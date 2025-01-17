明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

Friday Planner：勇闖中環畫廊

【明報專訊】Friday小隊69期向來強調藝術要平易近人。偷偷告訴你，我們對高級畫廊的氣場仍會有點怯。遇上聖誕新年長假後，畫廊新展覽雨後春筍，記者才鼓起勇氣走進都爹利街的爍樂畫廊。進門即看到群展「橫水」中，畫家陳素珊去年在富德樓展覽「讀書涉事」出現過，原本僅用A4透明文件夾展示的同款作品，今次被精緻裱好。因水性顏料濕潤過變形的畫紙，於透明膠板疊合下呈波浪紋；想來這些樸素的畫，亦在適應中環黃金地段。

素珊說作品上人物形象來自香港報紙新聞圖片，讓小隊欣喜報紙對藝術所發揮的影響力。一幅畫上，幾名藍、白、黃色衫人員，對深綠色帳幕下的事情仔細觀望，神態木訥。水彩沒被畫者渲染，顏料僅乾巴巴塗在紙上。看新聞看到不開心怎麼辦？大連藝術家里林展出一個沙盤和一堆陶瓷玩偶，偶爾對賽果不滿意的她，燒製了一粒麻將，寫上「不服」。

轉到半山太子台，有天文台前台長李本瀅與其他藝術家合伙經營的Yrellag Gallery，置身住宅區的門面較親民，正在展出攝影師陳丹騰以植物為線索，於港九新界拍攝的菲林相，有的是在日本3D印製。問阿本畫廊名字該怎讀，回道他們自己讀作：yee-tell-lag；其實就是把gallery 7個英文字調轉寫。

普慶坊的日本畫廊AISHO門面對着小學。初次逛商業畫廊的讀者，新年藝術遊大可從這裏開始，不妨如亂入畫廊的小學生一樣，隨便問問「what is this？」分別用硬幣和石屎創作的梁洛熙和劉家俊，交換了歷史和去年拍攝的相片，一邊呈現「毛主席萬歲」，另邊印有「耶穌是主」。

#新年 #橫水 #陳素珊 #里林

#李本瀅 #菲林相

#梁洛熙 #劉家俊

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞