趁ART SG熱潮 東南亞藝品星洲開拍 風光畫展現堅韌生命力

ART SG雖然年資尚短，但已成為1月其中一項亞洲藝術收藏界盛事，反映市場風向。2024年舉行的ART SG吸引超過4.5萬觀眾入場，令畫廊生意接踵而至，藝博會亦慢慢成為東南亞與國際藝壇的重要對話平台，故蘇富比今年也決定在新一屆藝博會同期舉行拍賣。

今次拍賣會主題為「心之所向」，引領藏家探索藝術家的風景畫作，如何反映不同時空的社會人文意義。不少東南亞藝術家以大自然風景為繪畫主題，天地風光無限，而他們筆下的風景畫除了對客觀景物的描述，也有感性的一面，在筆墨之間流露出不同的心境和對生命的反思。拍賣會讓東南亞不同地方的藝術大師對話，展現各自的地域文化。

描繪爪哇火山 神秘中帶浪漫

《爪哇島風景：默巴布與默拉皮火山景觀》是市場罕見、滿有新鮮感的精美畫作。作者Raden Saleh是19世紀的印尼藝術家，為東南亞最重要藝術家之一。此作近一個世紀以來一直由歐洲私人收藏，今次首次向公眾展示。藝術家於東南亞藝術史上地位獨特，是印尼現代繪畫的先驅，也是第一位在歐洲接受專業培訓並受到歐洲王室喜愛的亞裔藝術家。

拍賣行專家指，Raden Saleh生於印尼爪哇的三寶壟（Semarang），自小受師長鼓勵發展自己的藝術天賦。他後來前往歐洲，師從當時荷蘭出色的畫家。他的足迹遍佈歐洲城市，包括海牙、杜塞爾多夫、德累斯頓和巴黎等。1852年返回爪哇後，他對祖國的熱愛之情油然而生，於1860至1870年代創作大量風景畫。在這段時期，其標誌的爪哇風景——默巴布火山和默拉皮火山景觀的作品誕生，標示其藝壇成就。

作品描繪了默巴布火山和默拉皮火山一帶的風光，體現藝術家對爪哇風景和獨特的浪漫風格的迷戀。默拉皮火山氣勢磅礴，爪哇人將其視為神聖的存在。Raden Saleh的風景畫強調大自然的神秘和偉大，有豐富的歐洲浪漫主義色彩。藝術家帶領觀眾遠望這地位崇高的火山，讓觀眾為其狀麗景色而感動。過去30年來，作者晚期的爪哇風景畫系列中，只有不到10幅作品在拍賣會上亮相，今次拍賣會是藏家入手的難得機會。

沙漠中的木棉樹 絕地求生

S. Sudjojono同樣來自印尼，其畫作《堅不可摧的沙漠》，以複雜的風景構圖去引領觀眾反思生命，畫面散發強烈的末日感覺。藝術家1913年生於儉樸的爪哇家庭，被認為是印尼現代藝術史最重要的人物之一，他的作品愛展示木棉樹、紅球等元素。拍賣行專家表示，《堅不可摧的沙漠》畫面右邊、樹身呈白色的木棉樹尤其突出，散發痛苦感覺，在絕地勇敢生存。有刺的仙人掌似是幽靈，也象徵苦難，在荒漠中展現面對環境惡劣中的堅韌不屈精神。畫面最吸睛是右方的一顆紅球，但作者卻沒有明言那代表什麼，留下討論空間。

至於近年的印尼國際當代藝術家代表則有Christine Ay Tjoe，《層疊之光》是其炙手可熱的巨作。Christine Ay Tjoe游走具象和抽象之間，呈現光彩熠熠並充滿愛和希望的探索。作品令觀眾看得似明非明，大家只能靠想像力感受藝術家對生命的詮釋。

跳躍色塊 展現歡快與衝突

除了來自印尼的藝術，拍賣上另外值得留意的還有兩名法國畫家的作品。華裔法國油畫家朱德群的作品《未探之途》以充滿詩意的黃藍韻律山水展示空靈之境，藝術家以色彩調校出絕妙的光線，展示他對書法線條的鍾愛，配以跳躍的色塊建構畫面空間。畫面四周以暗色作主調，中心部分卻是明亮活躍的構圖，產生色彩之間的融合和衝突。

生於白俄羅斯的猶太裔法國畫家Marc Chagall（馬克夏加爾）擅長多元風格，包括印象派和抽象主義等，而其繪畫和陶瓷亦十分出色。拍賣行專家指，他有「色彩魔術師」之稱，今次上拍的《圍著果籃共舞》靈感來自他和妻子在結婚紀念日上，以朱紅和橘紅為主色調的愉快慶典景觀。細心看作品，會發現有極強的夢幻色彩和象徵意味。他在少年時代家境不太富裕，日常看見的生果、花卉、木屋、鄉民、樂手和動物都成為他日後的創作主題。他長大後前往巴黎生活，二次世界大戰期間在美國工作，拓闊了眼界。《圍著果籃共舞》的色彩運用技巧高超，把現場的熱鬧氣氛完美呈現。

蘇富比新加坡現當代藝術拍賣

拍賣日期：1月18日

展出日期：即日至18日

地點：5 Jiak Kim Street, Singapore

查詢：bit.ly/422puU0

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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