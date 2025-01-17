Friday Planner：勇闖中環畫廊

素珊說作品上人物形象來自香港報紙新聞圖片，讓小隊欣喜報紙對藝術所發揮的影響力。一幅畫上，幾名藍、白、黃色衫人員，對深綠色帳幕下的事情仔細觀望，神態木訥。水彩沒被畫者渲染，顏料僅乾巴巴塗在紙上。看新聞看到不開心怎麼辦？大連藝術家里林展出一個沙盤和一堆陶瓷玩偶，偶爾對賽果不滿意的她，燒製了一粒麻將，寫上「不服」。

轉到半山太子台，有天文台前台長李本瀅與其他藝術家合伙經營的Yrellag Gallery，置身住宅區的門面較親民，正在展出攝影師陳丹騰以植物為線索，於港九新界拍攝的菲林相，有的是在日本3D印製。問阿本畫廊名字該怎讀，回道他們自己讀作：yee-tell-lag；其實就是把gallery 7個英文字調轉寫。

普慶坊的日本畫廊AISHO門面對着小學。初次逛商業畫廊的讀者，新年藝術遊大可從這裏開始，不妨如亂入畫廊的小學生一樣，隨便問問「what is this？」分別用硬幣和石屎創作的梁洛熙和劉家俊，交換了歷史和去年拍攝的相片，一邊呈現「毛主席萬歲」，另邊印有「耶穌是主」。

#新年 #橫水 #陳素珊 #里林

#李本瀅 #菲林相

#梁洛熙 #劉家俊

[開眼 藝述速遞]