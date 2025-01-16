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STAR CHIC：金球獎紅地氈潮流 荷李活女星造型 永恆經典

【明報專訊】頒獎禮紅地氈是一眾女星爭艷之地，為年度頒獎季揭開序幕的「第82屆金球獎」亦預視了紅地氈的潮流。從金球獎可見，永恆經典的Old Hollywood Glamour風格被一眾年輕女星傳承，反而老牌女星以獨特的時尚造型，展現她們的魅力與風範。

1950年代的荷李活女星以華麗衣著、典雅髮型與精緻妝容而風靡全球，這種令人驚艷的Old Hollywood Glamour魅力，不但是荷李活的文化符號，至今仍然是許多女星在紅地氈上的首選造型。

Ariana古典造型向柯德莉夏萍致敬

憑《魔法壞女巫》（Wicked）入圍金球獎最佳女配角的小天后Ariana Grande，在紅地氈穿著Givenchy的古董晚禮服亮相。這襲高級訂製的裙子出自品牌1966年的檔案，正值品牌與柯德莉夏萍合作時期的作品；Ariana更為裙子配以白色長手套，並綁上高馬尾配「柯德莉夏萍式」的眉上短劉海，詮釋這名荷李活經典女星的優雅形象。

至於在今屆金球獎未有獲得提名的Elle Fanning，就身穿一件Balmain香檳色ball gown，裙子胸前配有豹紋珠片點綴，大玩Old Hollywood Glamour形象之餘，亦顯得俏皮可愛，呼應她的青春形象。身穿Vivienne Westwood黑色晚禮服的Alexandra Daddario，就特別披上白色羽毛裝飾，重現昔日荷李活女星的經典形象。

元老級女星前衛造型

要數今屆頒獎禮的紅地氈焦點女星之一，相信是盛傳「好事近」的Zendaya，其長期合作造型師Law Roach，為她挑選一襲Louis Vuitton銅色緞面長裙，裙子背部配有蓬鬆裙襬，看起來華麗誇張，完美剪裁亦貼合她的纖細中瘦身形；配以一個復古短曲髮，為造型增添成熟韻味。Law Roach在他的Instagram上發布了這個造型，表示他引用了1950年代女星Diahann Carroll、Eartha Kitt、Dorothy Dandridge和Joyce Bryant作靈感繆斯。

這邊廂，多名年輕女星的造型向昔日荷李活致敬；那邊廂，兩位老牌女星則以獨特時麾的風格，讓人驚艷於她們的不朽風範與時尚品味。現年72歲的Isabella Rossellini以火紅色造型現身，穿上Dolce&Gabbana喱士刺繡晚裝配披風，盡顯身分地位；而77歲的Glenn Close更大玩暗黑詩意形象，穿上Balmain飾有情書的黑色長裙，再腳踏Christian Louboutin超高跟鞋，可見寶刀未老。●

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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