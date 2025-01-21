家家有禮：桃花樹下祈願 福運連連

【明報專訊】新年當然要行桃花運！新城市廣場在今個新春期間，於商場中庭精心製作了一個「桃花開運庭園」，園區以6大花種——桃花、櫻花、茶花、牡丹、繡球花和跳舞蘭打造而成，不僅隱藏了六六無窮的祝福，更寓意新一年好事接二連三，陸續有來。園內更設有4大催旺桃花區域——「漫花嫣然步道」、「幻彩桃花祈願林」、「蝴蝶漫舞花盛放」及「桃花心語林」，大家不妨在4米高幻彩祈願桃花樹下祈求來年桃花運大旺，人緣及貴人運大增！