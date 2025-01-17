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疫後電影節復蘇 影展浪接浪 2024幾乎排滿

【明報專訊】2024年9間香港電影院關門大吉，票房收入倒退到2011年。可是，〈開眼〉小隊回看電郵收件箱及各文化單位網站，卻發現月月有電影節或專題放映；統計44個活動後發現，2024年沒有電影節的日子，竟然不足一個月。記者採訪香港亞洲電影節（HKAFF）和香港國際電影節（HKIFF）策劃者，發現疫後電影節正復蘇，但能否重回高峰水平，仍是未知。他們視電影節為窗口，讓年輕觀眾重回大銀幕體驗；如果看電影能真的似過節，那不論商業還是小眾電影票房，還有救。

電影節（又稱影展）最簡單的定義，是安排在限定時間內播映多部電影的活動。電影節參展網站FilmFreeway數據顯示，每年全球有超過12,000個影展舉行，大至康城影展，小至地區放映。有的電影節涉及獎項競賽，大多促進電影工作者交流，引入海外電影，亦有促成投資和發行的作用。

去年逾40個影展 部分電影節消失

記者翻查各電影放映主辦單位網站資料，發現除了放映分佈在11個月的「熊貓國際電影節」，去年香港符合廣義電影節定義的節目至少有44個，平均每個維持20多天。HKAFF節目策劃鄭宇成就說，電影節的定義很闊，不同影院各自舉辦的專題式電影節目可以是電影節，規模較大的HKIFF也是電影節。近年有不少外國官方文化機構在香港續辦電影節，如「歐洲電影節」、「東盟電影節」和「香港猶太電影節」；卻也有一些小規模的電影節消失，如「香港國際紀錄片節」和「香港獨立電影節」。

對身為影迷的鄭宇成來說，電影節是集體回憶：「這件事是很多人喜歡電影，或深入了解電影的啟蒙。」據HKIFF策展人謝偉烈觀察，導演陳果、許鞍華等眾多電影人，多年來到HKIFF觀影。他和團隊曾專訪本地導演，不少說從前透過電影節認識海外導演，大開眼界。

藝發局的《香港藝術界年度調查報告》，將「專題放映」和「電影節」同放在「電影藝術節目」類別。2018/19年是兩者活動的高峰，放映場次有3362個，觀眾人次有37.9萬。疫情肆虐的2020/21年，放映場次只有1616個，觀眾人次僅9.9萬。局方未公布疫情後的年度調查報告，但2021/22年場次回升至3219個，觀眾人次則有24.5萬。

謝偉烈指HKIFF趨勢相似。HKIFF過去9年中，2017/18年的觀眾人次最多，達71,092；疫情間的2020/21年，觀眾人次跌至41,672，但又在2024回升至61,493。他說HKIFF 2024年整體入座率達75%，2023年亦有70%。

疫後影展湧現 盼為觀眾帶來新視野

觀眾數目回升讓他鼓舞，「我們的觀眾是比較小眾，比較忠誠」。他留意到不少疫情期間無法實體舉辦的電影節已復辦。不過，他提醒這些復蘇情况能否持續仍待觀望：「疫情時無法辦展，所以過後電影節一定多，因為那兩年很多機構籌備、儲備了很多事，一復常就湧出來。」

當今港人好難聯想為何「電影節」是一個節。在HKIFF、M+和HKAFF都任職過的鄭宇成解釋，電影節可溯源至從1932年開始舉辦的威尼斯影展，最初跟歐洲國家發展文化和旅遊等軟實力有關。歐美知名影展規模龐大，去年在中環貼滿幻彩大廣告的HKIFF亦望塵不及，如多倫多國際影展佔據一整條街，人們看完一套馬上撲去看第二套，氣氛維持一個星期，「為什麼叫festival，因為真的有過節的體驗」。

HKIFF近年每年選片數量約為2000年代的三分之二，去年連同短片共有約200齣。謝偉烈說過往真的有人為了電影節請假。作家、資深影評人湯禎兆曾指「如果沒有電影節，就不會有今天的自己」。他受訪憶述在電影節看到格魯吉亞、日本及歐美電影人的思考模式，「提醒香港生活的疆界何其渺小」。

鄭宇成說電影節發展到現在，最重要的是呈現未能以商業發行的電影，以及為觀眾帶來新的觀點。「如果作者可以帶到新視野，無論創作還是社會上，是我們覺得最寶貴的。這跟純粹用商業角度去看，電影有多賣座，市場有多大，不一定互相矛盾，但各自有各自重要。」

以去年HKAFF為例，鄭宇成和團隊設立巴勒斯坦和新哈薩克電影單元，呼應國際局勢和中亞電影發展；又選日籍韓裔女導演吳美保為焦點導演，希望與觀眾一同探索有較特別生涯背景導演的作品。

「本質上，電影節不是很賺錢的活動？」記者發問。「可以這樣說。不然不會出現大部分電影節靠官方、文化組織資助的情况。」鄭宇成回應道。HKAFF目前的資助者，多數為私人企業；HKIFF的資助來源則以港府資助計劃為主。

他續稱，很多時候電影節選的電影，是跳出了「回本」這些概念。「可是電影節是否不考慮商業？其實都要考慮自己市場，怎麼吸引更多人看。雖然小眾，但如果你做出來，是沒人看，你會不會質疑這樣做是否有意思？」

「繼續做電影節的原因之一，是因為這是一個入口來的。」鄭宇成如是說。HKAFF歷年觀眾人次不公開，但鄭宇成提供的歷年放映場次顯示，2017年（169場）到2019年（191場）數字提升，疫情3年數字低迷（129、176、137場），但2023和2024年場次（249、216場）比疫情前還要多。2024年選片數目近百齣，亦比疫情前更多。

「來電影節，好似去超市一樣。我們總會有一些戲觸動到你，但同時我們還有其他，希望你嘗試接觸不同的戲，挑戰自己眼界，因為電影世界很闊。」謝偉烈指HKIFF不抗拒商業電影，只要具藝術價值都嘗試放映，如2021年放映由日本當紅演員有村架純和菅田將暉主演的《她和他的戀愛花期》，影迷喜歡，亦能吸引非影迷入場看。

嘆近年觀眾口味集中話題作

2024年《九龍城寨之圍城》和《破．地獄》兩片票房破億，但謝偉烈嘆近年觀眾的觀影興趣變窄，「大家集中看某幾部戲，要變成話題，你不看會沒談資才會去戲院看一次」。他覺得短影音、智能手機和串流平台普及，均導致觀影習慣改變。不過，他亦發現近年串流平台Netflix的新電影數量減少，轉以主打劇集。「電影人會覺得，花了那麼大成本拍，是不是應該首先在電影院做一做先呢？」他認為現在正是電影回到銀幕的轉機。

目前電影節數目回升，數目多，應該好過少？謝偉烈認同，稱不同機構合力培養觀影文化會是好事。鄭宇成則留下一條問題：是純粹節目多了，還是角度也多了？如果節目多，但對小眾電影沒有幫助，選片人就可能有做得未夠好的地方。

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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