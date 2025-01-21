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Happy PaMa 教得樂 第537期

Happy Pa Ma

親子百分百：新一年如何為孩子訂目標

【明報專訊】每當新的一年來臨，為孩子訂立目標成為許多父母的任務，因為這不僅是幫助孩子提升能力的手段，更是激發他們潛能、培養自主和責任感的重要過程。

考慮孩子興趣 制訂具體可行目標

在為孩子訂立目標前，要先了解他們的興趣和特長。與孩子開放式對話，詢問他們關心的領域，這是制訂個性化目標的前提。如果孩子對畫畫感興趣，可以鼓勵他們參加美術班，學習新的繪畫技巧；如果孩子喜歡體育，可以報名參加球隊或田徑比賽。了解這些信息不僅能讓目標更加具體，還能提高孩子的參與感和動力。

在制訂目標時，應該遵循SMART原則，即具體（specific）、可衡量（measurable）、可實現（achievable）、相關（relevant）和有時間限制（time-bound）。例如，「在下個學期之前，數學成績提高到85分」比「要提高數學成績」的目標更好。

這樣的目標明確具體，還可以讓孩子在過程中感受到成就感。父母應與孩子一起討論並評估目標的可行度，讓他們參與制訂過程，提高自我管理能力。有父母同行，孩子也更有信心完成。

將目標拆分小步驟 定期評估調整

設立目標的同時，幫助他們制訂行動計劃尤其重要，可以將大目標拆分成小步驟來實現。如果目標是參加數學競賽，孩子可以將準備過程分為：每天學習一個新概念，每周做一套練習題，每月參加一次模擬考試等。

這樣的小步驟能夠讓孩子在達成每一個小目標時都能得到成就感，激勵他們持續努力。此外，教會孩子制訂日程和記錄進度，能幫助他們感受堅持的重要。

在實施目標的過程中，父母應定期與孩子反思，檢查進展情况，可以每月或每季度回顧，討論哪裏做得好，什麼地方需要改進。這不僅能幫助孩子調整目標，更能培養反思能力，使其在未來的學習和生活中，能夠自我評估、自我調整。

設獎勵機制 增强成就感

有時候，孩子難免遇到挫折或困難。此時，父母不妨給予更多鼓勵和支持，引導他們從失敗中學習，保持積極心態。

為了保持孩子的動力，父母亦可以在不同階段設立獎勵機制，這樣能夠增強他們的成就感。獎勵不一定是物質上的，可以是一次特別的家庭活動、一個他們喜歡的活動，或是一些額外的學習資源。

為孩子設定新年的目標是一項充滿挑戰但意義深遠的事情。願每個孩子在新的一年裏能夠秉持自己的目標，勇敢追求夢想！

《晨光第一線》──「親子百分百」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周一早上6至10時於港台第二台（FM 94.8 -96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第537期]

相關字詞﹕親子筆陣 白原顥 親子百分百

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