情緒管理：遊戲治療師辦另類菜巿場 「苦葱」向誰訴？ 蔬果公仔助抒發情緒

這18個情緒蔬果組成一個「情緒菜巿場」，在遊戲治療師的創作下成為理解和表達不同情緒的工具，幫助小朋友在輕鬆的環境下學習情緒管理技巧，增強社交能力和EQ。

配圖卡含情緒特質、鼓勵說話

「情緒菜巿場」集合了18款情緒蔬菜毛公仔，當中有你我熟悉的香蕉、椰子、洋葱、檸檬等，並以「食字」的方式取名，如流着淚的紫色洋葱叫「苦葱」，代表內心的脆弱與掙扎；一臉不屑的黃色檸檬叫「酸咪咪」，代表被忽視及不忿。每個公仔都配有一張情緒圖卡，上面除有角色名字，也寫上對應這個情緒的特質，包括優點和他們的不足之處，以及面對擁有這種情緒特質的人時，旁人可使用哪些鼓勵說話。

去年暑假推出的「情緒菜巿場」，由兩名遊戲治療師林立恒（Christie）及李心怡（Sannie）設計，她們均已為人母。Christie於英國取得幼兒教育（榮譽）學士學位，有10多年幼稚園教師經驗，並完成逾200小時美國遊戲治療協會認可的專業遊戲治療課程等。Sannie早年於商界發展，但其後兩個孩子均有特殊學習需要，令她萌生利用不同工具幫助孩子和其他小朋友的念頭，除完成美國遊戲治療協會認可的專業遊戲治療課程，目前她亦於香港本地大學修讀教育輔導碩士等課程，同時也在主流學校支援特殊教育工作。

Christie和Sannie因修讀遊戲治療而相識，2023年合作創立心之閱兒童及家庭發展中心，提供以兒童為本的遊戲治療、家長小組活動和親子關係工作坊。Christie表示，遊戲治療在港仍未算普及，不少人以為病患才需接受治療，又或認為孩子接受遊戲治療就會被標籤為SEN，還有些家長即使發現孩子出現情緒問題，也不懂處理，種種原因令二人深感推廣情緒健康的重要。

設工作坊教導家長

Christie說：「我們計劃在書展做推廣，可是單憑概念，很難跟別人講解，於是就在坊間尋找一些工具，最後找到了不同表情的公仔，挑選了18款來做情緒菜巿場。」

她們最初在坊間找到一些合適的公仔，配上名字，再配合自家設計的情緒卡，組成初代版「情緒菜巿場」，並推出教導家長使用的工作坊。

家長可先向孩子介紹各個代表不同情緒的公仔，如自信滿滿的Yeah子（椰子），或是內心非常脆弱的苦葱，然後透過蔬果公仔的表情和情緒卡來認識不同的情緒，如快樂、悲傷、生氣、驚訝等，當中可以玩配對遊戲，或讓孩子挑選當天代表其情緒的蔬果、使用情緒蔬果公仔來創作故事等。

新版本加入AI元素 由幼兒推廣至成人

工具推出後收到不少家長、機構甚至學校查詢，二人故決定製作原創版本，現已製作了數款新版情緒菜市場造型公仔，預計在今年4月全面推出。新版本加入新的情緒款式，甚至將加入AI元素，在公仔內安裝感應工具，讓用家透過手機等工具掃描角色資料，作遊戲互動。此外，由於不少學校表示有興趣將「情緒菜巿場」用於教學，Christie和Sannie現正建立一套更有系統、更多元化的課程，讓導師可以把菜巿場帶進學校，並針對不同年齡學生製作各種不同活動，教他們認識和表達情緒。

整套「情緒菜巿場」予人感覺以幼兒為主要對象，然而Christie和Sannie指，她們希望把對象由幼稚園至初小生推展至初中，甚至連大專生或成人也可使用。在中學從事支援特殊教育工作的Sannie接觸不少中學生，她說過去幾年疫情，不少中學生很少表達自己，又常常把重點放在學業上而忽略照顧自己的情緒，這套工具很適合他們，可透過公仔或稍後加入的互動科技遊戲來表達感受。「有幾次參與公開展覽時，發現不少中學生甚至老師見到這些公仔也很瘋狂，出乎我們意枓，也許因為年輕人都很喜歡把公仔掛在手袋上，以及愛用『痛包』（透明的小手袋，用作攜帶公仔外出）吧，他們會在「菜巿場」找尋屬於自己的公仔，又或者說見到某個公仔會想起某個朋友。所以我們也希望這套工具可以幫助不同年齡的人，不局限於幼兒。」

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第537期]