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2025年1月19日星期日
星期日生活
星期日生活
停火了，然後呢？
編者話：滿目瘡痍
周日話題：財政赤字思考：基建工程與經濟發展的神話破滅
圖文城市：給麥當勞CEO的cold call信（飯鐘篇）
家明雜感：大衛連治走了
開門讀書：回顧麥理浩時代之必要
Short D：（三十三）盡訴心中情：訪Loisey
周日話題：粵語流行曲歌名75年的變遷
星期日現場：約定你哋 香港再見
老少女之麻糬周記！
五音筆傳：你聽的歌，決定你成為怎樣的人
#063 金魚囝
同場加映：遇見
放心寫作：世一女孩
讀者來信：大人有比天空更寬闊的……
阿貓阿狗：#260 蛇故（三）
move chic, movie style：大衛連治 定義「迷離」兩個字
魂牽夢縈：《十方之地》 紀實映像的重量
影片簡評
單元連載：香港書130
星期日文學‧移英小熊柏靈頓——兒童文學裏的國族寓言
{香港工殤史達人}李亞班 新書記工運 盼成流動紀念碑 承認勞動者非草芥
讀食時光：快熟部隊鍋 10分鐘上桌
民間故宮：遺孀追憶劉以鬯終生所愛 珍藏郵票記兩代天星碼頭
無定向學堂：毛孩漸老病痛多 我能為牠做什麼？
街知巷聞：「水流柴」落地生根 聽長洲人訴說島事
未來城市：Meta終止美國事實查證計劃 社群筆記代Fact-check 放生假資訊
阿貓阿狗：#260 蛇故（三）
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【明報專訊】作者•李香蘭
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停火了，然後呢？
編者話：滿目瘡痍
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