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讀食時光：快熟部隊鍋 10分鐘上桌

【明報專訊】好像很久沒有吃韓國辣椒醬了。近日剛好天氣寒冷，是適合吃韓國辣椒醬的日子；家中有即食麵、辣椒醬、午餐肉和平底鍋的朋友，不如我們一起煮，只花10分鐘就能上桌的部隊鍋（부대찌개）？

韓國：即食麵的國度

部隊鍋是韓式鍋菜，不是湯菜，用水很少。它的主角不是餸菜，而是放在中央的即食麵。韓國文化已於全球風行，大家都知道韓國人經常吃即食麵，喝冰美式。我曾在「世紀版」的〈劇作家的即食麵〉，提到韓國編劇尹伊娜寫的書，叫《我的泡麵時光》（라면 : 지금 물 올리러 갑니다）。這部書記下了尹伊娜吃韓國即食麵的各種舊事，以及她煮即食麵的個人心得。

尹伊娜吃即食麵的習慣，跟我挺不同。她很少提及其他地方出產的即食麵，吃的都是韓國牌子，如「農心」、「安城」、「真」和「八道」。香港的超級市場裏的即食麵貨架，不但有香港牌子，而且陳列了多種來自亞洲各地的暢銷商品。我常吃「公仔」、「福字」和香港版的「出前一丁」，偶爾會買些日本的「明星」、「札幌一番」，以及韓國的「安城」和「農心」，還有台灣的「維力」。這大概也是香港消費者的習慣。

韓國的「快」與香港的「快」

韓國日常飲食對即食麵非常重視。陳慶德在《韓味：剖開韓國人的胃，看透韓國的社會》中，引述「世界泡麵協會」在2020年提出的說法，指韓國人是世上「最愛吃泡麵的民族」，每人約5天就會吃一頓。他認為韓國人喜歡吃即食麵的原因，是即食麵的「快」，很配合韓國人的「個性」和「社會氛圍」。鍾樂偉在《韓瘋──讓世人瘋狂的韓國現象》，也提出了相似的看法，認為韓國的工業化發展令韓國人「吃飯的時間也被大幅度壓縮」，因而傾向「快速食品」。

以上的看法，能否同樣應用在香港？香港也是生活節奏非常急速的地方；三天兩頭，甚至每天早餐都會吃即食麵的人，猜想大家身邊都有幾個。回想起來，在便利店吃麵，香港只有杯麵；但有些韓國便利店會設置自助煮麵機。當年得知自助煮麵機推出時，每逢有朋友從韓國回來，我都很好奇地問對方有沒有用過當地的自助煮麵機，感想如何；但自助煮麵機來到香港後，直至現在，仍尚未掀起潮流。

我去看了社交媒體上對香港設置自助煮麵機的意見；不少人否定煮麵機的價值之原因，通常是「屋企煮就得」、「點解要畀錢煮麵」、「屋企煮好過出街食」等——所以，香港的即食麵飲食習慣，不是跟「快快吃飽」有關，而是跟「快快煮好」有關？

在韓戰與麵粉中形成的部隊鍋

所謂「部隊鍋」，就是以即食麵為主角，配搭加工肉類、罐頭食物和蔬菜，整鍋煮好的菜式（又是「屋企煮好過出街食」的東西，我很少見人在餐廳點部隊鍋）。無論是廚師、文化工作者或是媒體，都會把部隊鍋的來歷，歸因於冷戰自二戰時期，所興起美軍罐頭午餐肉飲食文化。這飲食文化在韓戰時期到達高峰，成為韓國、夏威夷和沖繩的日常飲食習慣。

想來想去，這部隊鍋故事的解釋有點簡陋；夏威夷、沖繩，都是深受罐頭午餐肉影響的地方，但他們沒有把午餐肉發展成鍋菜。儘管午餐肉的飲食歷史比即食麵的稍稍長遠，既然「部隊鍋」的主角是即食麵，我們似乎更應關心鍋裏的麵，多於鍋裏的罐頭。

當代口味的即食麵，大多自冷戰時期的1960年代發展出來。如果我們為「即食麵」畫一棵家族樹，祖宗只能是日本的安藤百福（吳百福）吧。他所創辦的「日清」，是台灣、韓國即食麵的推動者。亞洲在二戰後進一步強化的麵食文化，眾所周知，與當時美國於冷戰中的對外麵粉援助關係密切。麵粉供應與麵食生產，可說是當代亞洲麵食文化相輔相成的因素；部隊鍋應也是這麵粉家族的親朋好友了。部隊鍋的雛形由罐頭開始，然後以即食麵來普及；這個版本的部隊鍋故事，似乎比午餐肉版本具體得多。物質（things）改變，意義隨之。津津有味，又耐人尋味。

耐火的即食麵

天氣這麼冷，我們還是不要繼續聊冷戰，開始做部隊鍋好了。我們吃過不同地方出產的即食麵後，便能發現，香港的麵餅較快煮熟，但麵質較沒彈性，很易煮爛；韓國即食麵則要花較長時間來煮，但不易煮爛，非常耐火。日本的麵餅各有不同，兩種都在賣。

部隊鍋的材料，跟打邊爐其實差不多；但因它是鍋菜，最好在上桌前或於餐桌上一次過煮熟，所以要分外注意食材配搭，要挑選烹調時間跟即食麵相近的食材。這樣看來，加工肉類的確是部隊鍋的理想食材。若要配雞肉、薯仔之類，其實也好吃，但先不要下即食麵、菇菌和青葱；又若很想用出前一丁來煮，則只能在最後的3分鐘才放進去了。

【餘話】

從「即食麵」想到現代漢語

每次提到即食麵，下筆都有點猶豫。即食麵在英語的寫法很爽快：instant noodle、instant ramen，明明白白。在正式的現代漢語中，instant noodle這種麵最好叫什麼呢？「即食麵」、「方便麵」、「泡麵」、「快熟麵」？我其實會叫「公仔麵」；但這樣寫出來，似乎會為別人帶來困惑，於是改用「即食麵」，好像比較清楚。有時候覺得，飲食書寫比評論文字寫得更吃力；薯仔與馬鈴薯、忌廉與鮮奶油、士多啤梨與草莓，各種方言與異體，都不是單憑一部專業詞典，可以解決的問題。

部隊鍋。食譜

【材料】（2人份）

‧韓國即食麵……1包

‧美式芝士……2片

‧韓國白年糕……50克

‧雞尾腸……50克

‧午餐肉……50克

‧罐頭茄汁豆……4湯匙

‧韓國泡菜……50克

‧豆腐……100克

‧韓國辣椒醬……1至2湯匙

‧菇菌、葉菜、青葱花、糖、清水……適量

【做法】

1.雞尾腸切片。

2.午餐肉、豆腐切塊。

3.菇菌、葉菜洗淨，切段。

4.清水下平底鍋，與辣椒醬、糖調成湯汁，水位約為平底鍋高度的一半。

5.即食麵餅掰開，擺放在平底鍋的中央。不用下即食麵配料和湯粉。

6.圍繞麵餅，排列芝士片、青葱花以外的所有食材。

7.中火加熱，至所有食材熟透。

8.加入芝士片、青葱花即成。

作者簡介： 香港恒生大學中文系助理教授。終日流連中外飲食書寫，追憶文字食光。著有《食字餐桌》、《小食部》等。臉書專頁：食字餐桌。

文、圖˙ 鄒芷茵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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