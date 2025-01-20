健康專題：揀選輪椅七大要點

如何選擇合適輪椅？有以下7個細節要考量，包括輪椅的承重力、座位闊度、椅背高度、扶手和腳踏設計、煞車系統、防後翻設計及輪椅常用場所等。

‧後輪大 承重量大

在選擇輪椅時，首先要注意輪椅的最大承載重量，應與使用者的體重配合，以確保安全和穩定。體重較重的使用者，建議選擇後輪較大的輪椅，反之後輪較細的輪椅承重力相對較低，人與輪椅向後傾的風險較大，增加跌倒風險。

‧座位深闊用手量

座位闊度是使用輪椅的重要考量因素。座位闊度一般分為16吋及18吋。購買時，要先量度使用者臀部寬度，而當使用者坐在輪椅上，臀部兩旁剛好各放到一隻手掌位（圖1），確保坐得舒適並且避免造成壓力點。

而大腿長度同時決定輪椅座位的深度，座位前方邊緣與膝蓋後方應距離3隻手指（圖2），否則壓着大腿後方的神經線和血管，影響血液循環。

‧按用家狀態選椅背高度

輪椅靠背高度要達到使用者腋下一個手掌寬闊度（即肩胛骨位置），腰背才能獲得足夠承托。靠背高度應根據使用者的坐姿平衡能力調整。

另外，手部功能、上肢肌力及平衡力較佳的使用者，可以選擇手推式輪椅。然而，坐姿平衡力及頭部控制欠佳者，則應考慮椅背較高及設有頭枕的高背輪椅。體弱的使用者，比較適合由照顧者推動的護理型輪椅（圖3）。

‧設計宜考慮常去場所

在使用輪椅時，應考慮住所及常去的場所環境。若處所電梯空間有限，便需要選擇輕巧設計的輪椅。舉例說，收疊式輪椅適合室內環境中使用，亦方便攜帶及容易放置於的士或私家車的車尾箱。若需要經過斜坡或較為不平的路段，選擇後輪較大的輪椅會更為妥當。同時，應注意車輪的質地，以便適應不同的地面狀况。

‧活動式扶手腳踏夠靈活

輪椅扶手主要有長型及短型兩款設計，並且分為固定式或可向後翻起的設計。體弱使用者有時會側坐一邊，長扶手較為穩固及保護較好，再配合可向後翻起的設計（圖4），可方便他們上落輪椅，以及讓照顧者扶抱轉移。相對而言，坐姿平衡能力較差的使用者，則不適宜使用可向後翻的扶手，亦不適合使用短型扶手。

至於腳踏方面，輪椅主要分為固定式及活動式腳踏。建議照顧者選擇活動式腳踏輪椅，方便使用者上落（圖5）。

‧煞車掣提升安全

照顧者了解輪椅的安全功能，能更有效保障使用者的安全。煞車掣是手推式輪椅其中一項重要設計，特別在斜坡上推動時，照顧者可以隨時煞停輪椅（圖6）。而後輪兩側的煞車掣能有效防止輪椅在停放時滑動。

‧可調式防反桿免後翻

當推動輪椅時遇到路旁石壆，照顧者便要踏上傾後桿，使前輪升起讓輪椅向後傾，以便越過級位。另一方面，輪椅車架後方配備可調式防反桿，其安裝位置貼近地面，能防止輪椅推動時向後翻（圖7）。

若在選擇輪椅上有任何疑問，可向物理治療師或職業治療師等專業人士查詢，令使用者用得安心，照顧者又推得放心。

文：龍嘉靖

圖：作者提供

（聖雅各福群會中風復康計劃職業治療師）