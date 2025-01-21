家家有禮：跟菠蘿油妹妹、阿讚貓 港式場景打卡

【明報專訊】小朋友，準備好迎接元氣滿滿的蛇年了嗎？新蒲崗Mikiki伙拍本地人氣卡通人物「菠蘿油妹妹」和「阿讚貓」，帶來了「菠蘿油妹妹×阿讚貓 港式情懷賀新年」慶祝活動。打頭陣有3大地道港式場景打卡位，包括充滿懷舊風味的「菠蘿油妹妹」迎福茶餐廳，可以欣賞到菠蘿油妹妹插畫師Helen Tam所繪畫的1970、80年代九龍城景色插畫；掛滿揮春、燈籠的「阿讚貓」開運辦館，貓店長正等待與大家合照；還有五彩繽紛的霓虹燈祝願打卡牆，以閃爍的霓虹燈字句向大家送上新年祝福！