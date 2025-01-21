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副刊
Happy PaMa 教得樂 第537期

Happy Pa Ma

家家有禮：跟菠蘿油妹妹、阿讚貓 港式場景打卡

【明報專訊】小朋友，準備好迎接元氣滿滿的蛇年了嗎？新蒲崗Mikiki伙拍本地人氣卡通人物「菠蘿油妹妹」和「阿讚貓」，帶來了「菠蘿油妹妹×阿讚貓 港式情懷賀新年」慶祝活動。打頭陣有3大地道港式場景打卡位，包括充滿懷舊風味的「菠蘿油妹妹」迎福茶餐廳，可以欣賞到菠蘿油妹妹插畫師Helen Tam所繪畫的1970、80年代九龍城景色插畫；掛滿揮春、燈籠的「阿讚貓」開運辦館，貓店長正等待與大家合照；還有五彩繽紛的霓虹燈祝願打卡牆，以閃爍的霓虹燈字句向大家送上新年祝福！

商場地下中庭由即日到年廿九（1月28日），變身成「港式年宵市集」，雲集30多個人氣品牌，應節賀年食品、禮盒、參茸海味及其他生活用品等應有盡有。年初四及年初五，連財神爺也來報喜，大派金幣朱古力給大小朋友，記得來沾沾福氣。還有書法家Brandon Tsang亦會來即席揮毫寫春聯，The Point會員只要即日消費滿$200便可免費換領。

■INFO

Mikiki「菠蘿油妹妹×

阿讚貓 港式情懷賀新年」

日期︰即日至2月16日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰Mikiki地下中庭B區

■送紅酒

Mikiki送出紅酒予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份，（圖2）。有興趣的讀者請於1月27日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：菠蘿油妹妹由哪位插畫師設計？

[Happy PaMa 教得樂 第537期]

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