觀塘漫步「移動藝術館」 霓虹、廣彩 碰撞靈感循環

還記得2024年在中西區舉辦的藝境遊嗎？當時吸引逾300人參與，向大眾推廣區內履行可持續理念的店舖和本地藝術家作品，迴響不俗。今年藝境遊將目光投向觀塘區，這裏曾經是香港的工業重鎮，如今正蛻變為創意中心，很多工廈單位被改造成藝術工作室、設計公司和文創空間，充滿藝術氛圍。正好藉此活動，讓更多人發現觀塘的藝術潛力。

跟上屆一樣，藝境遊聯乘了10個本地ECO藝文創單位和10名本地藝術家，從咖啡店到設計工作室，從酒店到攝影館，風格各異，卻都秉持着環保和可持續發展理念；10名藝術家包括朱韋匡、含蓄、何藹盈、吳瀞涓、周小某、陳珮彰、黎曉蓉、劉奕東、蕭文衍和JUM，他們的作品散落在觀塘不同角落，盼公眾一同以「城市漫步」方式籌款，支援本地無家者和解決剩食問題，同時推廣本地藝術。是次活動的受惠機構為樂餉社和同路舍。

把「舊衫」佩戴身上

參與藝術家之一何藹盈，是一名珠寶設計師和金工創作者。她與觀塘也有淵源，從小到大，每周她都會到嫲嫲位於觀塘的家吃飯。「這麼多年來好像一直看着觀塘在改變，因為我嫲嫲住在觀塘的山頂，看着裕民坊重建變成現在新的樣子。」隨着時間推移，她感受到區內變遷：「我覺得以前的觀塘很溫馨，或者（人的關係）很接近，大家很融洽。現在對我來說卻有點陌生，尤其我離港3年到美國讀書，回到這裏是有點被嚇到，感覺現在比較商業化。」不過她亦指，今次參與藝境遊令她認識更多小店，覺得觀塘仍然是個很有活力的地方。

何藹盈今次跟環保社企GREENIES（開源道60號駱駝漆大廈3座3樓A室）合作，社企創建了一個二手衫寄賣平台，旨在突破香港循環時裝的概念，以零生產為營運模式，為環境和社會作出貢獻。這令她想起美國的flea market或二手店，有些二手店甚至由連鎖集團經營。「他們會回收衣物再賣出，如果你捐衣物的話，他們會給你一張現金券，可去商店買東西，所以是個發展得很好的循環。」她續指，這種可持續發展的模式，也令許多美國人養成了先到二手店購物的習慣。「因為二手店的價錢比較便宜，可能幾百港元就可以買到5至10件物品，所以他們都養成去二手店的習慣，覺得有些東西雖然要用，但毋須買新的，會嘗試以便宜的價錢達成這個目標，最後才會想買新品。」

今次與GREENIES的合作，令她想到如何延續一件衣服的生命。「我有時也會想，有件衣服我很喜歡，但是它爛了、舊了、勾到線或不再適合穿，那怎麼辦呢？放在家中也沒用，丟掉又捨不得，於是就在想會不會有其他方法延續這件衣服。」最後她選擇以回收的黃銅製作成飾針（pin）放於店內售賣，套裝包含兩片花形黃銅飾針及針線盒，「可以將舊衣服的鈕扣縫在黃銅pin上，之後就可以繼續把『舊衣服』佩戴在身上」。她表示，這樣透過一顆鈕扣，就能將自己與這件衣服的回憶延續下來。值得一提的是，她是利用朋友工作室用剩的黃銅廢料邊角來製作今次的作品，盡量不額外購買物料，「製作首飾是個高污染的行業，例如用作首飾原料的金和鑽石，在全球需求很大，但它們都是靠開採得來，而在開採過程中會製造很多污水和廢料，對環境造成很大破壞」。因此現在許多人嘗試使用更環保的材料，例如回收黃銅。「黃銅的製作過程相對沒那麼有害，它也是很多初學者會用的材料。」

廣彩陶藝融入生活

相距GREENIES約3分鐘步程的日本雜貨選物店47日和（興業街15號中美中心A座13樓1301室），就有獨立漫畫家兼陶藝人周小某的作品。她在上屆以紙糊作品《歲閱繾綣》述說書本和故事帶來的情感與溫度，今屆則以廣彩繪畫一些pattern元素較多的器皿，並加入與觀塘有關的景色和元素。她不諱言對觀塘區不太熟悉，對這裏的印象就是猶如一個石屎森林，是全港水泥味最重的地方，但工廈裏卻隱藏了許多工作室及小店。「我覺得最有趣的地方是，它看上去是一個這麼冰冷的地方，但進入樓上後，就會有很多具活力的店舖，還有人在這裏生活。」她來到47日和，發現店主十分喜歡招財貓、達摩和富士山圖案，因此將這些元素融入作品中，作為彩蛋帶給大家驚喜。

提到廣彩與環保、減廢的連繫，她指既有關聯也有衝突，「陶瓷燒成之後可以保留幾千年，但如果燒得不好，它就會一輩子都是這個模樣，所以做作品的時候會更謹慎」。她認為陶瓷是個很耐用的生活器皿，「廣彩陶瓷以前在香港人的生活中，是一種很常用器皿，我希望透過這項工藝，以現代人喜歡的風格重新融入生活，鼓勵他們少用即棄或手感較差物料製作的器皿」。

冷光線仿製霓虹燈「入屋」

同樣關注可持續發展的，還有專注製作小型霓虹燈的陳珮彰。她認為霓虹燈元素在港很有特色，但現在愈來愈少人做，故致力以創新方式重現傳統霓虹燈。她在機緣巧合下認識到冷光線這種材料，就想用此仿造舊式霓虹燈的效果，創作比較小型、更「入屋」的「霓虹燈」，盼以另一個方式呈現在香港人的生活之中。她對於觀塘這個區域有着深厚的感情和熱愛，因為這裏是她創作冷光線霓虹燈的起點，回憶起在觀塘狹小工作室掙扎的日子，最終在這裏找到了創作的出路，令她更深切體會觀塘的獨特魅力。觀塘的變遷和充滿活力的藝術氛圍一直激發她的靈感。

「這個地區好多變化、好繁忙，但同時有許多可能，好似每座大廈都蘊藏着無限創意，覺得很神奇及有趣。」今次活動中，陳珮彰準備了名為《老虎機》的作品：「我想將觀塘的繁忙和創意元素融入其中，讓參觀者在互動時，感受到不同元素碰撞下靈感爆發，有中獎的感覺。」她表示今次合作的本地生活平台1001HK（鴻圖道43號鴻達工業大廈1001室），着重給予舊物重生的機會。她在參觀店舖時留意到許多有趣的作品，大部分也着重功能，更笑言自己的展品可能會成為全店最「無用」的角落，或者能讓觀眾有耳目一新的感覺。

除了一邊散步一邊參觀「移動藝術館」，藝境遊也準備了兩項額外活動，包括菲林攝影工作坊和Eco-Bike tour觀塘藝文遊，讓大家更深入體驗觀塘的魅力。大家既可以拿起菲林相機，捕捉觀塘的獨特風景；也可以騎上單車，穿梭在街巷之間，感受觀塘的脈搏。當日拍攝的照片還可用於參加「觀塘工廈人文風華」攝影比賽，優勝者將獲得日本來回機票。

藝境遊ECO ART WALK 2025

日期：1月18日（明日）

時間：上午11:00至下午5:00

地點：觀塘區

票價：$188/位；$298/2位（加購菲林攝影工作坊$200/位、加購Eco-Bike tour觀塘藝文遊$150/位）

註：參加者可獲紀念品包，包括紀念索袋、限量版御守、10間本地ECO藝文創單位紀念品和多個本地可持續品牌的優惠券

購票網址：bit.ly/4gImtNk

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]