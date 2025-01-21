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Happy PaMa 教得樂 第537期

Happy Pa Ma

華德物語：愉快的大灣區假期

【明報專訊】新年快樂！華德一家祝大家元氣滿滿！心想事成！在剛過去的聖誕假期，我們一家跟爺爺奶奶總動員到內地遊玩，跟久未見面的親友聚會，過了一個非常愉快的假期。這次我們的行程集中在大灣區，首站在深圳，然後到廣州、佛山、澳門，尾站到香港跨年作結。沿途最興奮的莫過於9歲多的華德，金睛火眼地盯着道路上每一輛電動汽車，每看到一個新型號，他都會雀躍地發問，在每趟打車旅途都跟職業司機們打聽到不少行業資訊。

空氣質素改善了

久未回到內地，第一印象是——城市的空氣質素變得非常理想！在深圳的路上，大部分車輛都是電動汽車，但多數品牌我們都沒有見過。走完大灣區一趟，我們只認識到比亞迪、蔚來、埃安、小米、華為等品牌的電動汽車，車內寬敞，噪音小，感覺都挺不錯！職業司機們表示，電費比油費便宜，他們能掙多一點錢，所以大家換電動汽車都不無道理。然後我們到廣州和佛山，這兩個城市仍有不少柴油、汽油驅動的汽車在路上行駛，所以空氣質素並沒有深圳那種翻天覆地的轉變，不過也改善了。

電動車奇異路綫

路上第二種轉變，也是由新交通工具帶來的，就是電動車（electric scooters）。在內地城市，不少人為通勤都會買一輛電動車，而隨着外賣、快遞行業興旺，滿街都是相關業務的人員在極速奔馳。他們也許會在不可思議的方向出現，在行人路上，或是在車路切入紅綠燈斑馬線加入行人大軍，或者在車路邊逆線行駛。可能因為我們是第一回耳聞目見，感覺特別不適應，故每次走在街上都特意耳聽八方。反觀本地市民，他們完全沒有左顧右盼，彷彿全沒有把電動車們放在眼內，是大家特別包容？還是完全相信電動車司機們的技術？這樣的道路使用者，放在德國任何一條路上，都會被路人的口水噴到無法行駛，也一定會有人打電話叫公共跌序部（Ordnungsamt）來處理。所以每次爺爺看見電動車們的奇異路線，他都會大聲吐槽，表達不滿，滿嘴德語說道：「太不可思議了！行人過路，行人優先！」

我們一行9人，在大灣區體驗了一個與別不同的聖誕節，兩兄妹更是與外婆和舅父久別重逢，此行收穫豐富，感恩一切順利！此行的彩蛋有兩隻內地兒童智能手表的使用心得，留待下次分享！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第537期]

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