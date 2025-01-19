明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

停火了，然後呢？

【明報專訊】2023年10月7日，哈馬斯襲擊以色列，屠殺1000多名平民及擄走人質，惹來以色列大舉向加沙用兵，加沙經過15個月戰火後，一片頹垣敗瓦，已有逾4.5萬人死亡。一直各不相讓的以色列和哈馬斯最終達成停火協議，以色列內閣周五亦加以認可，有份斡旋的卡塔爾宣布停火將在1月19日上午8時半（即香港時間下午2時半）生效，意味着經過戰火蹂躪15個月的加沙人終於可以暫時鬆一口氣。不過，這是真正的結束嗎？還只是為特朗普上台冲喜一下而已？

自以色列和哈馬斯達成停火協議消息傳出，以色列人質家屬及加沙人終於看到曙光。15個月的戰爭令加沙人活在死亡陰影下筋疲力盡。《國土報》在達成協議消息傳出後走訪加沙安全區，記者說，過去15個月訪問加沙人，話題離不開日常苦難，如今終於有一絲希望。一名加沙婦人對記者說：「過去兩天，人們活在期待中，盼望好事發生在他們身上。」不少加沙人在戰爭以來不停走難，搬遷了3至4次，每天只顧為基本生存奔波，停火讓他們開始籌劃未來。有人等待拉法口岸開放，好讓一家人離開加沙，讓女兒有未來；也有人準備回家，甚至已收拾細軟：「即便房子已被摧毁，但回去至少可以看看，或者可以修茸一下，有一兩間房還可以住。」

看過加沙滿目瘡痍的景象，或許會覺得這些加沙人太樂觀。而且今次達成的停火協議分階段執行，以色列及哈馬斯各有理由不遵守。據協議，為期6星期的首階段將於1月19日開始，98名生還人質中，哈馬斯將釋放其中33人，以色列則釋放數百名巴人囚犯、以軍部分撤出加沙，流離失所的加沙人也可以重返家園。第二階段哈馬斯將會釋放餘下生還人質，以哈將結束戰爭，以軍全面撤出加沙。至於第三階段，哈馬斯會交還人質屍體。

據Israel Democracy Institute上周二公布的民調，多達58%受訪者支持這協議，雖然這意味着讓哈馬斯繼續掌權；12%則支持首階段協議，即釋放33名人質但以軍不完全撤出加沙；僅23%反對協議。美國總統拜登稱，今次達成的停火協議的框架跟他5月提出的一模一樣。不過，哈馬斯就釋放人質數目讓步，亦同意以軍在第一階段繼續在戰略要塞Philadelphi駐守。哈馬斯讓步的原因當然是因為去年高層接連被殺，加上其支持者真主黨及伊朗自顧不暇。至於一直聲稱要在加沙戰爭達成「全勝」（total victory）的以色列總理內塔尼亞胡，最終同意協議，其原因不外乎美國施壓。

內塔尼亞胡的極右盟友一向主張重新佔領加沙及將巴人「遷移」出加沙。停火協議破壞了他們的美夢。內塔尼亞胡冒着得失極右支持者也同意協議，一來是礙於美國壓力，二來也可能是出於對美國候任總統特朗普的期盼。特朗普近日不斷要以色列同意協議，但不要誤會是出於憐憫之心，他只是希望為1月20日就職準備就緒、確立偉大領袖形象而已。以軍在加沙不成比例的軍事行動向來被國際社會批評，外界亦批評拜登未有約束以色列，但拜登政府仍然會就巴人人道援助問題向以色列施壓，又對西岸的以色列殖民者實施制裁。特朗普呢？特朗普對以巴的立場在首個任期已表露無遺，他在中東沒有什麼宏大目標，只是跟同是民粹主義者的內塔尼亞胡情投意合，2018年承認耶路撒冷為以色列首都，一點也不在乎巴人。特朗普上台後，內塔尼亞胡面對的美國掣肘一定少很多，他有更多時間對加沙隨心所欲、擴大西岸殖民。據《華盛頓郵報》引述消息報道，內塔尼亞胡向內閣稱，已得到特朗普保證，若哈馬斯不履行協議部分內容，以色列便可以恢復戰爭。

加沙人最關心的還是，今後的基本生活如何？目前局面仍然悲觀。根據協議，每天將有逾500卡車的人道主義援助物資運往加沙，當中超過一半會運到加沙北部（加沙北部正被以軍圍困，數千人斷水斷糧斷電，救援人員無法進入）。這似乎不錯吧？但誰把物資送到加沙人手中？

自以色列去年向加沙用兵以來，為西岸、東耶路撒冷、加沙的巴人提供教育、醫療及社會福利的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）一直成為磨心，以色列指UNRWA僱員跟哈馬斯勾結，去年10月28日更通過對UNRWA的禁令，90日寬限期兩周內便會結束。UNRWA在加沙是僅次於哈馬斯的第二大僱主，雖然員工人數在戰爭爆發後已減至約5000人，主力從事人道救援，但已比其他援助機構合起來的400人遠為多。以色列雖然淡化其角色，指其只負責進入加沙的13%人道物資，但UNRWA還負責管理難民營、分派食物及提供醫療，對流離失所的加沙人特別重要。禁令生效後，加沙人的人道救援由誰負責？這問題現時沒有答案。《國土報》周五引述消息指，美國目前正跟以色列商討，如何在過渡期確保加沙人道救援行動進行，亦向聯合國施壓促找出臨時方案取代UNRWA。

公布死亡數未計餓死、病死、冷死

這場荒謬戰爭的代價高昂，加沙衛生部所估計的最新死亡人數是46,707，約1.1萬人受傷。以軍稱戰事展開以來，1.4萬至1.7萬名恐怖分子被殺。《刺血針》（Lancet）本月初發表的一項新研究，根據加沙衛生部名單、社交媒體上的訃聞等統計，估計戰爭開始以來，加沙的「創傷死亡」（traumatic injury deaths）人數遠遠高於加沙衛生部的數字。研究只截至去年6月，結論是死亡人數為64,260，比加沙衛生部當時公布的數字高出41%。該研究只包括外傷死亡，並未考慮飢餓、疾病和寒冷造成的死亡。研究員估計目前加沙的死亡人數約為7萬。

參與研究的病理學家Francesco Checchi向《國土報》稱，部分死者可能仍埋在瓦礫，也有可能不少家庭被滅門，沒人通報，所以最終死亡人數遠超加沙衛生部估計。他指出，與世界上其他衝突相比，加沙的死亡率實屬罕見，死亡人數佔人口約3%，而且59%死者是婦女、18歲以下的兒童和65歲以上的老人。

傳媒多引述消息稱停火協議如何驚險完成，彷彿一了百了，但加沙今後往何處去？美國去年跟阿拉伯國家曾傳出有意提出解決以巴問題的「路線圖」，促成巴勒斯坦最終建國，將加沙交給經改革的巴人自治政府。內塔尼亞胡去年2月拋出只有一頁的戰後加沙藍圖，稱戰後加沙將交給「具有管理經驗的本地人」，但沒有任何具體管理計劃，而戰後加沙將繼續處於以色列的封鎖之下。但目前加沙的明天已沒有人理會了。即將卸任的拜登周四只呼籲，為了長遠的可持續發展，以色列「必須想辦法容納」巴人的「合理關切」。

但對經歷15個月劫難的加沙人來說，回家仍然是此刻的盼望，雖然家已經成廢墟，雖然明天仍然如此不確定。

文˙林康琪

編輯˙王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞