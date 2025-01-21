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副刊
Happy PaMa 教得樂 第537期

Happy Pa Ma

教大GPS：從理財開始 學懂自律

【明報專訊】現今世代，消費是無法避免的事，學會理財，成為金錢的主人是一種生活技能，尤其是在疫情之後，使用電子貨幣已成為全球大趨勢。使用電子貨幣不再是成年人的專利，即使是孩子也會接觸到，例如乘搭交通工具，在小賣部購買零食、文具，都會用到八達通。部分孩子的八達通更具備自動增值功能，或是不需使用實體卡，掃描手表便能付款，這些付款方法或會令孩子難以掌握支出的概念。

數字及電子化都是虛擬又抽象的事情，要孩子同時學會兩種抽象的概念實在不容易。如何由抽象變為具體，關鍵在於體驗式學習。這裏不是指透過數數字或現金來學習如何使用金錢，而是讓他們學會如何規劃使用金錢。對孩子來說，金錢像是無窮無盡、唾手可得的資源，只需開口對父母說，就可以得到金錢來滿足自己想要的東西。因此，我們第一件事就是要讓孩子了解金錢是努力的回報，以免孩子養成「飯來張口，衣來伸手」的習慣，及早培養孩子的理財習慣實是有必要的。

給予小額金錢學習規劃

筆者在此建議，不論是現金、八達通，甚至是已經讓孩子使用支付寶等電子支付工具，每次給予孩子一個相對較小的金額，開始學習規劃自己的財務狀况，順道教會他們分清「需要」及「想要」，從而學會自己控制金錢而非被金錢所控制。心理學有一個概念叫延遲滿足（delayed gratification），即是嘗試控制當刻的欲望，不作出衝動的行為去得到眼前的獎賞，在完成整件事後才享受成果；研究發現「延遲滿足」能力強的人在其他方面如學業成就、身心健康等都會有更正面的發展。

讓孩子了解家庭收入 一起討論支出

要讓孩子學會這一點，大人的身教是十分重要的。父母是孩子學習、以至模仿的對象，筆者在此大膽建議嘗試讓孩子了解家庭收入，一同規劃使用在孩子身上的項目，讓他們知道金錢不是無限的，應做好管理，分清需要及想要，在滿足欲望時作出正確的抉擇和取捨，了解父母的金錢是有限的。

總括而言，及早學會理財是個人成長中不可或缺的生活技能，一個豐盛的人生源自於有規劃的人生，孩子從小做起，在成長路上也就可以迎難而上。父母與孩子一同討論也可以加深雙方在金錢觀和價值觀上的理解，減少因誤解而衍生的爭拗，從中也更能了解對方，改善雙方關係。

文：林浩瑋（教育政策與領導學系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第537期]

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