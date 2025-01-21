DIY環保新春擺設 舊利市封變年畫小郵箱

手工藝工作坊平台Cultiple HK創立於2019年，創辦人張培基（Novel）自言一開始並不關注環保議題，純粹希望舉辦手工藝課程如摺紙，以副業形式發展。「未創立平台前，我會去市集、墟市擺檔，賣自己寫的小說及其他手工藝品，當時留意到有其他檔主擺賣一些環保概念物品，但我就無特別在自己的作品中加入環保元素。」他說直到2020年新冠疫情期間，當時仍在打工的他經常購外賣餐飲回公司，看到每天垃圾箱內都有一大堆被丟棄的飯盒、外賣杯及餐具，才意識到對生態造成的嚴重影響，「因為我有辦手工藝工作坊，所以開始嘗試將這些廢棄物清洗乾淨，再用來創作新的手工藝品，希望可以將廢物升級再造，避免直接送往堆填區」。而在他的社交平台便收錄了多款滲入環保元素的手工藝品，例如將擔擔麵的包裝袋摺成小船，以及用薯片或即食麵的包裝袋改造成環保儲物袋等，盡量使用一些日常生活中會產生的廢物升級再造。

舊電線紮作如意結

臨近農曆新年，今次特別邀請Novel構思將日常廢物改造成為有賀年氣氛的擺設，又或將新春期間製造的廢物升級再造。對於賀年擺設，他首先想到有傳統中國特色的如意結，「因為父親是水電及裝修師傅，很多時會把一些舊電線帶回家備用，久而久之便儲下很多電線，我便想到可用來紮作如意結」。不過，要一時三刻找到色彩鮮艷、長度又合適的電線並不簡單，所以他便建議使用一些不太適合再用（如有皺痕）或無法回收（含有其他塑膠物料）的舊利市封來創作賀年畫。他說由於過程中只需剪出利市封上的圖案或文字再拼貼，所以就算其他位置有皺痕，也沒有太大影響。除了平面賀年畫，他說如果家中有立體相框，還可嘗試將圖案或文字固定在不同水平，又或在畫中加入其他吉祥物如錦鯉、花朵的立體摺紙，效果會更加特別。此外，他又提議製作以包裝袋為主要物料的環保手工藝品，一來這類膠袋在香港的回收渠道較少，二來親友上門拜年時，主人家少不免會拿出一些小食招呼，製作手工藝品的材料便更容易得到，不用特別購買。

即食麵包裝袋製作購物袋

創業5年多，Novel說其客人主要為企業及學校，而且一律採用上門形式舉辦，考慮到客人方面未必有縫紉機或其他工具，因此他會盡量簡化製作步驟，以便攜儲物袋為例，一般環保手工藝坊大多以舊布料為主要物料，他則想到利用食物包裝膠袋或鋁箔袋，只需𠝹刀及雙面膠紙等簡單工具便能完成。如今次示範用來裝飾年曆的賀年祝福小郵箱，更只用摺紙方法製作，甚至連𠝹刀或剪刀都不用。他認為材料及步驟簡單，學員日後才有動力繼續製作或教授給其他朋友，而不是學完便算，這樣才能讓廢物有更多循環再用的機會。●

Cultiple HK

網址：cultiplehk.wordpress.com

● 製作方法

1. 祝福小郵箱

材料：舊利市封1個

步驟：

1.利市封封面朝上，左右對折1次以作定位用，然後攤開

2.分別將利市封左右兩邊向內對折1次，摺位闊度約為利市封的八分之一，完成後可將邊位往相反方向再摺1次，加深摺紋方便之後打開

3.分別將封底左右角往內摺45度成為小三角形，內邊要對齊步驟2壓出的摺紋，然後再將利市封底邊往上摺

4.手指伸進利市封內，依步驟2的摺紋，將利市封撐開成1個立體長方形狀，然後將兩邊的三角形向內摺，完成小郵箱底部

5.製作小郵箱頂部。將利市封封口於下方約1厘米位置向後水平摺疊，然後攤平

6.用食指將封口左邊部分沿步驟5產生的橫線摺紋往內壓，直至步驟2壓出的摺紋與這條橫線對齊，壓平封口斜邊；右邊封口依同一方法處理

7.將頂角水平向下翻，尖角對着步驟5產生的橫線用力壓平

8.重新攤開封口，這次先將封口頂部沿步驟7產生的橫線摺下，封口左右兩邊則沿步驟6產生的斜線往內摺，最後可在適當位置𠝹一個半圓形及向外翻出，更像郵箱

小貼士：盡量挑一些質地較軟及面積較細的利市封（如剛好可放入1張對折紙幣），最易成功及製作效果最好。

2. 便攜拉鏈儲物袋

材料：即食麵包裝袋、軟包面紙包裝袋、拉鏈1條、強力雙面膠紙

步驟：

1.預備2塊長度比拉鏈約長1厘米的即食麵包裝袋，2塊面紙包裝袋，作為儲物袋外層及內層物料，闊度可隨喜好而定，但4塊包裝袋面積必須相同

2.因應拉鏈長度，將強力雙面膠紙𠝹成10條幼身膠紙，闊度要比拉鏈其中一邊的布料略窄

3.先黏合儲物袋外層。將拉鏈朝上擺放，分別將裁剪後的雙面膠紙幼條貼在拉鏈兩邊的布料上

4.撕開拉鏈右邊膠紙，拿起1塊已裁好的即食麵袋，底層朝上，將膠袋與拉鏈右邊邊位對齊後用力黏合，完成後將膠袋向右翻，應可看見即食麵袋的外層印花

5.用同一方法黏合另一塊即食麵袋後，翻轉拉鏈，再用同一方法將剩餘兩塊面紙包裝袋與拉鏈黏合；由於此為儲物袋內層，故黏合時不用細分膠袋的正反面

6.下一步是黏合儲物袋外層邊位。先拉開拉鏈（否則無法做下一步驟），並在其中一塊有印花即食麵袋的3條邊位貼上強力膠紙，之後對齊另一塊即食麵袋黏合

7.用同一方式黏合兩塊面紙包裝袋的左右兩邊，完成後用手伸進袋未封口底邊，穿過拉鏈將整個外層膠袋抽出，細心整理成儲物袋形狀

8.最後將內層膠袋底邊對齊黏合形成儲物袋的內層，再塞回拉鏈內攤平便完成

● 有片睇

DIY便攜拉鏈儲物袋

link.mingpao.com/83598.htm

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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