圖文城市：給麥當勞CEO的cold call信（飯鐘篇）

你好,我是喜歡研究勞工生態的藝術家程展緯,加入麥當勞和你們做同事差不多半年了,感謝公司給予我工作及學習的機會。

這些在麥當勞工作日子,我印象最深刻是公司和社區培養出共處的契約,那就是無論什麼人——傷健者、頑皮的小朋友、新移民、照顧者、有困難的人、富裕的人、麥難民、補習老師、沉迷賭馬的人、保險經紀、持有不同價值的人……當他們來到麥當勞,就有種「共處」的默契,不管你喜歡或不喜歡對方,決不會用不對等的權力迫使他人離開麥當勞。

我相信這是現時香港其中一幅最難得的風景,我也基於這種信任勇敢的向你和大家寫這信,檢視公司過去的勞工待遇並提出意見。

查看你在麥當勞的工作經歷,98年你用cold call的方法,並用木顏色畫出了一個改善麥當勞公司的方案,因而獲得在麥當勞工作的機會。你說這種積極進取的能量是來自你兒時在麥記開生日會的開心記憶,並想把快樂傳下去。2009年,已是高級管理層的你隱藏身分回到前線餐廳做基層工作體驗足足一年,這些真的叫我佩服也擴闊了我對管理層的既有想像。

Randy,你可知道嗎?「快樂」的方式不止一種,也有另一面,就在你剛加入麥當勞的98年,立法會人力事務委員會在10月28日收到當年的職工盟對各大品牌的超市、快餐店、便利店員工薪酬調查報告,發現麥當勞是全港最低薪的快餐店,香港勞工界亦由這標誌性的一年正式開展了爭取最低工資立法。

2009年,也是你被公司派去金鐘分店隱藏身分做像我現在一樣收盤倒垃圾的工作那一年,立法會也在這年就《最低工資條例草案》進行了首讀及二讀,我想問你還記得當時同事們對法案通過有很大期望?討論無論最低工資金額是28,還是33,都遠比當時麥當勞的不過20蚊多。我相信你應感受到同事們的期盼。

然而翻查新聞,我們知道麥當勞就在2009年12月率先改變飯鐘制度,為迎接最低工資立法後賺少咗,薪金扣除了應有的飯鐘錢,這政策延至今天。我很想知當時就在他們身邊的你是如何理解他們的失望及埋怨?

Randy,請容我用自身在麥記工作的體驗和你重溫一次當年他們的委屈,我入職時時薪45元,看似比現時最低工資高出5元,日做8小時扣一小時飯鐘錢,實收只得39.375元。比遠低於生活水平的最低工資還要少6毫幾。

或許有人會說休息當然沒錢,然而他們不知道在麥當勞工作是一個多繁忙、工作壓力多大的事情,提供休息時段才可繼續做下去。我做收盤清理垃圾桶送餐,人手永遠不足,有時一個人要負責整個大堂,我統計過一天8小時工作要行15,000至20,000步,距離就是筲箕灣行到上環或更遠,不斷穿梭於窄小的座位去收垃圾。

廚房的同事更慘,長期站立像機器重複工作追單,慢一點就被後一個程序的同事催促了。就是始自你去體驗的2009年,麥當勞引入「即時點‧即時製」模式,工作就更緊張了。

工作繁忙,人手不足,有同事食飯時就要靠其他同事行多步補位(做多個位),「我幫你」「你幫我」共渡難關,然而賺錢的卻只有公司,飯鐘時段,公司其實並沒有投放額外資源應付工作,卻仍有相同勞動力都是來自前線員工每人行多步的付出,公司卻少付了工資。

你都有做過麥記,你一定知道因為沒有飯鐘錢,有不少同事草草食完就工作,又或放棄休息,這是被迫的選擇。50周年10蚊9件麥樂雞優惠背後其實是有人多付了勞力,多付出了健康。

我閱讀過詹姆斯‧華生主編的《金拱向東:麥當勞在東亞》,看到1975年,第一個把麥當勞帶來香港的伍日照先生,他帶領麥當勞發展同時麥當勞也改變了香港人的日常生活。

無論是因為一盤生意還是其他,當時麥當勞為香港帶來了排隊文化、關注女性需要而在快餐店設立洗手間並提升衛生標準、小朋友自己點餐權和對生日會的憧憬,我看到一間龍頭快餐店在我們共處的地方推動改革的感染力和角色。

麥當勞在香港的每一個政策其實都不單止是麥當勞的事。

你知道嗎?2009年麥當勞扣飯鐘錢前,大部分餐廳都有飯鐘錢,但當年麥當勞扣飯鐘後2010年3月KFC也扣了,再然後大家樂和更多的餐廳也開始扣了。(註:當年大家樂扣飯鐘卻引起社會很大迴響,工會及市民推動了罷食大家樂,最後成功爭取回飯鐘。直到現在,大家樂、大快活,我也有做的快樂蜂和不同的茶餐廳,也是有維持飯鐘制度。)

我在大埔分店的工作環境中深切感受到公司有多幸運,擁有這群信任團隊精神賣命的同事,拜託你修正飯鐘政策給他們公道的回報可以嗎?否則,經理時常工作時叫「同事,加油呀!」的打氣將永遠是虛空失焦的口號。

公司50周年,搞了很多優惠活動,也向員工派發了1000元,這些忙碌的活動很快會變成視網膜上煙花的殘影。

Randy,50年的老舖在香港已經無幾多了,喜歡或不喜歡麥當勞的人也不能只視M記單單是一盤生意而忽略了它和香港社區緊扣的獨特脈絡。我想這時刻值得我們給予更多熱情,不如就用New Power一書學到的,讓我們和香港人一起充權討論公司可改進的空間,我把公司給我的1000元轉成一個給大家可參與的《給M記未來50年木顏色建議比賽》,自搞慶祝50周年活動。

這是我這擦鞋的打工仔,希望向你當年透過給麥記cold call木顏色畫的建議書的熱情和初心致敬!

你時常引用創辦人雷文洛克(Ray Kroc)的金句:「Don't worry about yourself. Take good care of those who work for you, and you will float to greatness on their achievements.」

我還是願意相信你能做到的,雖然節奏確實有點慢。

我會再給你寫信!

同事,加油!

程展緯

同事(或未來M記CEO)

《給M記未來50年木顏色建議比賽》參加辦法和規則:

‧利用木顏色寫/畫出你希望M記改善的建議

‧得獎作品最高可獲1000元獎金(意念來自M記招聘廣告)

‧把作品電郵至lukeching72@gmail.com

文、圖˙程展緯

編輯˙林曉慧

