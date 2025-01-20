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健康

知多啲：照護食分級 數字愈小愈軟滑

【明報專訊】「吞嚥困難者進食時容易鯁到、落錯格；言語治療師透過改變食物質地、軟硬度和體積，保障他們安全吞嚥，因而衍生吞嚥障礙飲食標準。」香港大學吞嚥研究所所長、言語治療師陳文琪指，以往院舍用「碎餐」、「糊餐」等稱呼照護食，但食物需剪到有多碎、攪到有多軟才合適？近年社聯、香港大學吞嚥研究所及香港中文大學食品研究中心，參照國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）制訂本地照護食標準指引，可助照護食更為普及。根據指引，分級數字愈小，食物質地就愈軟愈滑。上述種子餐廳主要提供4至6級照護食，陳文琪解釋不同等級的要求：

4級「糊狀及高度杰」：即是糊餐，食物質地完全軟滑，沒有任何顆粒，毋須咬合或咀嚼能力。

5級「細碎及濕軟」：食物尺寸大約4毫米闊，患者可輕易用舌頭壓碎。

6級「軟質及一口量」：食物軟身，尺寸不大於1.5厘米。「文獻發現成人不論男女，氣管平均闊度大於1.5厘米，因此希望這個大小的食物即使不幸落入氣管，都不會馬上封閉氣管，還有時間急救。」

餐叉壓力測試軟硬度

預約照護食餐廳前，陳文琪建議照顧者先諮詢言語治療師，了解有吞嚥困難家人適合的照護食等級，並學習做食物測試，「雖然社聯照護食種子餐廳為每道菜列出所屬等級，但每天出餐質素可能有不同，安全起見可在進食前先做測試」。例如測試第6級食物，可將餐叉底部按壓食物直至拇指指甲變白，食物應會壓扁及變形，「學會測試方法，無論去哪間餐廳都可找到適合食物」。

[健康]

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