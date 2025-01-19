無定向學堂：毛孩漸老病痛多 我能為牠做什麼？

主人不再遠行

陪狗狗終老

YouTuber Chris拍的節目《男人老狗》最新一集裏，Chris與狗主Nicole帶唐狗肥波走上銀洲仔，遠眺港島南區海岸。肥波原是元朗一戶村屋人家的看門犬，牠每日全天候被鐵鏈勒着脖子，綁在門外；鐵鏈勒到入肉，鄰居見狀向相關機構求助並與屋主協商，最後由機構帶走肥波，後獲Nicole領養。

Chris與妻子Carman住坪洲，他說不少島民有養唐狗，牠們曾受前主人虐待和棄養。他以影片記錄這些唐狗的故事，在YouTube發布。他養的柴犬名為町町，《男人老狗》原是Chris用以留存町町最後時光的節目。町町兩三年前開始行動不便，身體狀况百出，前年3月膽囊和肝臟出問題，去年因心臟和肺缺氧問題暈倒，要長期服用適量的「威而鋼」舒張肺動脈。後來町町患上中耳炎，因年紀大無法做手術根治，只能吃抗生素紓緩病情。Chris說町町年半以來經歷這麼多病痛，轉變很大，作為飼主，他隨時做好心理準備，提醒自己寵物終有一日離世。

町町自小受疾病纏身，兩夫婦遷至坪洲也是為了讓町町養老。Carmen認為動物跟人一樣，身體健康會受情緒影響。她憶述兩年前與Chris旅行，將町町託管給寵物酒店，原以為有人照顧便能放心，沒想到去完旅行後町町的情緒變差，膽囊發炎。「可能對於老狗來說，牠不習慣陌生的地方，所以牠不太開心，而且以為我們不要牠了。」Chris說町町試過因此把自己的毛髮咬到禿了，自此以後，他們不敢去旅行。

鋪防滑墊免狗狗摔倒

「我們是牠的唯一」

Chris感慨町町老得很快，一再提及他和Carman只想陪町町走完一生。他們由町町4個月大養到現在15歲半，看着牠從前腳步輕盈，如今步履蹣跚。「兒時精力旺盛，中年最懂人性，譬如牠知道我和Carman吵架，會伸手哄我們，隨牠年老，牠再也不會突然打鬧。」動物跟人一樣，身體機能隨年老衰退。町町經常失禁，有時會走來走去，將大小二便周圍踩，Carman一天要清潔幾次，或多或少有點心煩，「這就是那個心酸位，你會覺得麻煩，同時你又會感受到牠真的老了、也生病了」。為了町町的安全着想，Chris和Carman在家鋪上防滑墊，避免町町跌倒，「牠的腳沒有力氣」。

在照顧行動不便的町町前，Chris曾照料身患糖尿病的媽媽，「她很容易暈，要時刻準備糖給她，一暈就要去醫院」。他說照顧媽媽跟町町差不多，只是人類的情况更複雜。在Chris和Carman眼中，町町是他們的家人，「我們可以有很多朋友，但在町町的一生中，我們便是牠的唯一，是親人、是朋友」，過程中他們學會承擔生命的責任。Chris想起有朋友曾養狗，朋友跟寵物狗關係親密，有了孩子後卻怕孩子過敏，一直把狗狗困在廁所裏，「不讓狗狗走出來，一年左右狗狗就去世了」。Carman以前養的貓，則是飼主移民，她才接收的。

移民生育 棄養常見原因

香港愛護動物協會（愛協）的網站顯示，孩子健康和遷離香港是飼主棄養動物的兩個常見原因，去年1月至11月為止，愛協接收了4850隻遺棄動物。除了生育和移民，Chris說因為寵物年老而棄養的情况也不少。根據香港政府統計處於2019年出版的《主題性住戶統計調查第66號報告書》，當時統計有241,900個住戶飼養貓或狗，當中11,200個同時養貓狗及其他寵物的住戶曾考慮不再飼養其寵物，有86.4%人表示由寵物引起的原因導致，包括寵物年老、生病或抓刮家俬、寵物長大以致地方不足夠飼養牠們，以及寵物經常吠叫或滋擾鄰居。

寵物老齡化 醫療開支大

不止人口會老化，寵物也有老齡化的趨勢。日本寵物保險公司Anicom發表了《2023家庭動物白皮書》，根據其寵物保險契約計算出2021年寵物犬平均壽命為14.2歲，寵物貓則是14.7歲，分別比2008年調查計算的平均壽命增1歲和0.8歲，相當於人類增壽約4年。人類會講善終，寵物也不例外，坊間有不少寵物善終和臨終護理服務，也有寵物保險計劃減輕飼主的醫療負擔。健身教練Amen養了一隻3歲半的迷你都柏文「叉燒」，他從寵物店買走叉燒後，已為叉燒買了寵物保險，「我知道養狗（開銷）不便宜，要做好多準備」。他稱一年的保費相當於他為叉燒買狗糧和尿片一個月的開支。

Amen第一次養寵物，不太熟練，他說他初養叉燒兩個月，帶那時只有5個月大的叉燒去散步，叉燒很興奮，過馬路時看到綠燈立刻起跑，或許是用力過度，牠落地時弄傷兩隻前手。Amen帶牠看獸醫，獸醫說叉燒前手骨裂要做手術，連術後的物理治療花了10萬，最後索償了7萬。不過叉燒的後腳先天有髕骨（俗稱「菠蘿蓋」）問題，牠屈伸膝關節時，髕骨會偏離股骨軌滑動，長此以往會磨蝕軟組織，「要做手術讓牠走路走得好一點」，可是髕骨移位不受寵物保險保障。

寵物保費浮動 須有金錢儲備

香港現時有7間公司提供寵物保險計劃，不少保障內容沒涵蓋部分先天疾病，保費亦隨寵物年齡和香港飼主集體索償情况等調整，甚至會指定受保的寵物品種。唯一不設續保年齡上限的虛擬寵物保險公司OneDegree雖沒指定不保品種，但不同品種的保費各有差異，例如6歲女蘇格蘭摺耳貓的全方位計劃保費為每月538元，同齡同性唐貓的保費則為每月334元。OneDegree副行政總裁周美華解釋，寵物保險好比人的醫療保險，價格每年不同，又按寵物品種和年齡、過往理賠紀錄評估風險程度，以蘇格蘭摺耳貓為例，「這類基因較特殊的品種通常有較多潛在問題，譬如摺耳貓多骨骼問題，根據牠的理賠紀錄，可能保險公司承擔的風險高一點，以致牠的保費較高」。

周美華留意到最多投保的貓狗品種受當下飼養趨勢影響，例如外表討喜的英國短毛貓素來是港人喜歡養的品種，位居貓咪投保品種第一位，最多人投保的狗則是迷你貴婦犬。她續說，時有關注流浪動物的非牟利機構人員與她分享，說近年多了棄養寵物個案，當中不乏名種貓狗，她居住的元朗區也有此情况。她稱不少飼主帶寵物看獸醫，沒想到費用高昂，直接跟獸醫說「我不養了」，獸醫便聯絡關注流浪動物的組織接收寵物。「這就是為何我會向飼主強調，他不一定要向我買保險，但一定要有應付醫療費用的準備。」

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

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