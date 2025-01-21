家家有禮：招財金熊貓陪大家過年

【明報專訊】新年到，本地大熱人物熊貓也要出來跟大家拜年！今年春節，新鴻基地產旗艦商場apm伙拍旅居西班牙藝術家Aleksandr Pushai，在中庭打造1500平方呎的「鴻運熊貓屋」，有6隻大熊貓陪大家過年，包括逾6呎高的招財金熊貓、坐在鴻運屋頂上的調皮大熊貓、一對正在屋前嬉戲的大熊貓兄弟等，好不熱鬧！其中AR鴻運熊貓照相館更可讓大家在鏡頭前化身得意的賀年熊貓吉祥物，拍照後下載跟親朋戚友分享，互贈祝福。