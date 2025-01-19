周日話題：財政赤字思考：基建工程與經濟發展的神話破滅

很多人講「基建工程促進經濟發展」，但是所謂「促進」有事實證明嗎？數據最誠實，讓我們看看香港過去幾十年的數據。

基建工程支出跳升

圖1展示香港政府基本工程儲備基金自1989-1990財政年度開始的年度支出數字，玫瑰園計劃啟動初期每年支出200億元以下，進入施工階段，每年支出300億元左右，這個支出水平在回歸後董建華行政長官任期內大致維持。2007年底，時任行政長官曾蔭權在香港社會和經濟沒有不穩定元素下，大概為了創造「政績」，宣布新一輪耗資2500億元的十大基建工程，從此工程支出拾級而上，幾年間跳升一倍到600億元，進入施工高峰期，已是梁振英任行政長官年代，數字升到800億元左右。董先生和梁先生兩位任內的高數字，基本上源自前任的「玫瑰園」和「十大工程」，反映基建工程一旦開工「洗濕了頭」，不止無法壓縮，更有巨額超支的慣性。到了林鄭月娥年代，數字一度因疫症影響下降，疫症後期林鄭月娥宣布逆周期的基建工程投資，導致李家超任內兩年數字又快速跳升至接近1000億元，是回歸前水平5倍、回歸初期的3倍多，增幅不可謂不大，又一次洗濕了頭，但是這些史無前例的基建工程投資發揮了多少經濟作用呢？

經濟增長趨零

圖2展示1962至2023年香港GDP年增長率的多年變化，雖然說世事多變，年增長率數字難免有起伏，不過60多年間總體下滑的趨勢卻明顯不過。

回顧這段時期的經歷，1960年代和1970年代香港的經濟由勞工密集式工業化撐起，享受了20多年的高幅度增長黃金歲月，增長率在10%上落徘徊。進入1980年代，香港眷戀着吃老本，錯過了日本、韓國和台灣抓住的電子化轉型機遇，逐漸失去增長動力，幸好1978年國家改革開放後，港人得以參與珠三角甚至更遠地區的工業建設，從中獲利和藉此撐住香港經濟，回歸前後增長率仍能維持在5%左右水平，其後香港經濟被地產迷霧籠罩，沒有方向、新動力、增長點，到了最近幾年，滑動平均已經接近零了，新冠病毒疫情過後的經濟恢復沒有返回疫前水平，不少人無法理解，其實是大勢所趨，不是偶然。

1989年至今30多年，錢花了不少在眾多基建工程項目之上，1989至2005年董先生卸任，16年間花了4000多億；2005年曾蔭權上任後推出「十大工程」，至2024年共19年，花了1萬2000多億元，圖中標記了玫瑰園計劃和曾蔭權十大工程的宣布年份，1萬多億元的基建工程投資沒有逆轉經濟下滑的趨勢，其理至明，至於「促進經濟發展」就更加虛無縹緲，無從說起。

財政赤字之下的思考

長久以來，香港社會奉「基建工程，經濟發展，社會安定」為金科玉律，沒有半點懷疑，甚至可以說變得麻痹大意，基建工程支出由回歸前約每年200億元量級三級跳般升到如今約每年1000億元，也沒有太惹起社會注意。

面對這幾年香港政府財政的巨額赤字，財政儲備又快速下降，我們必須檢視過去的所有基本假設，看看什麼地方不再符合當今時勢和需要調整。對比了幾十年來的基建工程支出和GDP增長數據，顯然過去把1萬多億元投入基建工程，增加了一件又一件的土木工程物質作品，卻沒有為香港經濟增添有生命力的增長點。

要為香港經濟注入新動力，不能再迷信「基建工程促進經濟發展」，政府必須深入研究和找尋土木工程以外的經濟增長方程式，作出根本的政策調整，第一步是嚴格為所謂基建工程的總量把關，把年度支出壓下至與財政儲備和民生需要匹配的水平，從圖1的整體印象看，未來幾年把數字控制在600至700億元範圍內，也許是較合理的。

政府承繼了上屆政府兩個具爭議的特大項目：大嶼山人工島和在新田濕地上規劃興建「創科園區」（注意：不是講整個新田科技城項目），前者幾乎肯定是1萬億元級的工程，而且問題多多（註2），後者則涉及填掉近百公頃計魚塘濕地，高生態價值的濕地一動工就一去不回，破壞國家生態文明建設（註3），兩者都是洗濕了頭一發不能收的工程。在財政拮据的時刻，我們不可能不顧一切把香港置於這種處境，因此認真建議政府在籌劃下個年度的財政預算時，把人工島和新田濕地上的創科園區擱置，甚至從生態角度和防災角度決定一筆勾銷。

時代變了，經濟發展靠用腦袋，不能一味只靠石屎鋼筋，願政府和財政司長明察，盡快把與時代脫節的特大項目削走，把省下的財政資源用到其他貼近時代發展趨勢的新領域，幫助香港經濟建立新的增長點，令香港社會再現生氣和重拾動力。

註

1. 2020年施政報告第74段，bit.ly/4gbT8da

2. 《草雲居》2023年4月1日：就交椅洲人工島向政府提交正式意見書，bit.ly/4h4FI3W

3. 《草雲居》2023年11月21日：從一國兩制、生態文明建設、高質量發展看「新田科技城」之破壞濕地生態，bit.ly/4gZtWYe

文˙林超英

編輯˙王翠麗

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