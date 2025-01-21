本周FOCUS．家家有禮：Pingu鈎織七彩小部屋 暖意無限

【明報專訊】熱愛歷險的人氣企鵝Pingu今個農曆新年帶同整個家族成員由南極洲越洋來到銅鑼灣皇室堡「旅居」，主角Pingu、Pingu爸爸、Pingu媽媽、Pinga（Pingu妹妹）、Pingi（Pingu女朋友）及海獅Robby（Pingu 好朋友）總動員為大家送上「皇室堡×Pingu暖笠笠鈎織雪樂園」，園內設3大玩樂區，其中最矚目的是2米高「七彩鈎織小部屋」，Pingu身上更佩戴了由Happy Yarn創辦人及創意總監劉陳凱韻（甘比）帶領其團隊親自鈎織的「花開富貴利市袋」，非常可愛！另外兩個區域為「趣味滑雪場」及「雪球Pingu滾動中！」，打卡同時更可與一眾企鵝互動。