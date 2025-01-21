明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第537期

Happy Pa Ma

好去處：零距離觸摸恐龍骨 深入巢穴探險 化身古生物學家 探索恐龍奧秘

【明報專訊】特別報告：大批1:1實物原大的恐龍最近出現在機場航天城，大小朋友務必抓緊機會，化身成古生物學家，尋找牠們的種種奧秘！在這個恐龍探索之旅，你將會看到超過800件真實恐龍化石，甚至可以與牠們互動，沉浸式進入遠古時代圴恐龍世界。

在香港國際機場航天城11 SKIES舉行的「恐龍時代——恐龍古生物化石科普展」，是一個大型恐龍化石展覽，佔地近3萬平方呎，當中的展品由中國古生物學會全國科普教育基地「崇州天演博物館」提供，並以「密林龍部落」、「沼澤馬戲團」、「翼裝俱樂部」、「有氧深潛者」、「獵食競技場」、「巨龍陰影下」6大恐龍生境呈現，每個展區都有文字為化石及恐龍的生態特色作詳細介紹，遊客亦可以按金借用耳機邊參觀邊聽導賞，就好像在上一課恐龍歷史課。當中不少恐龍化石均是難得一見，如出現於三疊紀的海百合、侏羅紀天演枝明龍尾椎、逾2米高的天演枝明龍後肢等，非常值得細看。

VR沉浸式體驗 與恐龍互動

對年紀小的孩子來說，一些有關恐龍的知識或者比較深奧，但展覽亦為小朋友設置了多個互動體驗區，如以望遠鏡觀看翼龍，按下如電梯的上落按鈕看看在不同水深可以見到的魚龍，或者透過觸屏為恐龍餵食和填色，於趣味中認識恐龍特性。如果想深入探索恐龍世界，更可另附費參加VR體驗「星際龍裔的使命之旅」及恐龍化石挖掘研學體驗，前者為一個20分鐘的VR活動，戴上VR眼鏡後大家可以走進恐龍世界參加任務；後者讓小朋友扮演古生物學家，走進模擬的恐龍巢穴，近距離觀察恐龍蛋的奧秘及挖掘化石，沉浸式感受恐龍世界。

■INFO

恐龍時代——恐龍古生物化石科普展

日期：即日至4月15日

時間：上午10:00至晚上8:00

收費：成人$179起、優惠票（學生、60歲以上長者、殘障人士）$89起；身高1米以下兒童免費。另設親子票、3人家庭門票、4人套票及VR體驗票與恐龍化石挖掘研學體驗票的票價組合

購票：「中旅社」網站（bit.ly/40r1Cs6

地址：香港國際機場航天城11 SKIES 中庭「繁星匯」

文：顏燕雯

小模特兒：楊天智

[Happy PaMa 教得樂 第537期]

相關字詞﹕航天城 展覽 恐龍化石 恐龍 親子 好去處

上 / 下一篇新聞