明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

健康專題：揀選輪椅七大要點

【明報專訊】市面上輪椅五花八門，有不同款式及功能，如手推式、護理型、運動型、電動型等，令照顧者眼花撩亂，不知如何選購。若購買了不合適體型的輪椅，使用者可能會坐得腰痠背痛，令他們抗拒使用，代步變成禁足。因此，選擇輪椅時，要考慮不同因素。

如何選擇合適輪椅？有以下7個細節要考量，包括輪椅的承重力、座位闊度、椅背高度、扶手和腳踏設計、煞車系統、防後翻設計及輪椅常用場所等。

‧後輪大 承重量大

在選擇輪椅時，首先要注意輪椅的最大承載重量，應與使用者的體重配合，以確保安全和穩定。體重較重的使用者，建議選擇後輪較大的輪椅，反之後輪較細的輪椅承重力相對較低，人與輪椅向後傾的風險較大，增加跌倒風險。

‧座位深闊用手量

座位闊度是使用輪椅的重要考量因素。座位闊度一般分為16吋及18吋。購買時，要先量度使用者臀部寬度，而當使用者坐在輪椅上，臀部兩旁剛好各放到一隻手掌位（圖1），確保坐得舒適並且避免造成壓力點。

而大腿長度同時決定輪椅座位的深度，座位前方邊緣與膝蓋後方應距離3隻手指（圖2），否則壓着大腿後方的神經線和血管，影響血液循環。

‧按用家狀態選椅背高度

輪椅靠背高度要達到使用者腋下一個手掌寬闊度（即肩胛骨位置），腰背才能獲得足夠承托。靠背高度應根據使用者的坐姿平衡能力調整。

另外，手部功能、上肢肌力及平衡力較佳的使用者，可以選擇手推式輪椅。然而，坐姿平衡力及頭部控制欠佳者，則應考慮椅背較高及設有頭枕的高背輪椅。體弱的使用者，比較適合由照顧者推動的護理型輪椅（圖3）。

‧設計宜考慮常去場所

在使用輪椅時，應考慮住所及常去的場所環境。若處所電梯空間有限，便需要選擇輕巧設計的輪椅。舉例說，收疊式輪椅適合室內環境中使用，亦方便攜帶及容易放置於的士或私家車的車尾箱。若需要經過斜坡或較為不平的路段，選擇後輪較大的輪椅會更為妥當。同時，應注意車輪的質地，以便適應不同的地面狀况。

‧活動式扶手腳踏夠靈活

輪椅扶手主要有長型及短型兩款設計，並且分為固定式或可向後翻起的設計。體弱使用者有時會側坐一邊，長扶手較為穩固及保護較好，再配合可向後翻起的設計（圖4），可方便他們上落輪椅，以及讓照顧者扶抱轉移。相對而言，坐姿平衡能力較差的使用者，則不適宜使用可向後翻的扶手，亦不適合使用短型扶手。

至於腳踏方面，輪椅主要分為固定式及活動式腳踏。建議照顧者選擇活動式腳踏輪椅，方便使用者上落（圖5）。

‧煞車掣提升安全

照顧者了解輪椅的安全功能，能更有效保障使用者的安全。煞車掣是手推式輪椅其中一項重要設計，特別在斜坡上推動時，照顧者可以隨時煞停輪椅（圖6）。而後輪兩側的煞車掣能有效防止輪椅在停放時滑動。

‧可調式防反桿免後翻

當推動輪椅時遇到路旁石壆，照顧者便要踏上傾後桿，使前輪升起讓輪椅向後傾，以便越過級位。另一方面，輪椅車架後方配備可調式防反桿，其安裝位置貼近地面，能防止輪椅推動時向後翻（圖7）。

若在選擇輪椅上有任何疑問，可向物理治療師或職業治療師等專業人士查詢，令使用者用得安心，照顧者又推得放心。

文：龍嘉靖

圖：作者提供

（聖雅各福群會中風復康計劃職業治療師）

相關字詞﹕輪椅 健康專題

上 / 下一篇新聞