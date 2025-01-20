澤星寄語：我的減壓良方

很多人都喜歡運動減壓，我自是十分贊成，但也深知未必所有人都喜歡運動。一些好靜態活動的朋友，或會喜歡閱讀、烹飪、種花、編織、玩樂器、做陶瓷或其他工藝，並認為這些活動的減壓效果更理想。其實選擇什麼活動並不重要，重要的是找到自己喜歡而又合適的活動，讓我們排解壓力、放鬆心情。

若大家仍未找到合適減壓方法，也可以考慮飼養寵物。這並不是單向的付出，而是雙向的交流。我們給寵物溫飽和愛護，牠們也會回饋愛與關懷。誠然，飼養寵物是一個重大決定。我們既要承諾照顧牠們一輩子，着實輕率不得，理應深思熟慮。

早前我和外科學系許長峯教授帶着5名學生，到專門收容流浪狗的領養中心做義工，希望學生體驗照顧弱小所需的耐心、同理心和責任心。我和許教授都是愛狗之人，家裏也有養狗，看到那麼多可愛的狗兒缺乏照顧，甚或被人遺棄，實在感到心疼，衷心希望牠們都找到一個溫暖的家。

微觀奇妙水世界 帶走煩惱

我喜歡狗，自小家裏就養狗；但自陪伴我一家10多年的拉布拉多犬Charlie離世後就沒再飼養，直至最近遇上Ollie才改變過來。Ollie是一隻雄性玩具貴婦狗，我收養牠時未滿1歲，非常活潑好動，甚至稱得上頑皮搗蛋，我女兒笑指牠似有過度活躍症。但我覺得Ollie可能只是仍未適應新環境，需要時間慢慢磨合。儘管如此，跟Ollie玩耍的時候，總是心情愉快，疲累和壓力一掃而空，就像以前跟Charlie和孩子年幼時相處的溫馨時光。

雖說照顧寵物需要耐心和責任感，但有興趣的朋友不必因而卻步。在需要較多時間和心思照料的小貓小狗以外，仍有很多選擇——例如養魚。

養魚不需要太多空間，不需要陪牠們出外蹓躂，也不用擔心牠們抓壞家具或打翻器皿，很適合本港一般家庭的居住環境。我在辦公室一角也養了一缸觀賞魚，有時工作繁重，感到精神太緊張的時候，就會小休片刻，盯着魚兒出神。看牠們游來游去，魚鰭和尾巴擺動時形態優美，已是相當療癒。魚缸中的水草冒出一片氣泡海，緩緩升上水面，一聲不響就消失了，微觀奇妙的水世界，彷彿把自己的煩惱也一併帶走，更覺心曠神怡。

所以說，無論好動或好靜的朋友，都可以飼養寵物，關鍵在於選擇適合自己的種類，以及照顧弱小的決心。

農曆新年將至，祝願大家在新的一年，都找到適合自己的減壓良方，身心康泰。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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