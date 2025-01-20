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健康

6招整理藥物全盒 福從口入新歲安康

【明報專訊】每逢新春，家中總少不了各式各樣的賀年擺設，其中最具象徵意義，便是盛滿糖果和果仁的全盒，寓意包羅萬有，團圓甜蜜。然而，若留意家中長者，會發現他們往往還有另一種全盒——「藥物全盒」。這個另類全盒呈現了長者每日的健康需求，如果藥物隨意擺放或存放不當，可能會導致錯誤服藥或藥效受影響，對長者的健康構成隱藏風險。

農曆新年將至，是時候關心一下家中長者的「藥物全盒」！

家中長者可能受高血壓、糖尿、高膽固醇等不同慢性疾病影響，或多或少需要長期服用不同藥物。每次覆診，都會有一大堆藥物帶回家。若留意家中長者，他們大都有一個裝滿藥物的盒子，可能是透明膠盒、月餅鐵罐，有些藥甚至只用舊報紙隨意包着，堆疊在家中角落。

歲末年終，正是為長者整理「藥物全盒」的好時機。掌握正確的藥物整理方法，協助他們妥善管理藥物，可以減低長者和照顧者因藥物混亂而產生的壓力，更能有效降低用藥錯誤的風險，確保他們安全服藥，為來年添上健康的保障。

藥物整理小貼士

●區分長期／短期藥物：

長期藥物（如降血糖藥、降血壓藥）是穩定及控制病情的基礎，需定時服用以維持療效，即使短期血糖或血壓數值看似穩定，這些藥物都不可隨意停服；反之，短期藥物（如止痛藥、抗過敏藥）是緩解急性症狀的臨時用藥。區分好這兩類藥物，就能避免在服藥時出錯。

●檢查藥物有效期：

藥物有使用期限，過期後效力或會減弱，甚至可能危害健康。特別是眼藥水，開封後多數只可使用1個月。藥物過期後不應繼續使用，但也切勿隨意丟棄，可攜至附近的社區藥房回收點，以確保安全處理，減少環境污染。

●檢查藥物存放環境：

藥物儲存對環境溫度和濕度的要求較高，建議放置於陰涼乾燥處，遠離日光直射。藥物應避免存放於廚房、浴室等地方，因為溫度或濕度過高可能會令其變質、失去效力。若藥物包裝上有特別的儲存要求，應嚴格遵從，例如未開封的胰島素需要冷藏於2至8℃的環境，因此應放入冷藏室，而非冰格。

●準備隨身藥物紀錄卡：

隨身備有一張藥物紀錄卡非常重要，卡上應詳細記錄所有正在服用的藥物名稱、劑量和服法，並註明是否對某些藥物過敏。此卡可協助醫生在覆診時迅速了解病人的用藥情况，也方便在社區藥房取藥時作為參考，避免重複用藥。若無法隨身攜帶藥物紀錄卡，可使用手機拍攝藥物清單，以備不時之需。

●檢視藥物存量：

長期藥物如降血壓藥、降血糖藥，需定時服用，不宜中斷。如果發現存量過多，可能代表服藥依從性出現問題。這時應考慮病人是否因服藥困難、記憶或認知問題，還是因心理抗拒而導致用藥中斷。如擔心藥物副作用，可與醫生或藥劑師商討處理方案。

●善用藥丸盒：

對於每日需要多次用藥的人士，使用藥丸整理盒能大大減少漏服、重服的風險。可以選擇7×4格的藥盒，將1星期分量藥物按時段排列，分早、午、晚、睡前4次，每星期整理1次。此方法能有效簡化繁瑣的用藥程序，讓長者毋須從凌亂的藥袋中逐一翻找藥物，不僅提升用藥依從性，也確保每次服用的劑量和時間準確無誤。

很多長者和家屬都不知道，社區藥房除了配藥外，藥劑師還提供免費的藥物諮詢服務。如果對藥物使用有任何疑問，歡迎向社區藥劑師查詢。我們樂意協助評估用藥情况，確保長者用藥安全。

新年將至，大家除了準備賀年食品，不妨抽空陪伴家中長者整理他們的「藥物全盒」。畢竟，健康平安才是每個家庭最大的祝福，在此祝願大家農曆新年身體安康，共度一個喜樂安康的新歲！

文：陳志鵬（藥劑連線註冊藥劑師）

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

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