雞煲，只需十多分鐘就完成，還有雞有鮑魚等豐富材料，最適合與家人一同分享。

■紅燒獅子頭

˙材料（2至4人分量）：

半肥瘦肉碎300克、娃娃菜2份、上湯1盒（約250毫升）、紅葱頭1個切粒、青葱少許、冬菇1粒

˙肉碎調味料：

生抽2湯匙、糖1茶匙、米酒1茶匙、胡椒粉1茶匙、蛋白1隻、生粉2茶匙、麻油少許

(1)冬菇預早一日用水浸軟身，切絲；娃娃菜洗淨備用

(2)肉碎加入調味料後攪勻至有黏力，分4份手搓成圓球

(3)以半煎炸方法，煎至金黃色，盛起備用

(4)熱油鑊爆香紅葱頭，加入冬菇絲炒香，放入獅子頭及娃娃菜

(5)部分娃娃菜鋪在獅子頭上，倒入上湯，滾起後轉細火燉30至45分鐘，最後落青葱做裝飾，完成

■冬菇鮑魚雞煲

˙材料（2至4人分量）：

冬菇3隻、雞翼6至8隻、鮑魚6隻、紅葱頭2至3粒、薑片數片、蠔油1湯匙、生抽2湯匙、糖1茶匙、米酒少許、水適量、青葱適量

˙醃雞翼調味料：

生抽2湯匙、麻油1茶匙、糖1茶匙

(1)冬菇用熱水浸軟身切件備用

(2)雞翼以調味料醃30分鐘

(3)燒一鍋熱水，水滾後下鮑魚煠30秒，盛起後去殼及腸，清洗乾淨備用

(4)熱油鑊爆香薑片和紅葱頭，加入雞件、冬菇、水、糖、生抽和蠔油兜勻，蓋上蓋用細火燜煮15分鐘

(5)開蓋後放入鮑魚、青葱段、米酒兜勻，再煮5分鐘，完成

文：KellyMama

圖：黃志東

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第537期]