明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第537期

Happy Pa Ma

家家有禮：桃花樹下祈願 福運連連

【明報專訊】新年當然要行桃花運！新城市廣場在今個新春期間，於商場中庭精心製作了一個「桃花開運庭園」，園區以6大花種——桃花、櫻花、茶花、牡丹、繡球花和跳舞蘭打造而成，不僅隱藏了六六無窮的祝福，更寓意新一年好事接二連三，陸續有來。園內更設有4大催旺桃花區域——「漫花嫣然步道」、「幻彩桃花祈願林」、「蝴蝶漫舞花盛放」及「桃花心語林」，大家不妨在4米高幻彩祈願桃花樹下祈求來年桃花運大旺，人緣及貴人運大增！

新城市廣場亦推出一系列催運法寶，包括讓大家自行設計及寫上祝福繪馬的「桃花祈願亭」，以及於場內5大「DIY賀卡祝願站」集印換商戶禮券，或以The Point積分或電子貨幣消費滿指定金額換取「開運福貼利市封」和「如意『桔』祥利市袋」，將滿滿的福運與親朋好友分享。

■INFO

沙田新城市廣場 桃花開運庭園主題裝置

日期︰即日至2月16日

地點︰新城市廣場1期 3樓中庭

查詢︰2608 9329

■送「開運福貼利市封」及「如意『桔』祥利市袋」

沙田新城市廣場送出「開運福貼利市封」及「如意『桔』祥利市袋」予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份，（圖2）。有興趣的讀者請於1月24日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「桃花開運庭園」區內有多少款花種？

[Happy PaMa 教得樂 第537期]

上 / 下一篇新聞