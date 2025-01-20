知多啲：照護食分級 數字愈小愈軟滑

4級「糊狀及高度杰」：即是糊餐，食物質地完全軟滑，沒有任何顆粒，毋須咬合或咀嚼能力。

5級「細碎及濕軟」：食物尺寸大約4毫米闊，患者可輕易用舌頭壓碎。

6級「軟質及一口量」：食物軟身，尺寸不大於1.5厘米。「文獻發現成人不論男女，氣管平均闊度大於1.5厘米，因此希望這個大小的食物即使不幸落入氣管，都不會馬上封閉氣管，還有時間急救。」

餐叉壓力測試軟硬度

預約照護食餐廳前，陳文琪建議照顧者先諮詢言語治療師，了解有吞嚥困難家人適合的照護食等級，並學習做食物測試，「雖然社聯照護食種子餐廳為每道菜列出所屬等級，但每天出餐質素可能有不同，安全起見可在進食前先做測試」。例如測試第6級食物，可將餐叉底部按壓食物直至拇指指甲變白，食物應會壓扁及變形，「學會測試方法，無論去哪間餐廳都可找到適合食物」。

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