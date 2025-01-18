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DIY道具施魔法 迪欣湖打卡 變身書中人

【明報專訊】俗語有云「無氈無扇，神仙難變」，想把平平無奇的打卡相變得有趣活潑，小道具往往成為關鍵。雖然現時AI、美圖等線上工具隨時可為照片加入你想要的物件或效果，但又怎及親手DIY道具的真實感及互動效果？今次為大家介紹3款打卡道具製作方法，讓你在已經打卡打得有點濫的迪欣湖草地上，加添小魔法，變出與眾不同的打卡靚相。

位於大嶼山東北部、於2005年開放的迪欣湖活動中心，擁有偌大的翠綠草地和人工湖，加上粉藍、白色小屋，乍看就像一個歐陸童話世界，跟毗鄰的香港迪士尼樂園有相似的氛圍。雖然少了米奇米妮等一眾迪士尼朋友「加持」，不過由於不收入場費，故一直是大眾的免費打卡熱點，不少準新人更會前來拍攝婚紗照；亦是學生郊遊、情侶約會、親子野餐的好去處。

迪欣湖活動中心總面積約30公頃，約是維園（19公頃）的1.6倍。內裏包括達12公頃的人工湖，還有噴泉、湖中島、湖畔草地、兒童遊樂場、緩跑徑、植物園、觀景亭等。活動中心提供腳踏車出租，讓大家可以輕鬆遊覽；鄰近入口處的粉藍、白色小屋設有便利店及洗手間，基本設施尚算齊備，美中不足的是中心泊車位只有約20個，每小時收費$55，到了周末和假日更一位難求；除了自駕，大家也可從港鐵迪士尼站乘搭巴士R8前往；又或從迪士尼站步行至香港迪士尼樂園旅遊巴士停車場，再沿幻想道前行，見迴旋處後走進行人隧道後便可到達迪欣湖範圍。由於幻想道車輛不多，沿途種滿植物，環境清靜，全長15至20分鐘的步程，可以慢慢欣賞四周景色。

DIY打卡道具：

「飄浮」氣球添童真

氫氣球能夠提升畫面童真與氣氛，是常用的拍攝道具。不過，部分公共交通工具不准乘客攜帶氫氣球，今次就教大家如何以普通氣球製成有空中飄浮效果的「假氫氣球」。

道具：氣球、絲帶、透明長棒、膠紙

製作方法：

1. 吹好氣球後，逐一綁好絲帶

2. 用膠紙把所有氣球的絲帶綁在一起

3. 透明長棒作支撐杆，用膠紙把氣球的絲帶黏實在長棒上

效果：拍照時手拿支撐杆，氣球便如飄起一樣（圖A+B）

小貼士：若現場有風，甚至不需使用支撐杆，只拿絲帶讓氣球隨風飄動，亦做到氫氣球效果（主圖左 ）

透明雨傘圖形玩光影效果

在陽光燦爛的日子，亦可利用透明雨傘製造影子投射效果。

道具：透明雨傘、膠水、各種圖案閃片或貼紙

製作方法：把圖案閃片或貼紙平均貼在透明雨傘上

效果：讓模特兒手執雨傘，甫士會更自然；亦可讓她把雨傘調整到合適角度，使貼在雨傘上的圖案影子投射到臉上，格外可愛（圖C）

小貼士：選用可透光、不同顏色的玻璃紙貼在透明雨傘上，更能做出色彩斑斕的光影

書頁化身水滴

道具：小說或圖畫書

製作方法：打開書本，把其中一頁捲成水滴形（圖D），放在相機鏡頭前，營造模特兒「現身」在水滴內的效果

效果：透過書本看見模特兒，就像躲在小說內的人物一樣（主圖右）

小貼士：建議使用手動對焦，較易把焦點定格在人物上；如採用自動對焦，系統一般會對焦在較近鏡頭的書本文字上，會令人物模糊

大嶼山迪欣湖活動中心

開放時間：上午9:00至晚上7:00

網址：bit.ly/4a7c0IK

文：顏燕雯

模特兒：Karlie Ho

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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