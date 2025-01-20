搬到新的屋邨——和田邨，透過街站與街坊介紹，參加了東華三院羅雄焯羅王玉文伉儷長者鄰舍中心的活動，當中鈎織體驗班吸引了我的視線。年輕時為了子女，毛冷與織針沒有少沾手，抱着好奇參加了好幾個節日主題活動，分別是製作聖誕樹吊飾及新年大桔。回想以往的織物均是十分實用的頸巾、毛衣，這回手工依舊，卻考起心思，挑起我的創作興趣。隨着中心發起鈎織自務組，提供房間及素材予我們練習，我們亦多了一個為中心佈置裝飾的使命。

回望大半年，中心接待處、壁報板及飾櫃滿是小組成員的製成品，我們亦按節日、主題製作壁報板裝飾。開始時，一眾組員對作品信心不太大，畢竟怕其他會員嫌醜，但中心職員常常讚賞我們，給予很大信心，同時我們也獲得了其他會員的讚賞。其後我們製作了一些小飾物作籌款義賣，廣受歡迎，令我對雙手做出來的作品滿有信心。

設計門柄套 重拾與雙手默契

最近中心賦予我們一個更大使命，就是為中心設計「門柄套」，度尺、樣式均由我們自行發揮，除了考慮顏色與各小組作品主題外，亦要兼顧如何裝拆、清潔等實際問題，難度甚高。職員及導師會定期與我們開會討論進度及解決製作上的困難。

這是一個滿有壓力的任務，考驗技巧和眼光，而部分作品更會向社區人士展覽（如中心大門門柄），2個月來一眾組員用一雙手努力創作，終於在聖誕節前完成了中心所有門柄裝飾。職員把裝飾繫上門柄的一刻，中心會員滿是讚賞，更有街坊看到製成品後，到中心查詢鈎織小組的參加方法。

透過參與鈎織活動，我與雙手找回了打拼的默契，亦與他們一同找到了新使命、新興趣，有賴這一雙手，我建立了一個新的「藝術家」角色，開始我的第二人生。

文：阿惠（東華三院羅雄焯羅王玉文伉儷長者鄰舍中心會員）

（東華三院長者服務的長者、護老者、義工、導師、社工，以第一角度分享樂活及心聲）