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Cateen——有貓和YouTube頻道的鋼琴王子

【明報專訊】日本人氣鋼琴新星角野隼斗（綽號Cateen），本月初應「港大繆思樂季」邀請再度來港舉行鋼琴獨奏會，門票早已極速售罄。音樂會選曲包括巴赫、拉威爾，以及角野隼斗本人創作的樂曲，過半耳熟能詳，部分經Cateen重新編曲，讓聽眾耳目一新，可見他對雅俗共賞的拿揑非常有分寸。兩場音樂會過後，角野隼斗接受記者訪問，談談他的音樂會、新專輯，以及線上、線下世界的音樂事業。

角野隼斗雖然在資深古典樂迷眼中算是新星，但在YouTube的古典樂世界他毫無疑問是前輩，2010年以「Cateen かてぃん」為名開設YouTube頻道，至今已超過140萬用戶訂閱，部分影片的瀏覽（view）數更超過1000萬，包括《7 levels of "Twinkle Twinkle Little Star"（きらきら星変奏曲）》，以及彈奏電影《哈爾移動城堡》的配樂Merry Go Round of Life的影片等。

Cateen的由來

Cateen，是a cat with a teenager的意思，「當初改這個名是非常隨意，本來用於上網打機，發音可愛容易記，沒想到我快30歲還在用，但我很喜歡這名字」。他亦是愛貓之人，家裏養了兩隻15歲以上的老貓，他亦給愛貓寫過一首Big Cat Waltz，2023年曾在港大繆思樂季演奏。

月初在香港大學舉行的「角野隼斗鋼琴獨奏會2025」，觀眾反應非常熱烈，演後簽名會大排長龍，龍尾一度排至近通往校園戶外的玻璃門，非常誇張。記者上前拍攝一度被警衛誤以為是插隊的fans。排隊索簽名的有男有女，讓記者有點意外的是原來他也有一定數量的男性樂迷。

喜歡巴赫與4個月亮

二度訪港，對於香港樂迷的熱情反應，角野隼斗笑言感到非常溫暖。音樂會以巴赫的Prelude and Fugue in C major (BWV 870)及Partita No. 2 in C minor (BWV 826)開局，Cateen說很喜歡巴赫的音樂，「我自小喜歡數學，這令我感到跟巴赫的音樂非常親近。他的音樂結構嚴謹且非常具邏輯，旋律抒情又優美，令演奏者很滿足。其他音樂家比如印象派作曲家，他們的音樂很依賴音色，但巴赫不是。巴赫的樂章能獨立於音色，非常有意思，因此亦令他的音樂與別不同」。

新專輯《Human Universe》收錄了巴赫的Jesu, Joy of Man's Desiring，蕭邦的Nocturne No. 13 in C Minor (Op. 48 No. 1)，拉威爾的Boléro及Pavane pour une infante défunte等名曲。Cateen在音樂會演奏了他重新編曲的Boléro，「它原本是一首管弦樂作品，我想用兩部鋼琴做出管弦樂團的聲音。我用改裝的直身琴製造軍樂的效果，我把它消音，再慢慢過渡至大鋼琴，令聲音逐漸變大，出來的效果我很滿意」。專輯以「Human Universe」為主題，封面照的背景是4個並置的月亮，映照着他和一部鋼琴，「4個月亮，並不尋常，能代表很多個不同的世界，也可以說是不同的宇宙，或我內在的多重宇宙。我可以展露內心不同的面貌，同時亦展現我們與自然、宇宙的連結」。

有位太空人親戚

專輯收錄多首角野隼斗作曲的作品，包括專輯同名作Human Universe，以及3首夜曲Pre Rain、After Dawn、Once in a Blue Moon。其他曲目包括德布西的Clair de lune及坂本龍一的solari等。「我自小就對宇宙很感興趣。我有一位太空人親戚——山崎直子。我同樣感興趣的還有數學、自然、科學。我一直覺得數學很美，但數學並不是為美而存在，它的美是自然而然的。大自然亦然，宇宙亦然，它們的美是自然而然的。音樂亦是如此，我不去想把它演奏得更美，反而彈得更好。」

雖然自幼學琴，但他大學並沒有選擇音樂學院，而是修讀資訊科技，「古希臘人曾認為音樂是一門科學，認為宇宙中存在音樂。現在聽起來不科學但很浪漫。所以我開始思考如果那是真的會是怎樣。專輯的概念由此而生。在我而言，音樂是感情、直覺和背後邏輯之間的平衡。數學能使邏輯更強」。

坂本龍一的影響

《Human Universe》中不計Cateen自家創作，只選了一首日本作曲家的作品，就是坂本龍一較後期的作品solari。Cateen直言很欣賞2023年辭世的坂本龍一，「不止是他的音樂，還有他的思考方式。solari來自他晚期的專輯《async》（2017）。這是一張複雜的專輯，但音樂相對容易理解。此曲或與塔可夫斯基（Andrei Tarkovsky）的電影《星球梭那里斯》（Solaris）有關，因為坂本非常喜歡這部電影。我覺得把此曲和德布西的Clair de lune放在一起很有趣，都是關於太陽的運動」。

和Cateen談了一會，確感覺他和坂本龍一有些類似之處，都學古典樂出身，喜歡巴赫，同樣不滿足於走傳統古典樂人的路，敢於嘗新，更重要的是大方讓自己成為大眾仰望的音樂世界的一分子。過往在香港大學繆思樂季演出的樂手，尤其是年輕樂手，甚少演奏自己創作的曲目，Cateen不止演奏自己的創作，更將拉威爾等名家作品重新編曲再奏。坂本少年時曾認為自己是德布西轉世，且不怕告訴別人。Cateen和坂本還有一個共通點，都是愛貓之人。大不同的是坂本成長時並沒有社交媒體。

不能想像「沒有社交媒體」

Cateen坦言自己的音樂事業與社交媒體密不可分，「這是我其中一項優勢。如果像30年前沒有互聯網和社交媒體，不可能成就今天的我。透過社交媒體，我可以盡情試驗我想做的東西，網上的觀眾會即時回應。反響好的，我會放進我的實體音樂會。如果沒有互聯網或社交媒體，我可能不會成為音樂人」。但他並沒有完全被社交媒體牽着走，他改編童謠Twinkle Twinkle Little Star的《7 levels of "Twinkle Twinkle Little Star"（きらきら星変奏曲）》，在YouTube爆紅，現已錄得逾1000萬view數。他有點不好意思的笑着說：「我沒想到它會爆紅，達到100萬人次時我真的非常開心，但當到達幾百萬人次之後，那不過是代表很多很多人次的數字，我甚至不知道什麼時候過了1000萬人次。」

Cateen現正繼續世界巡迴演奏，談到未來的音樂事業，「除了演奏，我還想作曲。我想做創作，透過YouTube、音樂會、專輯，啟發別人亦被別人啟發，成績不是最重要。重要是我想做只有在21世紀才能做，以及只有我才能做到的事情」。

文：Ida

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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