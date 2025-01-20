臨終照護驅走恐懼 好好說再見

兩代笑匠聯手演出的電影《破．地獄》，引發空前熱潮，香港社會瞬間進入了生與死的熱烈討論。每個人的生命都有一個限期，而死亡是生命終結。那麼，我們有好好想過如何說再見嗎？

電影《破．地獄》中，主角的金句總能打進觀眾心裏，是因為台詞琅琅上口嗎？是因為演員的幽默嗎？或許皆非，或許皆是。鏡頭下演員訴說着不同故事，熒幕前觀眾被牽動情緒，也許各人總能在故事裏看到自己的生活影子，找到共鳴。生與死是每個人都要面對的最現實課題，但可能也是最遙遠的問題；香港是一個步伐急促的城市，在工作、學業、關係等種種迫切的生活難題前，要靜下心來思考生命的問題，似乎成了一種奢侈。如果每個人的生命都有一個限期，而死亡是生命終結，那麼我們該如何好好說再見？

入住寧養院 與家人度中秋圓滿告別

馮女士在2011年確診腦退化症，數年前得知胰臟有陰影和癌指數偏高，她的子女十分擔心媽媽可能面對巨大痛楚。她在2022年3月感染新冠肺炎，其後半年因不同健康問題，先後3次入住急症醫院及復康醫院。數次進出院後，馮女士整體健康明顯退步，說話及吞嚥能力大減，令她的家人束手無策。由於馮女士的健康每况愈下，她的子女覺得難以再在家中照顧她，於是開始物色療養院。幸運地，他們很快透過「安居晚晴照顧計劃」安排入住靈實司務道寧養院。社工得知他們經濟上的壓力後，協助馮女士申請資助的寧養病牀，大大紓緩家人的經濟壓力。

馮女士在2022年8月開始入住司務道寧養院，直至2023年9月離世。

在她很有限的說話中，曾對護士說：「這裏環境很好。」相信她說的「很好」，包括院方的服務和安排的活動（包括團契、牀邊頌唱和動物醫生來訪等）；還有院友家人的關懷、醫護及護理同事的關心和照顧、社工及義工的探訪和慰問，以及院牧經常探訪與關懷，為她祈禱、唱詩及讀經。

在生命倒數時刻，對家人來說，沒有什麼能比院牧送來的「驚喜」更暖心。當子女徹夜在牀邊守候媽媽時，院牧為來探病的7兄弟姊妹烘焗新鮮熱辣的牛角包。而在馮女士離世的中秋節當天，院牧為他們做了愛心湯圓；最後，馮女士和子女一起度過中秋節早上，才回到天上與丈夫團圓，並留給了子女與她在天上再團聚的盼望。

家人無助 醫護送上關懷

馮女士的小兒子覺得，司務道寧養院不單為晚晴病人提供非常專業的服務，一直以來，醫護人員和員工對母親和來探訪的家人都很有耐性和愛心。在馮女士面對死亡前後數小時，生命極其脆弱，而他目睹媽媽將會離開，特別感到孤單無助。此時，院方各醫護與護理人員，以及院牧展現對病者和家人的尊重和體貼，令幾兄弟姊妹都深受感動，無法忘懷。母親能在此度過她人生最後階段，或許是子女能送給媽媽的最好禮物。

生命只有一回，而死亡就只有一次，面對生死，每一個人都是新手。面對至親離去，無論經歷了多少回，相信也沒有人會感到習慣和熟悉。靈實推動生命教育，視其為治療的一環，因為我們所照顧的，不止是病人身體上的疾病，還有他們和所愛的人面對離別的不安和恐懼。正如電影《破．地獄》金句帶出的信息，死亡是逝者和仍在世的人一起經歷的學習過程，一切的悲痛和不捨，終有一日會成為溫暖和愛的回憶。

司務道寧養院帶給病人和家屬，不止是對抗病魔的醫療方案，更是在最徬徨日子裏的陽光和溫暖。我們本是一無所有來到世上，離開的時候雖也不能帶走什麼，但愛和盼望是我們活着的動力，也給了我們面對離別的勇氣。

文：靈實司務道寧養院團隊、前院友馮翠金眾女兒

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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