自中六那年開始，我便養成了長夜不眠的壞習慣。少年時，我為了準備大學入學試而經常挑燈夜讀。當年為了投考中文大學還需要自修中國語文，自小因為語文根基薄弱，唯有強迫自己硬生生地背誦那些一知半解的文章。什麼「……勢之於治亂，本末有位也，而語專言勢之足以治天下者，則其智之所至者淺矣。」回想那些歲月，仍是「心有餘悸」。

入了醫學院，以為最艱難的日子已成過去，可是我並沒有放下對自己的要求，於是繼續靠着電台的《靚歌伴星河》度過漫漫長夜。當年住在崇基書院山邊的一個宿舍，夜深漆黑一片，點起了柔弱的燈光遠遠可見，這個生活模式卻帶給我「崇基燈塔」的稱號。

當見習醫生的日子更是無心睡眠，on call 36小時的生涯本應盡量爭取時間休息。可是經過一日一夜的生死搏鬥後，內心並不容易平復下來，於是下班後我經常三五成群，從伊利沙伯醫院跑到油麻地嘉禾戲院及廟街一帶流連忘返。醫院，往往是生離死別的地方，這個地區鬧市卻是充滿拼搏和朝氣，生命總是循環不息。

醫院裏 日與夜分界模糊不清

當了醫學教授後經常要遠赴海外，地域時差更令生活日夜顛倒。此外，多年來我仍堅持參與專科的緊急服務，那些嚴重腸胃出血的病人往往在深夜才出現，漸漸地日與夜的分界愈來愈模糊不清，只有清醒和不清醒的區別。活着，總要有些難得糊塗的日子。

如今在悠長的假期裏，我享受夜闌人靜的溫柔、無拘無束的自在。無論是閱讀蘇東坡的詩詞、享受Audrey Hepburn的《羅馬假期》（港譯《金枝玉葉》），或是觀賞漆黑的星空，都是賞心樂事。

深夜，就像是我的心靈加油站，讓我暫且放下人世間的枯榮，得以重拾希望，為了成為更好的自己而努力，即使有些目標也許永遠不會實現，總要讓自己無悔今生。

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）