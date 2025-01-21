媽媽維特：不是懺悔文

擔心「寵壞」 忽視孩子感情需要

「不能寵壞孩子」是我們社會一個很牢固的信念。但什麼是壞呢？如何才是寵壞呢？長輩們說，寵慣孩子，一喊就抱，孩子就會喊得更多，更難纏。成為母親後，「小心寵壞」成為我不敢輕視的訓誡。我很自然地擔心，不由細開始好好「管教」，孩子將來就會不聽話，暗下決心不能隨便被孩子擺佈。那是一種處於鬥爭模式的狀態，我不自覺地認定了才出生幾天的娃兒，就已經要操控我了。

回頭看，當時自己對兒童在不同階段的發展需要毫無認識，忽視了阿仔最基本的感情需要，例如安全感，又或被愛、被滋養的需要。概念上，我當然知道什麼叫安全感，但那只是認知層面的知道，對於孩子的真實感受、需要安全感什麼的，內心就像一塊硬邦邦的鐵，完全無感。

幾年後我才明白，當內心缺乏愛的時候，是很難去給出愛的。在不自知的恐懼驅使下，操控成為重要的救命草。大人往往會害怕一旦縱容了孩子，孩子就會失控、變壞、偏離正軌，但事實是否真的這樣呢？我們認知上似乎很明白「從錯誤中學習」的道理，但實際上，我們內心很害怕「出錯」，害怕小的差錯，也會從此「鑄成大錯」。

接受不足 學習去愛

話說回來，感謝這個小生命推動我，即使缺乏愛，也去學習愛。也許是潛意識的驅使，我選擇全母乳餵哺，用印尼式孭帶背着他四處去。身體的親密連結，漸漸發揮彌補作用，我漸漸感受到愛的輸出，阿仔也得到安全感的包圍。只是初生月，我在艱辛適應中對阿仔展現的隔閡，多少影響了其後我們母子間的感情連結。4年後，我再生細仔時已有經驗，懂得適時回應幼嬰的各種需要，相比下，我和細仔的感情連結明顯強得多了。

大仔向來同感心較弱，幼時曾被診斷有輕微的亞氏保加症，我偶爾會想，那是否跟他初生後那個月，我對他同感心薄弱有關？當然，這個問題永遠沒有答案，而且，有沒有答案也不重要。換在7、8年前，我大概會執著於那個答案，心底總有一份愧疚，擔心是不是因為我的「錯」，令孩子在幼嬰階段錯失了被同感的寶貴經驗，以致有所「缺失」……

現在的我，已經清晰放下那份愧疚。這篇文章，我不是為了懺悔而寫，而是為了真正擁抱大仔送給我的生命禮物。事實上，大仔一直健康成長，無特別發展障礙，特立獨行是他的個性，豈能說是有所缺失呢？

全靠阿仔帶給我的衝擊，推動我認真學習如何湊仔，學習真正的人性需要，繼而探索自己的盲點，以及盲點指向的個人課題，令我走向更深的個人成長。現在的我，由衷明白生命中的一切不足或缺失，都無損生命的美。

乖仔，媽媽接受自己的不足。哪怕我的不足曾對你帶來傷害，那只是世間一切因緣和合中的一撇，你生命的韌性、你所遇的機緣，都為你開創種種的可能。哪怕你曾受到傷害，都無損你發光發亮的本質——我們有誰不是呢？

我們都一樣，會遇上苦痛，也同時深受眷顧。謝謝你，是你推動媽媽自我成長，看見生命的亮光。有一天，你也會看到相同的光。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第537期]