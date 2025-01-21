家家有禮：約會富貴貓 逛新春市集

【明報專訊】乙巳蛇年將至，大埔超級城將舉辦一系列「福貓團圓慶新年」慶祝活動，迎接農曆新年的來臨。場內以「招財富貴貓的聚會」為主題，放置了打扮別致的富貴貓，旁邊還有放大版的金桔、餃子和筷子，不僅充滿趣味，也讓人感受到濃濃的新年氣氛！新年期間，商場亦會舉辦新春市集，蒐羅各式應節禮品，還有$1換領應節年花的賀年活動，不要錯過。